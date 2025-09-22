অপরাধমূলক মানহানি মামলার বিলুপ্তি চায় সর্বোচ্চ আদালত

অপরাধমূলক মানহানি মামলার বিলুপ্তি চায় সর্বোচ্চ আদালত
একটি নিউজ পোর্টালের দায়ের করা মামলায় শীর্ষ আদালত জানায় অপরাধমূলক মানহানির মামলা বিলুপ্ত করার সময় এসে গিয়েছে ৷
Published : September 22, 2025 at 6:30 PM IST
নয়াদিল্লি, 22 সেপ্টেম্বর: মানহানির মামলা নিয়ে বড় পদক্ষেপ করার ইঙ্গিত দিল সুপ্রিম কোর্ট ৷ একটি মামলার শুনানিতে সোমবার সর্বোচ্চ আদালত জানাল, অপরাধমূলক মানহানির মামলা বিলুপ্ত করার সময় এসে গিয়েছে ৷ এখন সিভিল ও ক্রিমিনাল এই দু'টি ধরনের মানহানি মামলা দায়ের হয় ৷ এবার সেখোনেই বড় ধরনের পরিবর্তন আনার ইঙ্গিত দিল শীর্ষ আদালত ৷
এদিন একটি অনলাইন নিউজ পোর্টালের দায়ের করা মামলা শুনছিল সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি এমএম সুর্দেশ ও বিচারপতি সতীশ চন্দ্র শর্মার ডিভিশন বেঞ্চে ৷ সেই মামলাতেই উঠে এল বিষয়টি ৷ ঘটনার সূত্রপাত কয়েক বছর আগে ৷ জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক অমিতা সিং 2017 সালে দিল্লির একটি আদালতে এই পোর্টালের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন ৷ তাঁর অভিযোগ 2016 ওই পোর্টালে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় ৷ তাতে তাঁর মানহানি হয়েছে ৷
এরপর নিম্ন আদালত ওই প্রতিবেদনের সঙ্গে জড়িত সংশ্লিষ্ট সম্পাদক-সহ কয়েকজনকে তলব করে ৷ এই নির্দেশের বিরোধিতা করে সর্বোচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিপেনডেন্ট জার্নালিজিম ৷ এই সংস্থাই ওই নিউজ পোর্টালটি পরিচালন করে ৷ এদিন শুনানির একটি অংশে বিচারপতি এমএম সুর্দেশ বলেন, "আমার মনে হয়, এখন এমন একটা সময় এসে গিয়েছে যেখানে আমাদের অপরাধমূলক মানহানির মামলার বিষয়টি বিলুপ্ত করে দেওয়া উচিত ৷" নিউজ পোর্টালের তরফে সওয়াল করছেন প্রবীণ আইনজীবী কপিল সিবাল ৷ তিনিও বিচারপতির এই মন্তব্যকে সমর্থন করেন ৷
এর আগে গতবছর শীর্ষ আদালত জানায় সম্পাদক-সহ বাকিদের নিম্ন আদালতে হাজিরা দিতে হবে না ৷ পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে আরও একবার প্রতিবেদনটি খতিয়ে দেখতে বলে আদালত ৷ বিচারপতিরা জানান, সম্পূর্ণ বিষয়টি আবারও খতিয়ে দেখে ম্যাজিস্ট্রেট ঠিক করবেন সম্পাদক-সহ বাকিদের তলব করা দরকার কি না ৷ এরপর প্রতিবেদনটি খতিয়ে দেখে চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে আবারও ওই ব্যক্তিদের তলব করার সিদ্ধান্ত নেন ম্যাজিস্ট্রেট ৷ এমনই আবহে এদিন শুনানি হল সর্বোচ্চ আদালতে ৷
সিভিল ও ক্রিমিনাল এই দু'ধরনের মানহানির মামলার মধ্যে কয়েকটি মৌলিক পার্থক্য আছে ৷ দেওয়ানি মানহানির ক্ষেত্রে কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণিত হল তাঁকে আদালত জরিমানা দেওয়ার নির্দেশ দিতে পারে ৷ কিন্তু ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে দোষীর কারাবাসের মতো সাজা হতে পারে ৷ এবার দীর্ঘদিন ধরে চলে আসতে থাকা এই ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনার ইঙ্গিত দিল আদালত ৷
সাম্প্রতিক অতীতে একটি অপরাধমূলক মানহানির মামলায় 2 বছরের কারাবাস হয়েছিল কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধির ৷ মোদি পদবি নিয়ে তাঁর করা একটি মন্তব্যকে কেন্দ্র করে দায়ের হয় মামলা ৷ সেই মামলায় রাহুলকে দু'বছর কারাবাসের সাজা দেন বিচারক ৷ তার জেরে রাহুলের সাংসদ পদ খারিজ হয়ে যায় ৷ পরে অবশ্য তাঁকে খানিকটা হলেও স্বস্তি দেয় সুপ্রিম কোর্ট ৷ সাংসদ পদ ফিরে পান রাজীব-তনয় ৷ এবার সর্বোচ্চ আদালতই অপরাধমূলক মানহানির মামালা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিল ৷