নয়াদিল্লি, 14 অগস্ট: শুধু বাংলায় কথা বলার জন্য রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকদের বাংলাদেশি বলে সন্দেহ করা হচ্ছে । আর সেই সন্দেহের বশে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে তাঁদের হয়রান হতে হচ্ছে । এই ইস্য়ুতে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলায় বৃহস্পতিবার পরিযায়ী শ্রমিকদের হেনস্থার ঘটনায় কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের জবাব চাইল শীর্ষ আদালত । তবে এখনই শ্রমিকদের ডিটেনশন বন্ধ করা নিয়ে কোনও নির্দেশ দেওয়া হয়নি ৷
ডিটেনশন এখনই কেন বন্ধ করা যাচ্ছে না তার ব্যাখ্যাও দিয়েছে বেঞ্চ ৷ তাদের বক্তব্য, মামলায় শেষমেশ যে রায়ই দেওয়া হোক না কেন, তার ফল মানুষ ভেদে আলাদা। বিশেষত যারা সীমান্ত পেরিয়ে এ দেশে অনুপ্রবেশ করেছে এবং পরবর্তী সময়ে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে বিভিন্ন রাজ্যে কাজ করতে গিয়েছে তাদের নাগরিকত্ব সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট রাজ্য অবশ্যই খোঁজখবর নিতে পারে ৷ আইনের বলে অনুপ্রবেশকারীদের তাদের দেশে ফেরত পাঠানো উচিত ।
এদিন পশ্চিমবঙ্গ পরিযায়ী শ্রমিক কল্যাণ বোর্ডের তরফে আদালতে হাজির ছিলেন প্রবীণ আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ । ডিটেনশনের উপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশের বিষয়ে আদালত তাঁকে কিছুদিন অপেক্ষা করার পরামর্শ দেয় । পাশাপাশি যে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে শ্রমিকদের হেনস্থার অভিযোগ উঠেছে, সেই ওড়িশা, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, দিল্লি, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, হরিয়ানার কাছ থেকে জবাব চেয়ে রাজ্যগুলিকে নোটিশ দেয় শীর্ষ আদালত । এর সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের থেকেও জবাব চেয়েছে দুই সদস্যের বেঞ্চ ।
আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ অভিযোগ করেন, শুধু বাংলায় কথা বলার জন্য সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষদের হেনস্থা করা হচ্ছে । তাঁদের কাছে বাংলা ভাষায় লিখিত প্রয়োজনীয় নথি থাকা সত্ত্বেও তাঁদের উপর বাংলাদেশি সন্দেহে অত্যাচার করা হচ্ছে ৷
প্রবীণ আইনজীবী আদালতকে বলেন, "পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে শ্রমিকদের আটকে রাখা হচ্ছে । কয়েকটি ক্ষেত্রে তো তাঁদের উপর অত্যাচারও করা হচ্ছে । এই অবস্থায় অন্তর্বর্তী নির্দেশ দিক যাতে কাউকে আটকে রাখা না যায় । জিজ্ঞাসাবাদ নিয়ে আমার কোনও সমস্যা নেই। কিন্তু কাউকে যেন আটকে রাখা না-হয় ।" সেই আবেদনে সাড়া না দিয়ে বেঞ্চ জানায়, পরিচয় যাচাইয়ের এমন কোনও প্রক্রিয়া তৈরি করতে হবে, যাতে প্রকৃত নাগরিককে হেনস্থা হতে না-হয় ।
রুজির টানে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার বহু শ্রমিক ওড়িশা, হরিয়ানা, দিল্লি, মহারাষ্ট্রে যান । গত কয়েক মাসে এই বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলি থেকে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের হয়রান করার অভিযোগ সামনে আসছে । বাংলায় কথা বলার জন্য তাঁদের বাংলাদেশি হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে বলে অভিযোগ । শ্রমিকদের কাছে ভোটার কার্ড, আধার কার্ড থাকলেও তাঁদের বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে দেওয়ার ঘটনা ঘটছে। জিজ্ঞাসাবাদের নামে থানায় আটকে হেনস্থাও করা হচ্ছে। এই অবস্থায় বহু শ্রমিক রাজ্যে তাঁদের গ্রামে ফিরে এসেছেন । বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলির এই আচরণের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে তোপ দেগেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায় । এবার বিষয়টি সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়াল ৷