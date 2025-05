ETV Bharat / bharat

পাকিস্তানে জঙ্গিদের লঞ্চপ্যাড গুঁড়িয়ে দিল বিএসএফ - PAK TERRORIST LAUNCHPAD DESTROYED

পাকিস্তানে জঙ্গিদের লঞ্চপ্যাড গুঁড়িয়ে দিল বিএসএফ ( ছবি সূত্র-বিএসএফ )

By PTI Published : May 10, 2025 at 12:13 PM IST | Updated : May 10, 2025 at 12:25 PM IST 2 Min Read

নয়াদিল্লি ও জম্মু, 10 মে: পাকিস্তানে জঙ্গিদের লঞ্চপ্যাড সম্পূর্ণ ধ্বংস করল বিএসএফ ৷ ঘটনাটি ঘটেছে জম্মুর আখনুর এলাকার বিপরীতে পাকিস্তানের শিয়ালকোটের লুনিতে ৷ সেখানকার ঘাঁটি থেকেই পাকিস্তান আন্তর্জাতিক সীমান্ত বরাবর নির্বিচারে গুলি চালিয়ে যাচ্ছিল ৷ তার জবাব দিতে ছাড়ছিল না ভারতও ৷ এবার কড়া প্রত্যাঘাত করল ভারত ৷ গুঁড়িয়ে দেওয়া হল জঙ্গিদের লঞ্চপ্যাডটি ৷ বিএসএফের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, পাকিস্তানের শিয়ালকোট জেলার লুনিতে জঙ্গিদের ঘাঁটিটি ছিল । শুক্রবার রাত 9টা থেকে জম্মু সেক্টরে বিএসএফ পোস্টে পাকিস্তান নির্বিচারে গুলি চালানো শুরু করে । এরপরই পালটা আঘাত আনে ভারত ৷ তাতে আন্তর্জাতিক সীমানা বরাবর পাকিস্তান রেঞ্জার্সের পোস্টের ব্যাপক ক্ষতি হয় ৷ আখনুর এলাকার বিপরীতে শিয়ালকোট জেলার লুনিতে জঙ্গি লঞ্চপ্যাড সম্পূর্ণরূপে বিএসএফ ধ্বংস করে দিয়েছে বলে জানা গিয়েছে । মুখপাত্র আরও বলেন, "ভারতের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় আমরা সংকল্পবদ্ধ ৷"

