আরজি করে চিকিৎসক হত্যায় স্বতঃপ্রণোদিত মামলা সুপ্রিম কোর্টের, মঙ্গলে শুনানি - RG Kar Doctor Rape and Murder Case

নয়াদিল্লি, 18 অগস্ট: আরজি কর হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় এবার হস্তক্ষেপ করল স্বয়ং সুপ্রিম কোর্ট ৷ রবিবার দেশের শীর্ষ আদালতের তরফে জানানো হয়েছে, সুপ্রিম কোর্ট এই বর্বরোচিত ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিত মামলা গ্রহণ করল ৷ মামলার প্রথম শুনানি হবে 20 অগস্ট ৷ এই ঘটনায় রাজ্যে উত্তাল পরিস্থিতি ৷ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে চিকিৎসকরা আন্দোলনে সামিল হয়েছেন ৷

শীর্ষ আদালতের ওয়েবসাইটে জানানো হয়েছে, দেশের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বে গঠিত বেঞ্চ মঙ্গলবার এই মামলার শুনানি করবে ৷ এই মামলার নাম দেওয়া হয়েছে 'কলকাতার আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে শিক্ষানবিশ চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনা এবং সেই সম্পর্কিত বিষয়' (In Re: Alleged rape and murder incident of a trainee doctor in RG Kar Medical College and Hospital, Kolkata and related issue) ৷

গত 9 অগস্ট আরজি কর হাসপাতালের চারতলায় সেমিনার হলে অর্ধনগ্ন অবস্থায় মহিলা চিকিৎসকের মৃতদেহ উদ্ধার হয় ৷ তাঁকে ধর্ষণের পর খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে ৷ প্রথমে কলকাতা পুলিশ এই মামলার তদন্ত করছিল ৷ 13 অগস্ট কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে এর তদন্তভার গ্রহণ করে সিবিআই ৷ ঘটনার 24 ঘণ্টার মধ্যে অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়কে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ ৷ এই নৃশংস মৃত্যুর ঘটনায় একজন যুক্ত নাকি একাধিক, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে ৷