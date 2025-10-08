কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় আগরতলায় তৃণমূল প্রতিনিধি দল, বিজেপিকে হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর

কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় আগরতলায় তৃণমূল প্রতিনিধি দল, বিজেপিকে হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর
বুধবার সকালে আগরতলায় তৃণমূলের প্রতিনিধি দলকে আটকালো পুলিশ ৷ বিমানবন্দরেই ধর্নায় বসেন কুণাল, সায়নীরা ৷ ঘটনায় বিজেপির বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
Published : October 8, 2025 at 2:10 PM IST
আগরতলা, 8 অক্টোবর: ত্রিপুরায় তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় উত্তপ্ত রাজ্যরাজনীতি ৷ ঘটনাস্থল পরিদর্শন ও তদন্তের জন্য বুধবার সকালে আগরতলা পৌঁছল তৃণমূলের 5 সদস্যের প্রতিনিধি দল ৷ বিমানবন্দরে তাঁদের আটকায় ত্রিপুরা পুলিশ ৷ বিমানবন্দরেই ধর্নায় বসে পড়েন কুণাল ঘোষ, সায়নী ঘোষ, সুদীপ রাহা, প্রতীমা মণ্ডল ও বীরবাহা হাঁসদা ৷ ঘটনার তীব্র নিন্দা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ উত্তরবঙ্গ সফর সেরে ফেরার সময় ত্রিপুরার ঘটনায় বিজেপির বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী ৷
শিলিগুড়ি থেকে কলকাতা ফেরার আগে বাগডোগরা বিমানবন্দরে আগরতলায় তৃণমূল নেতৃত্বের ধর্না প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "ত্রিপুরায় আমাদের এসটি মন্ত্রী, সাংসদরা গিয়েছেন ৷ মাত্র পাঁচ জনের প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছি ৷ তাঁদের পেড ট্যাক্সিও দিচ্ছে না ৷ আমি বাগডোগরা থেকে বিমানে ওঠার আগে ওঁদের নির্দেশ দিয়েছি, তোমরা হাঁটতে শুরু করো ৷ বাইকে করে যাওয়ার অনুমতিও দিচ্ছে না ৷ এরপর যদি হাঁটতেও না-দেয়, তাহেল আমি নিজে সেখানে যাব ৷ এরাই আবার গণতন্ত্রের বড় বড় কথা বলে ৷ ত্রিপুরায় ডাবল ইঞ্জিন সরকার ৷ এর আগে অভিষেকের গাড়িতে হামলা চালিয়েছে ৷ সুস্মিতা দেব, দোলা সেনের গাড়িতে হামলা চালিয়েছে ৷"
আগরতলা বিমানবন্দরে ধর্নায় তৃণমূল
তৃণমূল প্রতিনিধি দলের অভিযোগ, বিজেপির নির্দেশে তাঁদের গাড়ি আটকানো হয় ৷ স্থানীয় প্রশাসনও সহযোগিতা করতে অস্বীকার করে । আগরতলা বিমানবন্দরের বাইরে সাংবাদিকদের কুণাল ঘোষ বলেন, "যে গাড়িগুলি আমাদের নিতে এসেছিল, সেগুলিকে ভয় দেখিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে । তিনটি গাড়ি কেড়ে নেওয়া হয়েছে ৷ এখন শুধু একটি গাড়ি আছে । পুলিশ নির্দেশ দিয়েছে—সবাইকে একসঙ্গে একবারে যেতে হবে, দ্বিতীয় ট্রিপ করা যাবে না । অন্য কোনও গাড়ি ভাড়া নেওয়া বা পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ব্যবহারের অনুমতিও দিচ্ছে না প্রশাসন ৷"
তিনি আরও বলেন, "আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, সবাই যেহেতু একসঙ্গে যেতে পারব না, আমাদের ব্যাগ গাড়িতে পাঠিয়ে দেব ৷ আমরা হেঁটেই যাব ৷ এটাই বিজেপির গণতন্ত্রের নমুনা । এটা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির শাসনের ‘গভর্ন্যান্স মডেল’ । ত্রিপুরায় আসলে গণতন্ত্র বলে কিছু অবশিষ্ট নেই ।" তৃণমূলের অভিযোগ, বিজেপির কয়েকজন কর্মীরা বিমানবন্দরে এসে গাড়িগুলিকে আটকে দেয় ৷ চালককে ভয় দেখানো হয় ৷ পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকেও কোনও পদক্ষেপ করেনি ৷
কুণাল ঘোষ বলেন, "এটাই ত্রিপুরা আর বাংলার পার্থক্য । বাংলায় বিজেপির সাংসদ বা নেতারা এলে তাঁদের প্রশাসনিক সহযোগিতা দেওয়া হয়, কোথাও বাধা দেওয়া হয় না । কিন্তু, ত্রিপুরায় আমরা যখন শুধু আমাদের কার্যালয় দেখতে এলাম, তখন প্রশাসন আমাদের চলাচল পর্যন্ত বন্ধ করে দিচ্ছে । এটা কিসের গণতন্ত্র ?"
