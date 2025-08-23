ETV Bharat / bharat

ফের চালু হচ্ছে টিকটক ! নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার নিয়ে কী জানাল সরকার ? - TIKTOK NOT UNBLOCKED

লাদাখের গালওয়ান উপত্যকায় ভারতীয় ও চিনের সেনাদের মধ্যে সংঘর্ষের পর সরকারের তরফে ব্লক করা প্ল্যাটফর্মগুলির মধ্যে ছিল টিকটকও।

ফের চালু হচ্ছে টিকটক ! (ফাইল ছবি)
Published : August 23, 2025 at 1:05 PM IST

নয়াদিল্লি, 23 অগস্ট: চিনের সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম টিকটককে আনব্লক করার কোনও নির্দেশিকা জারি করেনি কেন্দ্র ৷ এমনকী তাদের উপর থেকে কোনও নিষেধাজ্ঞাও প্রত্যাহার করা হয়নি ৷ শুক্রবার রাতে এমনটাই জানাল কেন্দ্রীয় সরকারের সূত্র।

সন্ধ্যায় কেউ কেউ তাঁদের ডেস্কটপ ব্রাউজারে টিকটক ওয়েবসাইট অ্যাক্সেস করতে পেরেছেন বলে দাবি করেন ৷ এরপরই শোরগোল শুরু হয়ে যায় ৷ এমনকী অনেকে এও দাবি করেন, কেন্দ্র টিকটকের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেছে ৷ বিপরীত প্রতিক্রিয়াও আসতে থাকে ৷ এরপরই অবশ্য সরকারি সূত্রে জানা যায়, "ভারত সরকার টিকটক আনব্লক করার জন্য কোনও নির্দেশিক জারি করেনি। এই ধরনের কোনও বিবৃতি বা খবর মিথ্যা এবং বিভ্রান্তিকর ৷"

2020 সালের জুন মাসে পূর্ব লাদাখের গালওয়ান উপত্যকায় ভারত ও চিনের সেনাদের মধ্যে সংঘর্ষের পর কেন্দ্রীয় সরকার চিনের সংস্থা পরিচালিত বেশ কয়েকটি সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এবং অ্যাপের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে ৷ সেই তালিকায় ছিল টিকটকও। প্রাথমিকভাবে, 2020 সালের জুন মাসে টিকটক, ইউসি ব্রাউজার এবং শিন-সহ মোট 59টি অ্যাপ ব্লক করা হয়েছিল।

পরে, PUBG-সহ আরও বেশ কিছু অ্যাপও সরকার ব্লক করে দেয়। সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী, সেই সমস্ত অ্যাপ প্ল্যাটফর্ম এখনও ব্লক করা অবস্থায় রয়েছে। সেই সময় টিকটকের তরফে অবশ্য বলা হয়েছিল, তারা অ্যাপটি ব্লক করার বিষয়ে সরকারের আদেশ মেনে চলছে ৷ ভারতীয় ব্যবহারকারীদের তথ্য চিন-সহ অন্য কোনও দেশের সরকারের সঙ্গে ভাগ করে নেয়নি। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে নিজেদের বক্তব্য জানাতে বলা হয়েছে টিকটককে ৷ টিকটক ইন্ডিয়ার প্রধান নিখিল গান্ধিও বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ৷

