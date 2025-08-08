Essay Contest 2025

ETV Bharat / bharat

26 হাজার চাকরি বাতিল মামলায় বড় নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের - SSC 2025 RECRUITMENT

2016 সালের নয়া নিয়োগ প্রক্রিয়ার একাধিক বিষয়ে হাইকোর্টে ও পরে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন চাকরিপ্রার্থীরা ৷ বয়সে ছাড়ের আবেদনে ধাক্কা খেলেন তাঁরা ৷

Supreme Court
সুপ্রিম কোর্ট (ফাইল ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 8, 2025 at 4:52 PM IST

3 Min Read

কলকাতা, 8 অগস্ট: এসএসসি'র 26 হাজার চাকরি বাতিলের মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের পর সুপ্রিম কোর্টে গিয়েও সুরাহা পেলেন না চাকরিপ্রার্থীরা ৷ এর আগে 2016 সালের স্কুল সার্ভিস কমিশনের নতুন নিয়োগে বয়সে ছাড় চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি সৌমেন সেন ও বিচারপতি স্মিতা দাস দে'র ডিভিশন বেঞ্চে আবেদন জানিয়েছিলেন ওয়েটিং লিস্টেড প্রার্থীরা ৷ কিন্তু ডিভিশন বেঞ্চ সেই আবেদনে সাড়া দেয়নি ৷

হাইকোর্টের এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ওই চাকরিপ্রার্থীরা ৷ শুক্রবার এই মামলার শুনানিতে বিচারপতি সঞ্জয় কুমার এবং বিচারপতি সতীশচন্দ্র শর্মার বেঞ্চ জানিয়েছে, চাকরি বাতিল সংক্রান্ত মামলার নির্দেশে স্পষ্ট বলা হয়েছিল, সবাই বয়সে ছাড় চেয়ে আবেদন করতে পারেন না ৷ 'মানবিকতার কারণে' ক্যানসার আক্রান্ত সোমা রায়ের চাকরি বহাল রাখা হয়েছিল ৷ ওই ধরনের কোনও কোনও চাকরিপ্রার্থীকে বয়সে ছাড় দেওয়া যেতে পারে ৷ সবাইকে নয় ৷

মামলাকারীদের বক্তব্য ছিল, 2016 সালের পরীক্ষা 2016 সালের মতো করেই নেওয়া হোক ৷ 2025 সালের নতুন নিয়মের ভিত্তিতে নেওয়া হচ্ছে কেন ? 2016 সালের পরীক্ষার্থীরা বঞ্চিত হচ্ছেন ৷ তাঁদের বয়সে ছাড় দেওয়া হোক ৷ কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতির বেঞ্চ পরিষ্কার জানিয়ে দেয়, তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার বেঞ্চ 26 হাজার চাকরি বাতিলের পর নতুন যে নিয়োগ পরীক্ষার নির্দেশ দিয়েছিলেন, সেখানে সবাইকে বয়সে ছাড় দিতে বলেননি ৷ মানবিকতার খাতিরে সোমা রায়ের চাকরি বাতিল করেনি সুপ্রিম কোর্ট ৷ তেমনই বয়সে ছাড়ের ক্ষেত্রেও সবাই সেই ছাড়ের সুবিধা পাবেন না ৷

গত 3 এপ্রিল 2016 সালের এসএসসি নিয়োগের সম্পূর্ণ প্যানেল বাতিল করে সুপ্রিম কোর্ট ৷ তৎকালীন দেশের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না এবং বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চ রায় দেয়, এটি এমন একটি মামলা যেখানে পুরো প্রক্রিয়াটি কলঙ্কিত এবং বড় আকারের কারচুপি হয়েছে ৷ এই রায়ের ফলে পশ্চিমবঙ্গের সরকারি এবং সরকার-অনুমোদিত স্কুলগুলির 25,752 জন শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী চাকরি হারায় ৷ এই মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের সিদ্ধান্তকে বহাল রাখে শীর্ষ আদালত ৷

এরপর চাকরি বাতিলের নির্দেশ পুনর্বিবেচনার আবেদন জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় রাজ্য ৷ সেই মামলায় গত 17 এপ্রিল প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না ও বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চ জানায়, নবম-দশম এবং একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির চিহ্নিত যোগ্য শিক্ষকরা 31 ডিসেম্বর পর্যন্ত স্কুলে পড়াতে যেতে পারবেন ৷ অর্থাৎ, চলতি শিক্ষাবর্ষে তাঁরা স্কুলে যেতে পারবেন ৷ একই সঙ্গে গ্রুপ-সি ও ডি কর্মীদের চাকরি বাতিলের নির্দেশ বহাল রাখে বেঞ্চ ৷ পাশাপাশি রাজ্যকে চলতি বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে নয়া নিয়োগ সম্পূর্ণ করার নির্দেশও দেয় আদালত ৷ সেই অনুযায়ী এসএসসি নয়া নিয়োগ প্রক্রিয়ার নোটিশ জারি করে ৷

এই নয়া নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বয়সে ছাড় দেওয়া-সহ একাধিক বিষয়ে বারবার কলকাতা হাইকোর্টের শরণাপন্ন হয়েছেন চাকরিহারা যোগ্য প্রার্থীরা ৷ এবার বয়সে ছাড় নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে সুবিধা চাইলেও তাতে সাড়া দিল না শীর্ষ আদালত ৷ কলকাতা হাইকোর্টের রায়ই বহাল রইল ৷

