পটনা, 10 অগস্ট: বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী বিজয় কুমার সিনহার দুটি ভোটার আইডি কার্ড রয়েছে ! তিনি একইসঙ্গে দুটি ভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার ৷ রবিবার এমনই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ করলেন বিহার বিধানসভার বিরোধী দলনেতা তেজস্বী যাদব।
এদিন তেজস্বী দেশের নির্বাচন কমিশনের কাছে জানতে চেয়েছেন, তারা কি নির্বাচনী আইন লঙ্ঘনের জন্য বিজেপি নেতা তথা রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী বিজয় সিনহাকে নোটিশ পাঠাবে ? তেজস্বীর কথায়, "উপ-মুখ্যমন্ত্রীর একটি ভোটার কার্ড লক্ষীসরাইয়ের ৷ অন্যটি পটনার বাঁকিপুরের। এটি সম্পূর্ণভাবে বেআইনি। যদি দুটি পর্যায়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাহলে তিনি কি উভয় ক্ষেত্রেই ভোট দেবেন ? তাঁকে কখন নোটিশ পাঠাবে নির্বাচন কমিশন ?”
তেজস্বীর অভিযোগ
রাষ্ট্রীয় জনতা দলের এই নেতা তথা বিহারের প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী বর্তমান উপ-মুখ্যমন্ত্রীর দুটি ভোটার কার্ডের নম্বর থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত বিবরণও তুলে ধরেছেন। তেজস্বীর মতে, একটি কার্ডে বিজয় সিনহার বয়স 57 বছর এবং ক্রমিক নম্বর 274, অন্যদিকে, দ্বিতীয় কার্ডে তাঁর বয়স 60 দেখানো হয়েছে ৷ সেটির ক্রমিক নম্বর 767।
মন্ত্রীর জবাব
তেজস্বীর গুরুতর অভিযোগের জবাবে, অবশ্য বিজয় সিনহা দাবি করেছেন, তিনি 2024 সালের এপ্রিল মাসে বাঁকিপুর থেকে লক্ষীসরাইতে তাঁর ভোটার কার্ড স্থানান্তরের জন্য আবেদন করেছিলেন ৷ আর তা প্রমাণ করার জন্য তাঁর কাছে যাবতীয় সরকারি নথিপত্রও রয়েছে। তিনি বলেন, “আমার কাছে কাগজ রয়েছে ৷ সেখান থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, আমি পুরানো নির্বাচনী এলাকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার অনুরোধ করেছি। আমি কেবল একটি জায়গা থেকে ভোট দিই। আমি এখন লক্ষীসরাই কেন্দ্রের ভোটার ৷”
প্রশ্ন এসআইআর নিয়েও
তেজস্বী উপ-মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের করার দাবিও জানিয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, বিজয় সিনহার স্বাক্ষরিত দুটি এসআইআর ফর্মই বিভিন্ন জায়গার জন্য জমা দেওয়া হয়েছিল ৷ এই ঘটনা থেকে ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধনের প্রক্রিয়া নিয়ে আরও একবার প্রশ্ন উঠে গিয়েছে বলে মনে করেন লালু-তনয় ৷
তিনি বলেন, “এটি কেবল বিজেপির জন্য নয়, নির্বাচন কমিশনের জন্যও একটি প্রশ্ন। প্রক্রিয়াটি কি ত্রুটিপূর্ণ, নাকি উপমুখ্যমন্ত্রী সিস্টেমের সঙ্গে প্রতারণা করছেন ?” নিজের বিরুদ্ধে একই রকম অভিযোগের প্রেক্ষিতে, তেজস্বী জানান, তিনি 8 অগস্ট তাঁর নিজস্ব ভোটার কার্ডের স্ট্যাটাস সম্পর্কে নির্বাচন কমিশনের নোটিশ পেয়েছেন ৷ সেদিনই স্পিড পোস্টের মাধ্যমে জবাবও দিয়েছেন। দ্বিতীয় নোটিশের ক্ষেত্রে 16 অগস্টের মধ্যে জবাব দিতে হবে তাঁকে। সবমিলিয়ে বিধানসভা নির্বাচনের আগে ভোটার কার্ড নিয়ে তৈরি হওয়া বিতর্ক বিহারের রাজনৈতিক উত্তাপ আরও বেশ খানিকটা বাড়িয়ে দিয়েছে ৷