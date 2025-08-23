ETV Bharat / bharat

গুরুতর অভিযোগে গ্রেফতার হওয়া মন্ত্রীদের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য বিল এনেছে মোদি সরকার ৷ এ নিয়ে প্রথম থেকেই প্রতিবাদে সরব তৃণমূল ৷

গুরুতর অভিযোগে গ্রেফতার হওয়া মন্ত্রীদের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য বিল এনেছে মোদি সরকার (ইটিভি ভারত)
August 23, 2025

নয়াদিল্লি, 23 অগস্ট: মন্ত্রীদের অপসারণের ইস্যুতে গঠিত যৌথ সংসদীয় কমিটি বা জেপিসি-র সদস্য় হবে না তৃণমূল ৷ দলের তরফে এ কথা স্পষ্ট করে জানিয়ে দেওয়া হল ৷ বাংলার শাসক শিবিরের অনুমান জেপিসি তৈরি করে কেন্দ্রীয় সরকার ভাঁওতা দিতে চাইছে ৷

জেলে গেলে মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রী এবং অন্য মন্ত্রীদের পদ থেকে কেন অপসারণ করতে হবে তা রাজ্যে এসে সবিস্তারে বুঝিয়ে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ দমদমে তাঁর সভা শেষের পর 24 ঘণ্টা কাটার আগেই বিজেপিকে পাল্টা চাপে ফেলার কৌশল নিল বাংলার শাসক শিবির ৷ তৃণমূলের দাবি 'বন্দি' মন্ত্রীদের অপসারণ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে জেপিসি তৈরি করা আদতে ভাঁওতা ৷

কোনও মামলায় অভিযুক্ত হয়ে জেলে গিয়ে দু'দিনের মধ্য়ে জামিন না পেলে চাকরি হারান সরকারি কর্মীরা ৷ মন্ত্রীদের ক্ষেত্রেও এমনই নিয়ম লাগু করতে চাইছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ তবে সেক্ষেত্রে তাঁরা 30 দিন সময় পাবেন ৷ সেই কারণে ইতিমধ্যেই সংবিধানের একটি সংশোধনী-সহ মোট তিনটি বিল লোকসভায় পেশ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ এই তিনটি বিল নিয়ে জেপিসি-তে বিস্তারিত চর্চা করতে চায় কেন্দ্র ৷

প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বাংলার শাসক শিবিরের দাবি, লোকসভায় পেশ হওয়ার সময়ই তারা 130তম সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত বিলের বিরোধিতা করেছে ৷ আর তারা মনে করে এভাবে যৌথ সংসদীয় কমিটি তৈরি করে পরিস্থিতি থেকে নজর ঘোরাতে চাইছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ মোদি সরকারের তরফে বলা হয়েছে, তারা রাজনীতিকে অপরাধমুক্ত করতে চায় ৷ আর তাই গুরুতর অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছেন এমন মন্ত্রীরা যদি একটানা 30 দিনের বেশি জেলে থাকেন তবে তাঁদের পদ থেকে সরাতে চায় সরকার ৷ এই মর্মে গত বুধবার লোকসভায় তিনটি বিল পেশ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ৷

তার আগে মঙ্গলবার রাতের দিকে বিষয়টি বিরোধীদের জানানো হয় সরকারের তরফে ৷ প্রতিবাদে সরব হয় কংগ্রেস থেকে শুরু করে তৃণমূলের মতো বিরোধী দলগুলি ৷ তাদের দাবি, এভাবে বিরোধী দলের সরকার ফেলার কৌশল নিয়েছে বিজেপি ৷ শুধু মৌখিক প্রতিবাদ নয়, লোকসভায় বিলের প্রতিলিপি ছিঁড়ে অমিতের দিকে নিক্ষেপও করেন বিরোধী সাংসদরা ৷ ঘটনার তীব্র বিরোধিতা করেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা ৷ এমনই নানা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জেপিসি গঠন করেছে কেন্দ্র ৷

অন্যদিকে, দমদমের সভা থেকে শুক্রবার সন্ধ্যায় প্রধামন্ত্রী বলেন, “আমরা জানি, কোনও সরকারি কর্মী গ্রেফতার হওয়ার 50 ঘণ্টার মধ্যে জামিন না পেলে তাঁর চাকরি চলে যায়। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী, অন্য মন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রীর জন্য এমন কোনও আইন নেই। এখন অনেকে জেল থেকে সরকার চালানোর চেষ্টা করছেন। বাংলার লোকেরা দেখেছেন, এখানকার এক মন্ত্রী গ্রেফতার হয়েছিলেন নিয়োগ দুর্নীতিতে । তবু তিনি পদ ছাড়তে চাননি । রেশন দুর্নীতিতে গ্রেফতার হওয়া মন্ত্রীও পদ ছাড়তে চাননি । এ ধরনের লোকেদের কি পদে থাকার অধিকার আছে ? আমরা দেখেছি, মুখ্যমন্ত্রী জেলে গিয়ে সরকার চালাচ্ছেন । এটা সংবিধানের অপমান। মোদি সংবিধানের অপমান হতে দেবে না । আর তাই আমরা এমন বিল এনেছি যেখানে অন্য মন্ত্রী তো বটেই , প্রধানমন্ত্রীও গ্রেফতার হওয়ার পর জামিন না পেলে তাঁরও পদ চলে যাবে ।"

TAGGED:

