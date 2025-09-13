ওয়াকফ সংশোধনী আইন নিয়ে চূড়ান্ত রায় ঘোষণা সোমবার

ওয়াকফ সংশোধনী আইন নিয়ে চূড়ান্ত রায় ঘোষণা সোমবার
ম্যারাথন চর্চার পর লোকসভায় পাশ হয়েছিল ওয়াকফ সংশোধনী বিল ৷ পরে তা আইন হয় ৷ এর বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে একগুচ্ছ মামলা দায়ের হয়েছিল ৷
Published : September 13, 2025 at 8:59 PM IST
নয়াদিল্লি, 13 সেপ্টেম্বর: ওয়াকফ সংশোধনী আইন নিয়ে আগামী সোমবার রায় ঘোষণা করবে সুপ্রিম কোর্ট ৷ এই মামলার শেষ শুনানি হয়েছিল চলতি বছরের 22 মে ৷ দেশের প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাইয়ের নেতৃত্বে গঠিত বেঞ্চ শুনানির পর রায় ঘোষণা স্থগিত রেখেছিল ৷ এই বেঞ্চের আরেক সদস্য বিচারপতি অগাস্টিন জর্জ মাসিহ ৷
শীর্ষ আদালতের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী, 15 সেপ্টেম্বর ওয়াকফ সংশোধনী আইন, 2025 মামলার রায় ঘোষণা হবে ৷ চলতি বছরের বাজেট অধিবেশনে প্রায় 13 ঘণ্টা দীর্ঘ বিতর্কের পর 3 এপ্রিল গভীর রাতে লোকসভায় ভোটাভুটির মাধ্যমে ওয়াকফ সংশোধনী বিলটি পাশ হয়। এরপর 4 এপ্রিল লোকসভার পর রাজ্যসভাতেও পাশ হয় ওয়াকফ সংশোধনী বিল ৷
এনিয়ে ম্যারাথন চর্চার পর ভোটাভুটিতে পাশ হয় এই বিল ৷ বিলের পক্ষে পড়ে 128টি ভোট । বিপক্ষে 95টি ভোট ৷ এই বিতর্কের মাঝেই গভীর রাতে বিলে স্বাক্ষর করেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ৷ বিরোধীদের তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও আইনে পরিণত হয় ওয়াকফ সংশোধনী বিল 2025 ৷
এরপর সংশোধিত ওয়াকফ আইনের সাংবিধানিক বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে অন্তত 72টি মামলা দায়ের হয়েছে ৷ সুপ্রিম কোর্টে এই মামলাগুলির একত্রে প্রথম শুনানি শুরু হয় এপ্রিল মাসে ৷ কেন্দ্রের মোদি সরকার সংসদে এই সংশোধিত ওয়াকফ আইন পাশ করিয়েছে ৷
এআইএমআইএম প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়াইসি, সর্বভারতীয় মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড (এআইএমপিএলবি), জামিয়াত উলেমা-ই-হিন্দ, দক্ষিণের রাজনৈতিক দল দ্রাবিড়া মুন্নেত্রা কাজাগম (ডিএমকে), কংগ্রেস সাংসদ ইমরান প্রতাপঘড়ি এবং মহম্মদ জাওয়েদ-সহ অনেকে ওয়াকফ আইনের সাংবিধানিক বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করেছে ৷
কেন্দ্রীয় সরকার, শীর্ষ আদালতকে অনুরোধ করেছিল, ওয়াকফ (সংশোধন) আইন, 2025-এর বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে যে আবেদন জমা পড়েছে সেগুলি খারিজ করা হোক ৷ কেন্দ্রের দাবি ছিল, কিছু বিধানকে ঘিরে মিথ্যা বর্ণনার উল্লেখ করা হয়েছে । গত 5 এপ্রিল রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সম্মতি পাওয়ার পর কেন্দ্র ওয়াকফ (সংশোধন) আইন, 2025 দেশে লাগু করে ৷ এই মামলায় গত 25 এপ্রিল কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রক 2025 সালের সংশোধিত ওয়াকফ আইনের পক্ষে 1332 পৃষ্ঠার একটি প্রাথমিক হলফনামা দাখিল করে ৷ সংসদে পাশ হওয়া আইনের উপর আদালতের যে কোনও পূর্ণ স্থগিতাদেশের বিরোধিতাও করে মন্ত্রক।