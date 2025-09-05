রাহুলের পর তেজস্বী, ভোটমুখী বিহারে প্রচার সচল রাখতে নয়া যাত্রা লালুপুত্রে'র

কংগ্রেসের ভোটার অধিকার যাত্রা যেসব জেলায় যায়নি সেই এলাকাগুলিতে এবার ঘুরবেন আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব । কংগ্রেসের সঙ্গে আসন সমঝোতার কথা বলতে যাবেন দিল্লিও ।
Published : September 5, 2025 at 8:50 PM IST
পটনা, 5 সেপ্টেম্বর: প্রচারের রেশ ধরে রাখতে রাহুলের পর এবার বিহারে নতুন যাত্রা শুরু করছেন তেজস্বী । কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধির 'ভোটার অধিকার যাত্রা' শেষ হওয়ার পর এবার রাষ্ট্রীয় জনতা দলের (আরজেডি) নেতা তেজস্বী প্রসাদ যাদব একটি 'যাত্রা' শুরু করতে চলেছেন । নভেম্বরে বিহারে সম্ভাব্য নির্বাচনের আগে এই পদক্ষেপটি রাজ্যে আরও একটি ব্যস্ত প্রচারণার রূপ নেবে বলে মনে করা হচ্ছে ।
জানা গিয়েছে, বিধানসভার বিরোধী দলনেতা রাহুলের যাত্রায় যেসব জেলা ছিল না, এবার নিজের যাত্রায় সেগুলিতে যাবেন তেজস্বী । বক্সার, কাইমুর, আরওয়াল, জেহানাবাদ, বাঁকা, কিষাণগঞ্জ, সহরসা, খাগরিয়া, মাধেপুরা, বৈশালী, সমষ্টিপুর, বেগুসরাই এবং খাগরিয়া বাদ দিয়ে 'ভোটার অধিকার যাত্রা' রাজ্যের 38টি জেলার মধ্যে 25টি ছুঁয়েছে ।
বিষয়টি নিয়ে আরজেডি মুখপাত্র এবং রাজ্য সাধারণ সম্পাদক চিত্ররঞ্জন গগন ইটিভি ভারতকে বলেন, "আমাদের নেতার যাত্রার তারিখ চূড়ান্ত করা হচ্ ছে। এটি মূলত সেই জেলাগুলিতে মনোনিবেশ করবে যেগুলি 'ভোটার অধিকার যাত্রা'-এর আওতাভুক্ত ছিল না ।"
ভোটাধিকার সম্পর্কে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার পাশাপাশি, এই যাত্রাটি রাজ্যে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্টাল ইনক্লুসিভ অ্যালায়েন্স (ইন্ডিয়া) এর নেতৃত্বদানকারী আরজেডির কাজ এবং প্রতিশ্রুতি সম্পর্কেও মানুষকে জানাবে । পাশাপাশি এটি মনে করিয়ে দেবে যে আরজেডি বিহারের বৃহত্তম দলগুলির মধ্যে একটি ।
তবে, ভারতের শরিকদের মধ্যে আসন ভাগাভাগির আলোচনা এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে আটকে আছে বলে জানা গিয়েছে । এর একটি কারণ হল, রাহুলের যাত্রার পর উত্তেজিত কংগ্রেস, আগের মতো রাজনৈতিক বিষয়ে আরজেডির সঙ্গে থাকা নিয়ে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে । রাজ্যেও তারা আক্রমণাত্মক ভঙ্গি গ্রহণ করেছে ।
রাহুলের সফরের সময় তেজস্বীকে জোটের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করা থেকে বিরত ছিল কংগ্রেস । অনুষ্ঠানের সমাপ্তি উপলক্ষে জনসভার মঞ্চে লাগানো পোস্টারগুলিতে তাকে বা আরজেডি সভাপতি লালু প্রসাদকে স্থান দেয়নি ।
এই পরিস্থিতিতে, বিহারের বৃহত্তম বিরোধী দল হওয়া এবং তেজস্বী জোটের সমন্বয় কমিটির চেয়ারম্যান হওয়া সত্ত্বেও, আসন বণ্টন নিয়ে আলোচনার জন্য আরজেডিকে দিল্লিতে ছুটে যেতে হবে ।
একজন আরজেডি নেতার কথায়, "তেজস্বী-সহ আমাদের বরিষ্ঠ নেতারা শীঘ্রই দিল্লিতে রাহুল গান্ধি এবং দলের সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে-সহ অন্যান্য শীর্ষ কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে দেখা করতে আসবেন । কংগ্রেসের সঙ্গে আলোচনা হওয়ার পরে আসন ভাগাভাগির আলোচনা এগিয়ে যাবে এবং অন্যান্য দলের দাবিও বিবেচনা করা হবে ।"
