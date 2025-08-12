ETV Bharat / bharat

'124 নট আউট' টি-শার্ট পরে বিক্ষোভ বিরোধীদের, সোমের পর মঙ্গলেও SIR উত্তাপ - OPPOSITION T SHIRT PROTEST

ভোটের তালিকায় বিশেষ সংশোধন প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে সংসদ চত্বরে সরব বিরোধীরা ৷ সংসদের মকর দ্বারের সামনে সাদা রঙের টি-শার্ট পড়ে ব্যানার হাতে প্রতিবাদ দেখালেন তাঁরা ৷

টি-শার্ট পরে বিক্ষোভ বিরোধীদের (ছবি: পিটিআই)
By PTI

Published : August 12, 2025 at 4:44 PM IST

নয়াদিল্লি, 12 অগস্ট: ফের সংসদে এসআইআর কাঁটা ৷ ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধন প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে মঙ্গলবারও সংসদ চত্বরে সরব বিরোধীরা ৷ সোমবার ইন্ডিয়া শিবিরের সাংসদদের নির্বাচন কমিশন ঘেরাও কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে দিল্লির রাজপথ ৷ এরপর এদিন ফের বিক্ষোভ দেখালেন তাঁরা ৷ সাদা রঙের টি-শার্ট পরে ব্যানার হাতে অভিনব কায়দায় প্রতিবাদ দেখালেন বিরোধীরা ৷ টি-শার্ট-র পিছনে লেখা '124 নট আউট' ৷ সামনের দিকে এক মহিলার মুখ ৷ সঙ্গে লেখা, 'মিনতা দেবী' ৷

কংগ্রেসের সংসদীয় দলের প্রধান সোনিয়া গান্ধি, রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা তথা কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, লোকসভার সাংসদ তথা দলের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা গান্ধি বঢড়া, তৃণমূলের রাজ্যসভা দলনেতা সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন, ডিএমকে সাংসদ টিআর বালু, এনসিপি(এসপি) সাংসদ সুপ্রিয়া সুলে-সহ একাধিক বিরোধী সাংসদরা এদিন সংসদের মকর দ্বারের সামনে বিক্ষোভ দেখান ৷

মঙ্গলবার সংসদের মকর দ্বারের সামনে সাদা রঙের টি-শার্ট পড়ে ব্যানার হাতে প্রতিবাদ দেখালেন বিরোধীরা (ছবি: পিটিআই)

কে এই মিনতা দেবী ?

বিহারের ভোটার তালিকায় থাকা মিনতা দেবী নামে এক মহিলাকে নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক । ভোটার তালিকা অনুযায়ী, তাঁর বয়স 124 বছর এবং এই প্রথম ভোটার তালিকায় তাঁর নাম উঠেছে। ভুয়ো ভোটার সংক্রান্ত আনা অভিযোগের সপক্ষে প্রমাণ দিতে এই মহিলার ছবি দেওয়া টি-শার্ট পরে এদিন বিক্ষোভ দেখান বিরোধী সাংসদরা ।

কংগ্রেস সাংসদ মানিকাম ঠাকুরের অভিযোগ, দেশের প্রাক্তন এবং বর্তমান মুখ্যনির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার এবং জ্ঞানেশ কুমারের অধীনে দেশের নির্বাচন কমিশন বিজেপির দফতরে পরিণত হয়েছে ৷ তিনি বলেন, "ভোটার তালিকা অনুযায়ী, 124 বছর বয়সি মিনতা দেবী প্রথম ভোটার ৷ এটা কীভাবে সম্ভব? কমিশন যে বিজেপির একটি শাখায় পরিণত হয়েছে এটা তারই প্রমাণ ৷ সম্পূর্ণ তালিকায় কারচুপি করা হয়েছে ৷ আমরা এই বিষয়ে আলোচনার দাবি জানাচ্ছি ৷" এদিন, 'আওয়ার ভোট, আওয়ার রাইট, আওয়ার ফাইট' লেখা ব্যানার হাতে বিক্ষোভ দেখান বিরোধীরা ৷ সেই সঙ্গে, 'স্টপ এসআইআর' এবং 'ভোট চোরি' লেখা প্ল্যাকার্ডও দেখা যায় তাঁদের হাতে ৷

প্ল্য়াকার্ড নিয়ে প্রতিবাদ বিরোধীদের (ছবি: পিটিআই)

প্রসঙ্গত, চলতি বাদল অধিবেশনের প্রথম দিন থেকেই ভোটমুখী বিহারে স্পেশাল ইন্টেনসিভ রিভিশন (Special Intensive Revision)-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দেখাচ্ছেন বিরোধীরা ৷ তাঁদের অভিযোগ বিশেষ এই প্রক্রিয়া চালিয়ে 'ভোট চুরি' করতে চাইছে বিজেপি ৷ সংসদের ভিতরে বিরোধীদের হট্টগোলের জেরে বেশ কয়েক দফা মুলতুবি হয়ে যায় অধিবেশন ৷

ব্য়ানার হাতে বিক্ষোভ (ছবি: পিটিআই)

সোমবার সকাল সাড়ে এগারোটা নাগাদ SIR প্রত্যাহারের দাবিতে, নির্বাচন কমিশনের দফতর ঘেরাও অভিযানে নামেন বিরোধী সাংসদরা ৷ অভিযানের নেতৃত্ব দেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷ বিরোধীদের মিছিলকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি ৷

সংসদ চত্বর ছেড়ে বিরোধী সাংসদরা নির্বাচন কমিশনের দিকে এগোতেই ব্য়ারিকেড দিয়ে আটকায় পুলিশ ৷ তারপরই বিক্ষোভ শুরু করেন বিভিন্ন বিরোধী দলের সাংসদরা ৷ রাস্তার উপরে বসে পড়েন তাঁরা ৷ এরপর রাহুল গান্ধি, প্রিয়াঙ্কা গান্ধি বঢড়া-সহ বিরোধী সাংসদদের আটক করে পুলিশ ৷

পড়ুন: SIR আঁচে তপ্ত দিল্লি ; রাহুল ও প্রিয়াঙ্কা-সহ আটক বিরোধী সাংসদরা

OPPOSITION
OPPOSITION T SHIRT PROTEST
OPPOSITION T SHIRT PROTEST
TAGGED:

