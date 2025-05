ETV Bharat / bharat

নয়াদিল্লি, 15 মে: একজন মন্ত্রীকে প্রতিটি শব্দ বলার সময় তাঁর দায়িত্বের কথা মনে রাখতে হবে ৷ দেশের বর্তমান সংবেদনশীল পরিস্থিতিতে তাঁর দায়িত্ব অনেক বেশি ৷ বৃহস্পতিবার মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রী কুনওয়ার বিজয় শাহের উদ্দেশে এই মন্তব্য করে সুপ্রিম কোর্ট ৷ একটি সরকারি অনুষ্ঠানে কর্নেল সোফিয়া কুরেশিকে 'জঙ্গিদের বোন' বলে অভিহিত করেন বিজেপি শাসিত রাজ্যের এই মন্ত্রী ৷ এহেন মন্তব্যে দেশজুড়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে ৷ পুলিশকে ভর্ৎসনা বুধবার মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্ট মন্ত্রীর এই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ করে এবং পুলিশকে এফআইআর দায়ের করার নির্দেশ দেয় ৷ এরপর এদিন সকালে সর্বোচ্চ আদালতে সেই মামলার শুনানি ছিল ৷ মন্ত্রী কুনওয়ার বিজয় শাহ আদালতে এফআইআরে স্থগিতাদেশ জারির আবেদন জানান ৷ কিন্তু বেঞ্চ বিজেপি নেতার আবেদনে কর্ণপাত করেনি ৷ বরং মন্ত্রীকে রক্ষা করার জন্য পুলিশকে ভর্ৎসনার মুখে পড়তে হয় ৷ আগামিকাল ফের এই মামলার শুনানি হওয়ার কথা ৷ হাইকোর্টে স্বস্তি না পেয়ে এদিনই এফআইআর-এর নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন মন্ত্রী কুনওয়ার বিজয় শাহ ৷ সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রীকে প্রশ্ন করেন, "আপনি কী ধরনের মন্তব্য করেছেন ? আপনি সরকারের একজন দায়িত্বপূর্ণ মন্ত্রী ৷"প্রধান বিচারপতি বিজেপি নেতার আইনজীবীকে বলেন, "দেশ যখন এমন একটা পরিস্থিতিতে রয়েছে, তখন এক দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন মন্ত্রীকে প্রত্যেকটি শব্দ বলার সময় সচেতন থাকতে হবে ৷ তিনি গুরুতপূর্ণ সাংবিধানিক পদে রয়েছেন ৷ তিনি তাঁর কথায় রাশ টানবেন, এটাই আশা করি ৷" মন্ত্রীর তরফে প্রবীণ আইনজীবী বিভা দত্ত মাখিজা এদিন সুপ্রিম কোর্টে জরুরি ভিত্তিতে মামলাটি তালিকাভুক্ত করার জন্য আবেদন জানান ৷ আদালতে তিনি জানান, হাইকোর্ট এই ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ করেছে এবং এফআইআর দায়ের করতে নির্দেশ দিয়েছে ৷ তাঁর মক্কেল রাজ্যের আদিবাসী বিষয়ক মন্ত্রী ৷ তিনি তাঁর মন্তব্যের জন্য অনুশোচনা প্রকাশ করেছেন ৷ মন্তব্য বিকৃত করা হয়েছে, দাবি মন্ত্রীর আইনজীবী আইনজীবী বিভা দত্ত মাখিজা বলেন, "এই মন্তব্য বিকৃত করা হয়েছে ৷ আমি সেই বিষয়টা আদালতের সামনে তুলে ধরতে পারি ৷ সংবাদমাধ্যমে যেটা প্রচার করা হচ্ছে, তিনি (মন্ত্রী কুনওয়ার বিজয় শাহ) একেবারেই সেটা বলতে চাননি ৷" প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই তখন বলেন, "ইতিমধ্যে এফআইআর দায়ের হয়ে গিয়েছে ৷" তখন মন্ত্রীর আইনজীবী জানান, তাঁর মক্কেল এফআইআরে স্থগিতাদেশ চান ৷ কিন্তু হাইকোর্ট তাঁর কথা শোনেনি ৷ আইনজীবী বলেন, "আদালতের কাছে আমার প্রার্থনা, আমার কথা আগে শোনা হোক ৷ তারপর পদক্ষেপ করুন ৷"