তৃণমূলের অভিযোগ
তৃণমূলের যুবনেতা সুদীপ রাহা বলেন, "ত্রিপুরায় বিজেপি-শাসিত প্রশাসন চাইছে আমরা যেন ঘটনাস্থলে পৌঁছতে না পারি । তারা চায় না, সারা দেশের মানুষ জানতে পারে ত্রিপুরায় তৃণমূল কার্যালয়ে কীভাবে সন্ত্রাস চালানো হয়েছে । আজ আমরা বিমানবন্দরে বসে ধর্না দিতে বাধ্য হয়েছি ৷ কারণ, পুলিশ আমাদের গাড়ি কেড়ে নিয়েছে ৷ রাস্তায় যেতে দিচ্ছে না ।"
এদিন বিমানবন্দরে বসে শ্লোগান তোলেন তৃণমূল নেতৃত্ব ৷ বলে, "গণতন্ত্র বাঁচাও, বিজেপি হঠাও ।" তাঁদের অভিযোগ, মঙ্গলবারের ভাঙচুরের ঘটনায় পুলিশ এখনও কাউকে গ্রেফতার করেনি ৷ উল্টে প্রশাসন বিরোধী দলের উপরই চাপ তৈরি করছে । কুণাল বলেন, "আমরা বিজেপির মতো হিংসায় বিশ্বাস করি না । কিন্তু ত্রিপুরায় রাজ্য সরকার যেভাবে বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করছে, তা একেবারে ‘স্টেট-স্পনসর্ড টেরর’ ৷ বিজেপি সরকার ভয় পেয়েছে, তাই এই অবরোধ ও দমননীতি ।" সেই সঙ্গে তাঁর অভিযোগ, "ত্রিপুরায় আজ গণতন্ত্র শ্বাসরুদ্ধ । ভোটের সময় যারা ‘ডাবল ইঞ্জিন সরকার’-এর কথা বলেছিল, আজ সেই ইঞ্জিনই গণতন্ত্রকে পিষে মারছে ।"
তৃণমূলের দাবি, তাঁদের প্রতিনিধি দল রাজ্য কার্যালয়ে গিয়ে ক্ষয়ক্ষতি পরিদর্শন করবেন এবং আক্রান্ত কর্মীদের সঙ্গে দেখা করবেন । কিন্তু, প্রশাসনের বাধার কারণে তারা এখনও বিমানবন্দরেই আটকে আছেন । তৃণমূলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রশাসনের অনুমতি না মিললেও ত্রিপুরার কর্মীদের পাশে দাঁড়াতে ঘটনাস্থলে যাবেন তাঁরা । বিকেল পর্যন্ত বিমানবন্দর চত্বরে অবস্থান ধর্মঘট চালিয়ে যাবে তৃণমূল ৷
ত্রিপুরায় তৃণমূলের কার্যালয়ে হামলা
ঘটনার সূত্রপাত মঙ্গলবার । এদিন দুপুরে আগরতলায় তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য কার্যালয়ে দুষ্কৃতীরা লাঠি নিয়ে হামলা চালায় বলে অভিযোগ । ভাঙচুর করা হয় অফিসের দরজা-জানালা, ছিঁড়ে ফেলা হয় তৃণমূলের পতাকা ও ব্যানার । সেই সঙ্গে আগুনও লাগিয়ে দেওয়া হয় কাগজপত্রে বলে তৃণমূলের অভিযোগ ৷ সেই সঙ্গে তাদের অভিযোগ, এই হামলার নেপথ্যে বিজেপি-র মদত রয়েছে । পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছলেও হামলা ঠেকাতে ব্যর্থ হয় ।
কলকাতায় সাংবাদিক সম্মেলন শশী পাঁজার
