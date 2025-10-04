বন্ধুর সামনে ভিডিয়ো রেকর্ড করে নাবালিকাকে গণধর্ষণ ! গ্রেফতার 3 অভিযুক্ত

বন্ধুর সামনে ভিডিয়ো রেকর্ড করে নাবালিকাকে গণধর্ষণ ! গ্রেফতার 3 অভিযুক্ত
নাবালিকা গণধর্ষণ কাণ্ডে 3 জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ ৷ অভিযোগ, বন্ধুর সঙ্গে পার্কে ঘুরতে গিয়েছিল মেয়েটি ৷ তাঁর সামনেই নাবালিকাকে গণধর্ষণ করা হয় ৷
Published : October 4, 2025 at 2:42 PM IST
চিত্তুর, 4 অক্টোবর: বন্ধুর সঙ্গে অন্ধ্রপ্রদেশের নাগরবনম পার্কে ঘুরতে গিয়েছিল নাবালিকা ৷ তাদের একা পেয়ে প্রথমে ভিডিয়ো করা হয় ৷ পরে বন্ধুকে আটকে রেখে নাবালিকাকে তিন জন গণধর্ষণ করে বলে অভিযোগ ৷ ইতিমধ্যেই অভিযুক্তদের গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ শনিবার তাদের আদালতে তোলা হয় ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, গত 25 সেপ্টেম্বর ঘটনাটি ঘটে নাগরবনম পার্কে ৷ দু'জনকে একা পেয়ে প্রথমে নাবালিকা ও তার বন্ধুর একটি ভিডিয়ো রেকর্ড করে 3 অভিযুক্ত ৷ এরপর সেই ভিডিয়োর ভয় দেখিয়ে বন্ধুকে আটকে রেখে তার সামনেই নাবালিকাকে ধর্ষণ করে 3 জনে ৷ এমনকী, পালানোর আগে নাবালিকার সোনার গহনা নিয়ে নেয় অভিযুক্তরা ৷
প্রথমে এই ঘটনায় কোনও মামলা দায়ের করা হয়নি নির্যাতিতার তরফে ৷ গত 29 সেপ্টেম্বর নির্যাতিতার বন্ধু ও তার পরিবার নাগরবনমে অভিযুক্তদের চিনতে পারেন ৷ সেদিনই পুরো ঘটনাটি শুনে অভিযোগ দায়ের করে পুলিশ ৷ বিষয়টি বুঝতে পেরে পালিয়ে যায় 3 অভিযুক্ত ৷ এদিকে, গণধর্ষণের ঘটনাটি জানতে পেরে নির্যাতিতার বয়ানের ভিত্তিতে 3 অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা দায়ের করা হয় ৷
ডিএসপি সাইনাথ জানান, অভিযুক্তদের খোঁজে চিত্তুর, চেন্নাই এবং বেঙ্গালুরুতে তল্লাশি অভিযান চালায় পুলিশের বিশেষ একটি দল ৷ এরপর শুক্রবার চেন্নামাগুড়িপাল্লে থেকে 3 অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয় ৷ অভিযুক্তরা হলেন, মহেশ, কিশোর এবং হেমন্ত প্রসাদ ৷ ঘটনার সঙ্গে রাজনৈতিক কোনও যোগ নেই বলে স্পষ্ট জানান ডিএসপি ৷ তাদের শনিবার আদালতে পেশ করা হয় ৷ বিচারপতি এই 3 জনকে আগামী 17 অক্টোবর পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন ৷
পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, 3 অভিযুক্তের বিরুদ্ধে এর আগেও একই ধরনের অভিযোগ উঠেছে ৷ ডিএসপি জানান, বহুদিন ধরে বিভিন্ন পার্কে ঘুরে যুগলদের ভিডিয়ো বানিয়ে তাদের থেকে টাকা হাতানো এবং ধর্ষণের অভিযোগ রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে ৷ এক অভিযুক্তের ফোনে এই ধরনের 4 থেকে 5টি ভিডিয়ো পাওয়া গিয়েছে ৷ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে বাকি নির্যাতিতাদের সামনে এগিয়ে আসার আবেদন জানান তিনি ৷
ডিএসপি জানান, তালুকা থানায় 2019 সালে মহেশ নামে এক অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ইভটিজিংয়ের অভিযোগ দায়ের করা হয় ৷ সেই সঙ্গে, 2022 সালে অবৈধ মদ বিক্রির অভিযোগ ছিল তার বিরুদ্ধে ৷