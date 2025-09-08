রাজ্য সরকারি কর্মীরা কি কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা পাবেন ? সুপ্রিম কোর্টে শুনানি শেষ, অপেক্ষা রায়দানের

রাজ্য সরকারি কর্মীরা কি কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা পাবেন ? সুপ্রিম কোর্টে শুনানি শেষ, অপেক্ষা রায়দানের
রাজ্য সরকারি কর্মীদেরও কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মীদের হারে ডিএ দিতে হবে ৷ স্টেট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইব্যুনাল ও কলকাতা হাইকোর্ট হয়ে এই মামলা গড়ায় সুপ্রিম কোর্টে ।
Published : September 8, 2025 at 8:58 PM IST
নয়াদিল্লি ও কলকাতা, 8 সেপ্টেম্বর: রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা সংক্রান্ত মামলার শুনানি শেষ হল সুপ্রিম কোর্টে । বিচারপতি সঞ্জয় কারল ও বিচারপতি পিকে মিশ্রর ডিভিশন বেঞ্চ সোমবার সব পক্ষকে তাদের বক্তব্য লিখিত আকারে আদালতে জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে ৷ মামলাকারী বিভিন্ন কর্মচারী সংগঠনের আইনজীবীরা ও রাজ্যের আইনজীবীরা এতদিন আদালতে যা সওয়াল করেছেন, তাও লিখিত আকারে জমা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷
এদিন রাজ্যের পক্ষে প্রবীণ আইনজীবী কপিল সিব্বল বলেন, "সুপ্রিম কোর্ট মহার্ঘভাতা দিতে যদি কোন নির্দেশ দেয়, তাহলে সেটা সারা দেশের বিভিন্ন রাজ্যের জন্য কার্যকর হওয়া উচিত । তার জন্য সব রাজ্যকে নোটিশ করতে হবে।" পাশাপাশি তিনি জানান, মহার্ঘভাতা নির্ভর করে বিভিন্ন রাজ্যের মানুষের জীবনযাপন ও জিনিসপত্রের মূল্যের উপর । ফলে এই বিষয়ে কোনও নির্দেশ দেওয়ার আগে আদালত যেন এসমস্ত বিবেচনা করে ৷
চলতি বছরের 16 মে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সঞ্জয় কারল ও বিচারপতি সন্দীপ মেহেতার ডিভিশন বেঞ্চ পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে নির্দেশ দেয় সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘভাতার অন্তত 25 শতাংশ চার সপ্তাহের মধ্যে মিটিয়ে দিতে। কিন্তু রাজ্য সরকার কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা না-দিয়ে পাল্টা সুপ্রিম কোর্টে রায়ের বেশ কিছু অংশ পুনর্বিবেচনা করার আবেদন জানায় । রাজ্য সরকার বলে, মামলায় তারা পরাজিত হলে কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা দেবে । প্রয়োজনের সুপ্রিম কোর্ট এই অর্থ নিজেদের কাছে জমা রাখুক ৷
তারপর লাগাতার বিচারপতি সঞ্জয় কারল ও বিচারপতি পিকে মিশ্রর বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হয় । মামলার সওয়াল-জবাবে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের পক্ষে আইনজীবীরা যুক্তি দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন, ডিএ দেওয়াটা রাজ্যের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে । রাজ্যের পক্ষে আইনজীবীরা দাবি করেছেন, আইনে যদি ডিএ দেওয়ার কথা পরিষ্কার বলা থাকত, তাহলে আদালত নির্দেশ দিতে পারত । কিন্তু সেটা নেই । আইনে বলাই আছে 'টাইম টু টাইম' রাজ্যের পরিস্থিতি অনুযায়ী কর্মচারীদের ডিএ দেওয়া যায় ৷ এটা বাধ্যতামূলক নয় । নমনীয়তার কথাই বলা হয়েছে আইনে। পশ্চিমবঙ্গে কর্মচারীরা ডিএ পাননি এটা সঠিক নয় । একইসঙ্গে বিভিন্ন সময় ডিএ বাড়ানোও হয়েছে ৷
উল্লেখ্য, 2018 সালের 31 অগস্ট কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি দেবাশিস করগুপ্ত ও বিচারপ্রতি শেখর ববি সরাফের ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দেয় মহার্ঘভাতা মোটেও রাজ্য সরকারের দয়ার দান নয় ৷ এটা কর্মচারীদের আইনি অধিকার । এই ভাতা রাজ্য সরকারি কর্মীদের প্রাপ্য । পাশাপাশি স্টেট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইবুনালকে মামলা নিষ্পত্তি করার নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট ।
মূলত দু'টি বিষয় স্যাটকে নিস্পত্তি করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল- এক, রাজ্য সরকারি কর্মীরা কেন্দ্রীয় হারে ডিএ পাবেন কি না । দুই, এই রাজ্যের বাইরে দিল্লির বঙ্গভবনে ও চেন্নাইয়ের যুব হস্টেলে কর্মরত রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের যদি কেন্দ্রীয় হারে ডিএ দেওয়া হয়, তাহলে অন্যদের সঙ্গে সরকার বৈষম্য করা হচ্ছে কেন ? পরে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডন ও বিচারপতি রবীন্দ্রনাথ সামন্তের ডিভিশন বেঞ্চ ফের রাজ্যকে মহার্ঘভাতা মেটাতে নির্দেশ দিয়েছিল । কিন্তু সেই নির্দেশও রাজ্য মানেনি । মামলা গড়ায় শীর্ষ আদালতে । অবশেষে সোমবার মামলার শুনানি শেষে হল । এদিন রায়দান স্থগিত রাখল সুপ্রিম কোর্ট ৷