কলকাতা, 8 অগস্ট: এসএসসি'র 26 হাজার চাকরি বাতিলের মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের পর সুপ্রিম কোর্টে গিয়েও সুরাহা পেলেন না চাকরিপ্রার্থীরা ৷ এর আগে 2016 সালের স্কুল সার্ভিস কমিশনের নতুন নিয়োগে বয়সে ছাড় চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি সৌমেন সেন ও বিচারপতি স্মিতা দাস দে'র ডিভিশন বেঞ্চে আবেদন জানিয়েছিলেন ওয়েটিং লিস্টেড প্রার্থীরা ৷ কিন্তু ডিভিশন বেঞ্চ সেই আবেদনে সাড়া দেয়নি ৷

হাইকোর্টের এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ওই চাকরিপ্রার্থীরা ৷ শুক্রবার এই মামলার শুনানিতে বিচারপতি সঞ্জয় কুমার এবং বিচারপতি সতীশচন্দ্র শর্মার বেঞ্চ জানিয়েছে, চাকরি বাতিল সংক্রান্ত মামলার নির্দেশে স্পষ্ট বলা হয়েছিল, সবাই বয়সে ছাড় চেয়ে আবেদন করতে পারেন না ৷ 'মানবিকতার কারণে' ক্যানসার আক্রান্ত সোমা রায়ের চাকরি বহাল রাখা হয়েছিল ৷ ওই ধরনের কোনও কোনও চাকরিপ্রার্থীকে বয়সে ছাড় দেওয়া যেতে পারে ৷ সবাইকে নয় ৷

মামলাকারীদের বক্তব্য ছিল, 2016 সালের পরীক্ষা 2016 সালের মতো করেই নেওয়া হোক ৷ 2025 সালের নতুন নিয়মের ভিত্তিতে নেওয়া হচ্ছে কেন ? 2016 সালের পরীক্ষার্থীরা বঞ্চিত হচ্ছেন ৷ তাঁদের বয়সে ছাড় দেওয়া হোক ৷ কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতির বেঞ্চ পরিষ্কার জানিয়ে দেয়, তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার বেঞ্চ 26 হাজার চাকরি বাতিলের পর নতুন যে নিয়োগ পরীক্ষার নির্দেশ দিয়েছিলেন, সেখানে সবাইকে বয়সে ছাড় দিতে বলেননি ৷ মানবিকতার খাতিরে সোমা রায়ের চাকরি বাতিল করেনি সুপ্রিম কোর্ট ৷ তেমনই বয়সে ছাড়ের ক্ষেত্রেও সবাই সেই ছাড়ের সুবিধা পাবেন না ৷

গত 3 এপ্রিল 2016 সালের এসএসসি নিয়োগের সম্পূর্ণ প্যানেল বাতিল করে সুপ্রিম কোর্ট ৷ তৎকালীন দেশের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না এবং বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চ রায় দেয়, এটি এমন একটি মামলা যেখানে পুরো প্রক্রিয়াটি কলঙ্কিত এবং বড় আকারের কারচুপি হয়েছে ৷ এই রায়ের ফলে পশ্চিমবঙ্গের সরকারি এবং সরকার-অনুমোদিত স্কুলগুলির 25,752 জন শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী চাকরি হারায় ৷ এই মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের সিদ্ধান্তকে বহাল রাখে শীর্ষ আদালত ৷

এরপর চাকরি বাতিলের নির্দেশ পুনর্বিবেচনার আবেদন জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় রাজ্য ৷ সেই মামলায় গত 17 এপ্রিল প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না ও বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চ জানায়, নবম-দশম এবং একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির চিহ্নিত যোগ্য শিক্ষকরা 31 ডিসেম্বর পর্যন্ত স্কুলে পড়াতে যেতে পারবেন ৷ অর্থাৎ, চলতি শিক্ষাবর্ষে তাঁরা স্কুলে যেতে পারবেন ৷ একই সঙ্গে গ্রুপ-সি ও ডি কর্মীদের চাকরি বাতিলের নির্দেশ বহাল রাখে বেঞ্চ ৷ পাশাপাশি রাজ্যকে চলতি বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে নয়া নিয়োগ সম্পূর্ণ করার নির্দেশও দেয় আদালত ৷ সেই অনুযায়ী এসএসসি নয়া নিয়োগ প্রক্রিয়ার নোটিশ জারি করে ৷

এই নয়া নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বয়সে ছাড় দেওয়া-সহ একাধিক বিষয়ে বারবার কলকাতা হাইকোর্টের শরণাপন্ন হয়েছেন চাকরিহারা যোগ্য প্রার্থীরা ৷ এবার বয়সে ছাড় নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে সুবিধা চাইলেও তাতে সাড়া দিল না শীর্ষ আদালত ৷ কলকাতা হাইকোর্টের রায়ই বহাল রইল ৷

For All Latest Updates

TAGGED:

SSC RECRUITMENT SCAMSUPREME COURT SSC RECRUITMENTএসএসসি নিয়োগ পরীক্ষা2016 SSC PANEL CANCELSSC 2025 RECRUITMENT

Quick Links / Policies

ফিচার

লতা-রফির জুড়িদার পান না সরকারি ভাতা, রেশনের চালে খিদে মেটে 'বড়লোকের বিটি লো' খ্যাত গায়িকার

হিন্দিতে কথা বলতে নারাজ কাজল ! অভিনেত্রীর উত্তরে ক্ষেপে লাল নেটপাড়া

এই পানীয় শরীরের ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা ঠিক রাখবে

95 বছরে শ্রীনিকেতন আবহাওয়া দফতর, শুরু রবীন্দ্রনাথ ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের উদ্যোগে

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.