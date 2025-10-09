ETV Bharat / bharat

ঘরে ঘরে সরকারি চাকরি ! তেজস্বীর প্রতিশ্রুতিতে সরগরম 'পাটলিপুত্রের' রাজনীতি

ভোটের দিন ঘোষণা হয়েছে আগেই ৷ ভোটারদের মন কাড়তে বড় ঘোষণা করলেন তেজস্বী যাদব ৷ বাকিদের পেছনে ফেলে 51টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করলেন পিকে ৷

TEJASHWI
প্রতিটি পরিবারকে একটি করে সরকারি চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন তেজস্বী (ইটিভি ভারত)
PTI

October 9, 2025

পটনা, 9 অক্টোবর: সরকারে এলে প্রতিটি পরিবারকে একটি করে সরকারি চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন আরজেডি নেতা তথা বিরোধী জোটের অন্যতম মুখ তেজস্বী যাদব ৷

সরকার গঠনের 20 দিনের মধ্যে এ সংক্রান্ত আইন এনে 20 মাসের মধ্যে প্রতটি পরিবারকে সরকারি চাকরি দেওয়ার প্রক্রিয়া শেষ করা হবে বলে তিনি জানান ৷ বৃহস্পতিবার দুপুরে এক সাংবাদির সম্মেলনে তাঁর দাবি, এনডিএ সরকার 20 বছর ধরে ক্ষমতায় আছে ৷ কিন্তু এখনও যুবক-যুবতীদের চাকরির ব্যবস্থা করতে পারেনি ৷ আর তাই তাঁরা যুবদের সরকারি চাকরি পাওয়ার স্বপ্ন পূরণ করতে 20 মাসের বেশি সময় নেবেন না ৷

এ প্রসঙ্গে গত বিধানসভা নির্বাচনের কথা মনে করিয়ে লালু-তনয় বলেন, "আমি গতবারও বিধানসভা নির্বাচনের সময় সরকারি চাকরি দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলাম ৷ অল্পদিন ক্ষমতায় থাকাকালীন সেই প্রতিশ্রুতি পূরণও করেছি ৷ ওই কদিনের মধ্যেই পাঁচ হাজার সরকারি চাকরি হয়েছে ৷ তাহলেই ভাবুন পুরো পাঁচ বছর ক্ষমতায় থাকতে পারলে আপনাদের জন্য কী কী করতাম !"

এদিকে, বিহার বিধানসভা দিন ঘোষণার মাত্র তিনদিনের মধ্যেই প্রাথমিক প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে দিল প্রশান্ত কিশোরের দল জন সুরাজ ৷ 51টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে তাদের তরফে ৷ শাসক এনডিনএ-র পাশাপাশি বিরোধী ইন্ডিয়া শিবির এখনও প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করতে পারেনি ৷ দুটি ক্ষেত্রেই জোটে থাকা দলগুলির কে কতগুলি আসনে লড়বে তা নিয়েই তৈরি হয়েছে জটিলতা ৷ সেদিক থেকে বাকিদের পিছনে ফেলে এগিয়ে গেলেন প্রশান্ত কিশোর ৷ তবে প্রার্থী ঘোষণার দিনও একটা অস্বস্তি তাঁর সঙ্গে রয়েই গেল ৷ তিনি নিজেই আগে ঘোষণা করেছিলেন তাঁর দলের প্রাথমিক তালিকাতেও প্রার্থী হিসেবে তাঁর নাম থাকবে ৷ তবে এদিন যে 51 জনের নাম ঘোষণা হয়েছে তাতে নাম নেই পিকের ৷

বিধানসভা নির্বাচন ঘোষণার অনেক আগে থেকেই ভোটারদের মন জয়ের চেষ্টা করছে রাজনৈতিক দলগুলি ৷ মহিলদের নিজের পায়ে দাঁড়াতে এককালীন 10 হাজার টাকা দেওয়ার ঘোষণা হয়েছে আগেই ৷ তাছাড়া সরকারি চাকরির পরীক্ষায় বসতেও আগের থেকে কম খরচ লাগলে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার ৷ এবার বিরোধীরাও সেই পথে হাঁটল ৷