ঘটনার তদন্তের জন্য বুধবার ত্রিপুরায় গিয়ে প্রশাসনিক বাধার মুখে পড়তে হয় তৃণমূলের প্রতিনিধি দলকে ৷ সেই ঘটনা প্রসঙ্গে কলকাতার তৃণমূল ভবনে সাংবাদিক সম্মেলন করেন রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা এবং তৃণমূল নেতা অরূপ চক্রবর্তী ৷ মন্ত্রী শশী পাঁজা বলেন, "এই মুহূর্তে 5 সদস্যের একটি সর্বভারতীয় তৃণমূল প্রতিনিধি দল ত্রিপুরায় রয়েছে ৷ সেখানে এখন যে বিজেপি সরকার চলছে, তা সম্পূর্ণ অসহিষ্ণু ও হিংসাত্মক ৷ গতকালের ঘটনাটি প্রমাণ করে দিল যারা নিজেদের গণতন্ত্রের রক্ষক বলে দাবি করে, তারাই আসলে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে কাজ করছে । ভিডিয়ো ফুটেজ তার প্রমাণ ।"
মন্ত্রীর অভিযোগ ত্রিপুরায় কোনও গণতন্ত্র নেই ৷ তাঁর কথায়, "আগরতলার বনমালিপুরে পুলিশের উপস্থিতিতেই ভাঙচুর চালানো হয়েছে । এটা রাজ্য পৃষ্ঠপোষকতায় রাজনৈতিক সন্ত্রাস । পুলিশ নিছক দর্শকের ভূমিকায় ছিল। ঘটনাস্থলই আবার বিপ্লব দেবের কেন্দ্র।" সেই সঙ্গে তিনি জানান, তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু দুঃখ প্রকাশ করেননি, তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন । প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের সমালোচনায় শশী পাঁজা বলেন, "দুই দিন আগে প্রধানমন্ত্রী অভিযোগ করেছিলেন, বাংলায় নাকি গণতন্ত্র নেই এবং কোনও প্রমাণ ছাড়াই তৃণমূলকে দোষারোপ করেন । এই বক্তব্যই আসলে উস্কানি হিসেবে কাজ করেছে । এটা রাজনৈতিক দ্বিচারিতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ ।"
হামলার পরই এক্স হ্যান্ডেলে ক্ষোভ উগরে দেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । পোস্টে তিনি লেখেন, "বাংলায় নির্বাচনী ময়দানে পরাজিত করতে না-পেরে, বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে হিংসা ছড়ানোর প্রেক্ষাপট তৈরি করছে ৷ ত্রিপুরা পুলিশের নজরদারিতে এদিন বিজেপি কর্মীরা ত্রিপুরায় আমাদের দলীয় কার্যালয়ে হামলা চালিয়ে তাদের প্রতিশোধমূলক ও বেআইনি মানসিকতা প্রকাশ করেছে ।" তিনি আরও লেখেন, "এটি কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় ৷ এর আগেও দলের নেতা কর্মীদের উপর হামলা করা হয়েছে ৷"