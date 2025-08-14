নয়াদিল্লি, 14 অগস্ট: পথকুকুর নিয়ে সমস্য়ার জন্য পুরপ্রশাসনকে তুলোধনা করল সুপ্রিম কোর্ট । দিল্লি-এনসিআরের রাস্তায় কুকুরদের বাড়বাড়ন্তের কারণ পুরপ্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা, সাফ দুষল শীর্ষ আদালত । বৃহস্পতিবার পথকুকুরদের নিয়ে মামলার শুনানি শেষে রায়দান স্থগিত রেখেছে তিন সদস্যের বিচারপতির বেঞ্চ ।
গত 11 অগস্ট বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি আর মহাদেবনের বেঞ্চ দিল্লি ও এনসিআর এলাকার রাস্তার সমস্ত কুকুরদের দু'মাসের মধ্যে শেল্টারে স্থানান্তরিত করার নির্দেশ দিয়েছিল । কয়েক লক্ষ পথকুকুরদের নিয়ে দেওয়া এই রায়ে রীতিমতো তোলপাড় পড়ে যায় রাজধানী তথা সারা দেশে । এই রায়ের সমালোচনায় সরব হয় সমাজের নানা স্তরের মানুষ-রাজনৈতিক থেকে অভিনয় জগৎ । এরপর বুধবার এই বিষয়টি নিয়ে আশ্বাস দিয়েছিলেন দেশের প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই । তিনি মামলাটি তিন সদস্যের বেঞ্চে পাঠান ।
সেই মামলার শুনানিতে বিচারপতি বিক্রম নাথের নেতৃত্বে গঠিত বেঞ্চ বলে, "এই পুরো সমস্যার জন্য দায়ী স্থানীয় পুর প্রশাসনের উদাসীনতা ।" বেঞ্চের আরও দুই সদস্য বিচারপতি সন্দীপ মেহতা এবং বিচারপতি এনভি অঞ্জারিয়া জানান, যাঁরা এই মামলায় হস্তক্ষেপ দাবি করে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন, তাঁদের প্রত্যেককে দায়িত্ব নিতে হবে ।
দিল্লি সরকার আদালতে জানায়, কুকুরের কামড়ে শিশুরা জলাতঙ্কে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারাচ্ছে । পথকুকুরদের সমস্যা বিতর্কের বিষয় নয় । এর একটা সমাধান করা আশু প্রয়োজন । সরকারের তরফে আইনজীবী সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা হিসেব দেন, এক বছরে 37 লক্ষেরও বেশি কুকুরের কামড়ের ঘটনা ঘটেছে । তিনি আদালতে বলেন, "কেউ পশুপ্রাণীদের ঘৃণা করছে না ।"
এদিকে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার পক্ষে প্রবীণ আইনজীবী কপিল সিব্বল গত 11 অগস্ট দুই বিচারপতির বেঞ্চের দেওয়া কয়েকটি নির্দেশের উপর স্থগিতাদেশের আবেদন জানান । দিল্লি ও রাজধানী এলাকার বিভিন্ন জায়গা থেকে পথকুকুরদের তুলে নিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে । যত দ্রুত সম্ভব এই প্রক্রিয়ায় স্থগিতাদেশ চায় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ।
গত 28 জুলাই পথকুকুরদের কামড়ে জলাতঙ্কের মতো গুরুতর রোগে, বিশেষত শিশুদের ক্ষেত্রে আক্রান্ত হওয়ার ঘটনায়, স্বতঃপ্রণোদিত মামলা গ্রহণ করেছিল সুপ্রিম কোর্ট ।
এই মামলার গত শুনানিতে শীর্ষ আদালত নির্দেশ দিয়েছিল, যত দ্রুত সম্ভব রাস্তার কুকুরদের জন্য আশ্রয়স্থল তৈরি করতে হবে । আট সপ্তাহের মধ্যে এই পরিকাঠামো নির্মাণ নিয়ে আদালতে রিপোর্ট পেশ করতে নির্দেশ দিয়েছিল । দুই বিচারপতির বেঞ্চ নির্দেশে জানিয়েছিল, রাস্তার কুকুররা এবার থেকে ওই শেল্টারেই থাকবে এবং রাস্তায় তাদের কোনওভাবেই ছাড়া চলবে না ।