যদিও আরজেডি মুখপাত্র গগনকে 'ভোটার অধিকার যাত্রা'-এর শেষ জনসভায় মঞ্চে পোস্টারে লালু এবং তেজস্বীকে অন্তর্ভুক্ত না করা এবং কংগ্রেস কর্তৃক জোটের মুখ্যমন্ত্রী প্রার্থী হিসাবে লালু এবং তেজস্বীকে ঘোষণা করা থেকে বিরত থাকার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি জানান এগুলি কোনও ইস্যু নয় ।
তিনি জোর দিয়ে বলেন, "ভোটার অধিকার যাত্রার সময় চূড়ান্ত সভার প্রস্তুতির জন্য আমরা খুব বেশি সময় পাইনি । তেজস্বীর প্রার্থীতার কথা বলতে গেলে, এটা বোঝা যাচ্ছে যে তিনি বিহারে ইন্ডিয়া ব্লকের মুখ্যমন্ত্রী পদের মুখ । এ নিয়ে কোনও "যদি" এবং "কিন্তু" নেই । তিনিই বিহারে জোটের নেতা ।"
বিহারে ইন্ডিয়া ব্লকের সদস্য হিসেবে রয়েছে আরজেডি, কংগ্রেস, সিপিআইএমএল, সিপিআই, সিপিএম এবং মুকেশ সাহনির বিকাশশীল ইনসান পার্টি (ভিআইপি) । তারা ইতিমধ্যেই কতগুলি বিধানসভা আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চায় তা নির্দেশ করে দিয়েছে ।
আরজেডি 243 সদস্যের বিধানসভার মধ্যে প্রায় 150টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চাইছে । অন্যদিকে কংগ্রেস জোটের অংশ হিসেবে কমপক্ষে 70টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কথা ভাবছে । একইভাবে, সিপিআইএমএল 40 থেকে 45টি আসন চাইছে, অন্যদিকে সিপিআই প্যান-বিহার উপস্থিতি নিয়ে তর্ক করেছে এবং 24টি আসন চেয়েছে । সিপিএম 11টি আসন দাবি করছে । অন্যদিকে ভিআইপিরা 60টি আসন এবং ইন্ডিয়া জোট সরকার গঠন করলে উপ-মুখ্যমন্ত্রীর পদ চাইছে ।
বিষয়টি নিয়ে সিপিএমের রাজ্য সচিবালয়ের সদস্য মনোজ চন্দ্রবংশী ইটিভি ভারতকে বলেন, "আমরা পার্বত্তা, মহিউদ্দিননগর, মাহিসি, বিসফি, পিপড়া, নৌতন, বিভূতিপুর এবং মাঝি- সহ 11টি আসন দাবি করেছি । যেগুলো আমরা 2020 সালের নির্বাচনে জিতেছিলাম । মাটিহানি এবং পিপড়া আসনগুলিও তালিকায় রয়েছে । কারণ আমরা যথাক্রমে 8,177 এবং 2,629 ভোটে হেরেছি । আমাদের নিহত নেতা অজিত সরকারের আসন পূর্ণিয়াও আমাদের দাবির একটি অংশ ।"
আসন বণ্টন চুক্তিতে ইন্ডিয়া জোটের অংশীদারদের দাবি কমানো হতে পারে । জোটের কিছু বরিষ্ঠ নেতা ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, তিনটি বাম দলকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য মোট 33টি আসন দেওয়া হতে পারে, যা গত বিধানসভা নির্বাচনের তুলনায় সামান্য বেশি ।
বাকি 210টি আসন আরজেডি এবং কংগ্রেস ভাগাভাগি করবে । উভয় দলই তাদের কোটা থেকে কিছু আসন ভিআইপিদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য ছেড়ে দেবে ।
বিহারে বিরোধী মহাজোটের (মহাজোট) নেতৃত্ব দেওয়ার সময় আরজেডি 2020 সালে 144টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল, যার মধ্যে 75টি জিতেছিল এবং কংগ্রেস 70টিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল কিন্তু মাত্র 19টিতে জিততে পেরেছিল । সিপিআইএমএল 19টিতে প্রার্থী দিয়ে 12টি জিতেছিল ।
2020 সালে বিরোধী জোটের অংশ হিসেবে সিপিআই ছয়টিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে দুটি আসন জিতেছিল । যেখানে সিপিএম চারটিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে দুটি আসন পেয়েছিল ।