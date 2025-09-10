মোদি-ট্রাম্প দু'জনেই আলোচনায় রাজি, বন্ধ হবে শুল্ক সংঘাত !

মোদি-ট্রাম্প দু'জনেই আলোচনায় রাজি, বন্ধ হবে শুল্ক সংঘাত !
ভারত-মার্কিন সম্পর্কে গলছে বরফ ? ট্রাম্পের মন্তব্য দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ইঙ্গিত ৷ দুই দেশের সম্পর্ক কি ফের আগের জায়গায় ফিরবে ?
Published : September 10, 2025 at 9:30 AM IST
নয়াদিল্লি, 10 সেপ্টেম্বর: মার্কিন শুল্ক নীতির কৌশলে ভারত-আমেরিকা সম্পর্কে অনেকটাই শৈত্য নেমে এসেছিল ৷ ভারতের উপর শুল্ক বোঝা চাপানোর ডোনাল্ড ট্রাম্পের একগুঁয়ে মনোভাবের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন খোদ সে দেশেরই প্রভাবশালীরা ৷ এই অবস্থায় কিছুটা হলেও ব্যাকফুটে ট্রাম্প ৷ আর সে কারণেই ফের একবার ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত করতে সচেষ্ট হয়েছেন তিনি ৷ ভারতকে 'খুব ভালো বন্ধু' বলেও সম্বোধন করেছেন ট্রাম্প ৷ পাল্টা ট্রাম্পের ইতিবাচক মনোভাবের প্রসংশা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও ৷
মঙ্গলবার ট্রুথ সোশালে একটি পোস্টে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট লিখেছেন, "আমি এই ঘোষণা করতে পেরে আনন্দিত যে, ভারত এবং আমেরিকা, দুই দেশই বাণিজ্য সংক্রান্ত আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে।" এর সঙ্গেই তিনি লিখেছেন, "আমি আগামী দিনে আমার খুব ভালো বন্ধু, প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে কথা বলার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। আমি নিশ্চিত যে আমাদের উভয় দেশের জন্য একটি সফল সিদ্ধান্তে পৌঁছতে কোনও অসুবিধা হবে না ৷"
I am pleased to announce that India, and the United States of America, are continuing negotiations to address the Trade Barriers between our two Nations. I look forward to speaking with my very good friend, Prime Minister Modi, in the upcoming weeks. I feel certain that there…— Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 9, 2025
মার্কিন প্রেসিডেন্টের এই পোস্টের প্রতিক্রিয়ায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি লিখেছেন,"ভারত এবং আমেরিকা ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং স্বাভাবিক অংশীদার । আমি নিশ্চিত যে আমাদের বাণিজ্য আলোচনা ভারত-মার্কিন অংশীদারিত্বের অসীম সম্ভাবনা উন্মোচনের পথ প্রশস্ত করবে । আমাদের দলগুলি এই আলোচনাগুলি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শেষ করার জন্য কাজ করছে । আমি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলার জন্যও অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি । আমাদের উভয় জনগণের জন্য একটি উজ্জ্বল, আরও সমৃদ্ধ ভবিষ্যত নিশ্চিত করার জন্য আমরা একসঙ্গে কাজ করব ৷"
India and the US are close friends and natural partners. I am confident that our trade negotiations will pave the way for unlocking the limitless potential of the India-US partnership. Our teams are working to conclude these discussions at the earliest. I am also looking forward… pic.twitter.com/3K9hlJxWcl— Narendra Modi (@narendramodi) September 10, 2025
সাম্প্রতিক সময়ে ভারত-মার্কিন সম্পর্কের যে ইতিবাচক অগ্রগতি হয়েছে, তার ইঙ্গিত দিয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প জানিয়েছেন, তিনি নিশ্চিত যে বাণিজ্য আলোচনায় দুই দেশের সফল সিদ্ধান্তে পৌঁছতে কোনও অসুবিধা হবে না ৷ তিনি আগামী কিছুদিনের মধ্যে তাঁর "খুব ভালো বন্ধু" প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে কথা বলার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন বলেও জানিয়েছেন ট্রাম্প।
শুল্ক এবং দিল্লির রাশিয়া থেকে তেল কেনার উত্তেজনার মধ্যে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক সম্ভবত দুই দশকেরও বেশি সময়ের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ পর্যায়ে পৌঁছেছে ৷ ট্রাম্পের একের পর এক মন্তব্য দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে মারাত্মক প্রভাব ফেলেছে ৷ ট্রাম্প ভারতীয় পণ্যের উপর শুল্ক দ্বিগুণ করে 50 শতাংশ যেমন করেছেন, তেমনই এর মধ্যে রাশিয়ার অপরিশোধিত তেল কেনার জন্য 25 শতাংশ অতিরিক্ত শুল্কও আরোপ করেছেন ৷
ভারত অবশ্য মার্কিন প্রেসিডেন্টের এই পদক্ষেপকে "অন্যায্য, অযৌক্তিক" বলেছে ৷ ভারতের বিরুদ্ধে কয়েক মাস ধরে সমালোচনামূলক বক্তব্য রাখার পর, ট্রাম্প গত সপ্তাহে জানিয়েছিলেন, ভারত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে ৷ একই সঙ্গে তাঁর দাবি, এসব নিয়ে চিন্তার কোনও কারণ নেই ৷ ট্রাম্প শুক্রবার ওভাল অফিসে বলেছিলেন, "আমি সর্বদা থাকব। আমি সর্বদা মোদির সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখব, তিনি একজন মহান প্রধানমন্ত্রী। তিনি দুর্দান্ত। আমি সর্বদা বন্ধুত্ব বজায় রাখব, কিন্তু এই বিশেষ মুহূর্তে তিনি যা করছেন তা আমার পছন্দ নয় ৷" ট্রাম্পের মন্তব্যের জবাবে, শনিবার প্রধানমন্ত্রী মোদি জানিয়েছেন, তিনি ভারত-মার্কিন সম্পর্কের বিষয়ে ট্রাম্পের ইতিবাচক মূল্যায়নের গভীর প্রশংসা করেন। তাঁর কথায়, "প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের অনুভূতি এবং আমাদের সম্পর্কের ইতিবাচক মূল্যায়নকে গভীরভাবে উপলব্ধি করি ৷"
তিনি এও বলেন, "ভারত এবং আমেরিকার মধ্যে একটি অত্যন্ত ইতিবাচক এবং ভবিষ্যৎমুখী বিস্তৃত এবং আন্তর্জাতিক কৌশলগত অংশীদারিত্ব রয়েছে ৷" অন্যদিকে এর আগে ট্রাম্প বলেছিলেন, "আমি খুব হতাশ হয়েছি যে ভারত রাশিয়া থেকে এত তেল কিনছে ৷ আমরা ভারতের উপর খুব বড় শুল্ক আরোপ করেছি, 50 শতাংশ শুল্ক ৷ মোদির সঙ্গে আমার খুব ভালো সম্পর্ক ৷" পরে অবশ্য ট্রাম্প এও বলেন, "মনে হচ্ছে আমরা ভারত এবং রাশিয়াকে সবচেয়ে গভীর, অন্ধকারতম চিনের কাছে হারিয়ে ফেলেছি।" এর সঙ্গেই ট্রাম্প রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোদির একটি ছবিও পোস্ট করেছিলেন ।