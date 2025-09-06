বিহারের দুটি প্রজন্মকে ধবংস করেছে জেডিইউ-বিজেপির সরকার, দাবি তেজস্বীর
আইন-শৃঙ্খলা থেকে শুরু করে কর্মসংস্থানের প্রশ্নে বিজেপি ও জেডিইউ-র সরকারের সমালোচনায় সরব হলেন আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব ৷
Published : September 6, 2025 at 8:51 PM IST
পটনা, 6 সেপ্টেম্বর: বিহারের দুটি প্রজন্মকে ধ্বংস করে দিয়েছে এনডিএ-র ডবল ইঞ্জিনের সরকার ৷ চাকরি বা কর্মসংস্থানের সুযোগ না দিয়ে যুবসমাজের মধ্যে ঘৃণার বীজ বপন করা হয়েছে ৷ নারীদের ক্রমাগত অত্যাচারের শিকার হতে হচ্ছে ৷ বিহার আজও দেশের সবচেয়ে গরিব রাজ্য ৷ শনিবার এই ভাষাতেই বিজেপি ও জেডিইউ-র সরকারের সমালোচনায় সরব হলেন আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব ৷
এক সাংবাদিক সম্মেলন থেকে বিহার বিধানসভার বিরোধী দলনেতা এনডিএ-র কার্যকাল নিয়ে বেশ কয়েকটি প্রশ্ন তোলেন ৷ তিনি মনে করেন বিজেপি-জেডিইউ এবং এনডিএ-র শরিক দলের প্রার্থীরা প্রচারে গেলে ভোটারদের কয়েকটি প্রশ্ন করা উচিত ৷ সেগুলি হল-
- বিহারে কর্মসংস্থান নেই কেন ?
- বিহারের বাসিন্দাদের কাজের জন্য রাজ্যের বাইরে যেতে হয় কেন ?
- রাজ্যে নতুন স্কুল তৈরি হয়নি কেন ?
- নতুন শিল্প স্থাপন হয়নি কেন ?
- শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস করা হল কেন ?
- আইন-শৃঙ্খলা থেকে শুরু করে নারী নিরাপত্তা তলানিতে এসে ঠেকেছে কেন ?
লালু-তনয় বলেন, "বিহারের ডবল ইঞ্জিনের সরকার রাজ্যের উন্নয়নে কোনও উদ্যোগ নিচ্ছে না ৷ বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও করে দিতে পারছে না ৷ তার বদলে সঙ্ঘ পরিবার তাঁদের ঘৃণা থেকে শুরু করে হিংসার পাঠ দিচ্ছে ৷ হিন্দু-মুসলমান বিভাজন নিয়ে ব্যস্ত রাখছে ৷ জেডিইউ আর বিজেপির আমলে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে ৷ সমস্ত ব্যাপারে দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত এই সরকারকে উৎখাত করতে না পারলে বিহারের প্রকৃত উন্নয়ন হওয়া সম্ভব নয় ৷" অন্য একটি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "পটনা বিশ্ববিদ্যালয় 108 বছরের পুরনো ৷ কিন্তু এই সরকারের আমলে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও উন্নয়ন হয়নি ৷ গত 20 বছরের মধ্যে 56টি ভোকেশনাল কোর্স বন্ধ করে দিতে হয়েছে ৷" এরপর আরও একবার নারী সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন রাজ্যের এই প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী ৷
তেজস্বীকে জবাব দিতে দেরি করেনি বিজেপি ৷ দলের মুখপাত্র নীরজ কুমার দাবি করেন, লালু প্রসাদ যাদব এবং রাববি দেবী মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন বিহারে জঙ্গল রাজের প্রতিষ্ঠা হয়েছে ৷ সেই সময় থেকেই বিহারে দুর্নীতি বড় আকার নিতে শুরু করেছে ৷ অন্যদিকে, নারীদের সুরক্ষা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তেজস্বী ৷ জবাবে বিজেপি নেতা জানান, রাজ্যের মানুষ জানেন লালুদের সময় বিহারের পরিস্থিতি কেমন ছিল ৷ মহিলারা রাস্তায় বেরতে ভয় পেতেন ৷ দুষ্কৃতীদের দাপট এতটাই বেশি ছিল যে বিনিয়োগকারীরাও ভয়ে রাজ্য ছাড়তেন ৷ এনডিএ সরকারের আমলে পরিস্থিতি বদলেছে বলেও দাবি করেন গেরুয়া শিবিরের মুখপাত্র ৷