এনকাউন্টারে উত্তপ্ত কুলগাম; খতম জঙ্গি, আহত সেনা জওয়ান

এনকাউন্টারে উত্তপ্ত কুলগাম; খতম জঙ্গি, আহত সেনা জওয়ান
জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের কাছ থেকে গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে কুলগামের জঙ্গল এলাকায় অভিযান চালায় যৌথবাহিনী ৷ সেই সময় দু'পক্ষের মধ্যে এনকাউন্টার শুরু হয় ৷
Published : September 8, 2025 at 12:11 PM IST
শ্রীনগর, 8 সেপ্টেম্বর: সেনা-জঙ্গি গুলির লড়াইয়ে উত্তপ্ত উপত্যকা ৷ সোমবার সকালে জম্মু-কাশ্মীরের কুলগাম জেলায় গুলির লড়াইয়ে খতম এক জঙ্গি ৷ আহত সেনার এক জওয়ান ৷
এনকাউন্টার প্রসঙ্গে সেনার চিনার কর্পসের তরফে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করা হয় ৷ সেই পোস্ট অনুযায়ী, জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের কাছে থেকে গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে কুলগামের গুদ্দার জঙ্গল এলাকায় তল্লাশি অভিযান শুরু করে যৌথ নিরাপত্তা বাহিনী ৷ অভিযান চলাকালীন সন্দেহজনক কিছু গতিবিধি নিরাপত্তাবাহিনীর সদস্যদের নজরে আসে ৷
Based on specific intelligence input by JKP, joint search operation was launched by #IndianArmy, @JmuKmrPolice & @crpf_srinagar in Guddar forest of #Kulgam.
Vigilant troops observed suspicious activity and upon being challenged, terrorists opened fire,… pic.twitter.com/pV3oWW6gor
এদিকে, এলাকায় নিরাপত্তাবাহিনীর উপস্থিতি টের পেয়ে তাদের লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করে লুকিয়ে থাকা জঙ্গিরা ৷ জওয়ানরা পাল্টা আক্রমণ করায় দু'পক্ষের গুলির লড়াই শুরু হয় ৷ এনকাউন্টারে এক জঙ্গির মৃত্যু হয় এবং সেনার এক জুনিয়র অফিসার গুরুতর আহত হন ৷ অভিযান এখনও চলছে বলে জানায় সেনা ৷
গত মাসে সেনা ও জঙ্গিদের মধ্যে উপত্যকায় দীর্ঘতম এনকাউন্টারের সাক্ষী হয় কুলগাম ৷ উপত্যকা থেকে জঙ্গিদের নিশ্চিহ্ন করতে জেলার জঙ্গলে ঘেরা এলাকায় 10 দিন ধরে অপারেশন অকাল অভিযান চালায় দেশের নিরাপত্তা বাহিনী ৷ দীর্ঘ সেই গুলির লড়াইয়ে দুই জঙ্গির মৃত্যু হয় ৷ সেই সঙ্গে শহিদ হন 2 জওয়ানও ৷
এনকাউন্টার চলাকালীন জঙ্গি ষড়যন্ত্র মামলায় তদন্তের অংশ হিসেবে জম্মু-কাশ্মীরের বারামুল্লা, কুলগাম, অনন্তনাগ এবং পুলওয়ামায় তল্লাশি অভিযান চালায় ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এনআইএ) ৷ প্রশাসনিক আধিকারিকদের মতে, উপত্যকার 9টি, বিহারের 8টি, উত্তরপ্রদেশের 2টি এবং কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র ও তামিলনাড়ুর একটি করে এলাকায় অভিযান চালান এনআইএ-এর তদন্তকারীরা ৷
এই আবহে জম্মুর আরএস পুরে সেক্টরের আন্তর্জাতিক সীমান্ত এলাকা থেকে পাকিস্তানের এক নাগরিককে গ্রেফতার করা হয় ৷ সোমবার এক আধিকারিক জানান, সিরাজ খান নামে ওই অনুপ্রবেশকারী পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশের সারগোধার বাসিন্দা ৷ রবিবার রাত 9টা 20 মিনিট নাগাদ অক্টরোই আউটপোস্টে কর্তব্যরত বিএসএফ জওয়ানদের নজরে আসে সে ৷
আধিকারিক আরও জানান, তাকে ভারতে প্রবেশে বাধা দেওয়ার জন্য কয়েক রাউন্ড গুলিও চালান জওয়ানরা ৷ এরপর এলাকা থেকে পালানোর চেষ্টা করলে অনুপ্রবেশকারীকে গ্রেফতার করা হয় ৷ ধৃতের কাছ থেকে পাকিস্তানের টাকা উদ্ধার করা হয়েছে ৷ কেন সে ভারতে প্রবেশ করার চেষ্টা করে, তা জানার জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলে জানান ওই আধিকারিক ৷