নয়াদিল্লি, 21 অগস্ট: পথকুকুর তুলে নেওয়া হবে, এই মর্মে দিল্লি পুর কর্পোরেশন ইতিমধ্যেই বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে ৷ এবার সেই বিজ্ঞপ্তিকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে দায়ের হয়েছে মামলা ৷ যদিও সেই আবেদনের জরুরি ভিত্তিতে শুনানি করতে রাজি নয় শীর্ষ আদালত ৷ বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিয়েছে এই মামলার জরুরি ভিত্তিতে শুনানি তারা করবে না।
বিচারপতি জেকে মহেশ্বরী এবং বিচারপতি বিজয় বিষ্ণোইয়ের ডিভিশন বেঞ্চের সামনে বিষয়টি তুলে ধরা হয় এদিন। এক আইনজীবী উল্লেখ করেন, এই বিষয়ে একটি আবেদন দাখিল করা হয়েছে । আবেদনে যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে, শীর্ষ আদালত পথকুকুরদের নিয়ে নির্দেশ সংরক্ষণ করা সত্ত্বেও দিল্লি পুর কর্তৃপক্ষে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে । তবে, বেঞ্চ বিষয়টি জরুরি তালিকাভুক্ত করতে রাজি হয়নি।
গত 14 অগস্ট শীর্ষ আদালত বলেছিল, দিল্লি-এনসিআরে পথকুকুরদের নিয়ে সমস্যা স্থানীয় পুর কর্তৃপক্ষের নিষ্ক্রিয়তার কারণে। শীর্ষ আদালতের 11 অগস্টের নির্দেশে স্থগিতাদেশ চেয়ে দায়ের করা অন্তর্বর্তীকালীন আবেদনের ভিত্তিতে বেঞ্চের এই পর্যবেক্ষণ। বিচারপতি বিক্রম নাথ, বিচারপতি সন্দীপ মেহতা এবং বিচারপতি এনভি আঞ্জারিয়ার নেতৃত্বে গঠিত তিন বিচারপতির বেঞ্চ পথকুকুরদের বিষয়ে জারি করা আদেশ সংরক্ষণ করেছে ।
11 অগস্ট, বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি আর মহাদেবনের দুই বিচারপতির বেঞ্চ দিল্লি-এনসিআর কর্তৃপক্ষকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সমস্ত এলাকা থেকে পথকুকুর তুলে নেওয়ার এবং কুকুরের আশ্রয়স্থলে স্থানান্তর করার নির্দেশ দিয়েছিল। বেঞ্চ কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে কুকুরের আশ্রয়স্থল তৈরি করার এবং আট সপ্তাহের মধ্যে এই ধরনের পরিকাঠামো তৈরির বিষয়ে রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল।
রাজধানীতে বেওয়ারিশ কুকুরের কামড়ের ফলে, বিশেষ করে শিশুদের মধ্যে জলাতঙ্ক রোগ দেখা দেওয়ার বিষয়ে 28 জুলাই দায়ের হওয়া একটি স্বতঃপ্রণোদিত মামলার শুনানি চলাকালীন 11 অগস্ট সুপ্রিম কোর্ট বেশ কয়েকটি নির্দেশ জারি করেছিল।