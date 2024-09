ETV Bharat / bharat

এক দেশ এক ভোট, প্রস্তাব অনুমোদন মোদি মন্ত্রিসভার - CABINET ON ONE NATION ONE ELECTION

By ETV Bharat Bangla Team Published : 28 minutes ago | Updated : 14 minutes ago

এক দেশ এক ভোট-এ ক্যাবিনেটের অনুমোদন ( প্রতীকী ছবি )

নয়াদিল্লি, 18 সেপ্টেম্বর: এক দেশ এক ভোট প্রস্তাবে অনুমোদন দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ৷ পাঁচ বছর অন্তরই সারা দেশে লোকসভা এবং রাজ্যের বিধানসভা ভোট হওয়া উচিত ৷ বুধবার ক্যাবিনেট বৈঠকের পর এমনটাই জানালেন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব ৷ একই সঙ্গে তিনি জানান, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোভিন্দের নেতৃত্বে উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করেছিল সরকার ৷ সেই কমিটি একাধিক রাজনৈতিক দল এবং ভারতের সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে বৈঠক করে তাদের রিপোর্ট জমা দিয়েছিল ৷ সেই রিপোর্ট দেখেই এদিন সর্বসম্মতিক্রমে এনডিএ সরকারের ক্যাবিনেটে এই প্রস্তাব পাশ হয়েছে বলেও জানান অশ্বিনী বৈষ্ণব ৷

এদিন মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন, "দুই পর্যায়ে প্রয়োগ হবে ৷ প্রথম দফায় লোকসভা এবং বিধানসভা ভোট হবে ৷ দ্বিতীয় পর্যায়ে পঞ্চায়েত, পুরসভা এবং লোকালবডির ভোট একসঙ্গে হবে ৷ সাধারণ নির্বাচেনর 100 দিনের মধ্যে হবে এই দ্বিতীয় পর্যায়ের ভোট ৷ এমনটাই কমিটি প্রস্তাব দিয়েছে ৷ এতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির যেমন উন্নতি হবে এবং অর্থনৈতিকভাবেও দেশ চাঙ্গা হবে ৷" প্রায় প্রতি বছরই দেশে কোনও না কোনও ভোট অনুষ্ঠিত হয় । এক দেশ এক ভোটের ফলে তা থেকে রেহাই পাবে আমজনতা এমনটাই মত ক্যাবিনেটের ৷ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা এদিন 'এক দেশ, এক নির্বাচন' শীর্ষক কমিটির যে সুপারিশ অনুমোদন করেছে তা নিয়ে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেন, "আমরা এর সঙ্গে সহমত নই। এক দেশ এক নির্বাচন গণতন্ত্রের পক্ষে ভালো হতে পারে না। আমরা যদি আমাদের গণতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখতে চাই তাহলে যখন প্রয়োজন তখন নির্বাচন হওয়া দরকার। এটা সম্পূর্ণ অবাস্তব ৷" যার পাল্টা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন, "বিরোধীরা অভ্যন্তরীণ চাপ অনুভব করতে শুরু করেছে ৷ কারণ পরামর্শদানের প্রক্রিয়া চলাকালীন 80 শতাংশের বেশি মানুষ তাদের ইতিবাচক সমর্থন দিয়েছেন ৷ বিশেষ করে তরুণরা এই প্রস্তাবের পক্ষে মত দিয়েছে।" এক দেশ এক নির্বাচন আমাদের অঙ্গিকার, দাবি মোদির দেখুন সরাসরি

