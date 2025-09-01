ETV Bharat / bharat

ইথানল-মুক্ত পেট্রল ! জনস্বার্থ মামলা খারিজ সুপ্রিম কোর্টের - SC REJECTS PIL AGAINST E20 FUEL

আবেদনে এই জ্বালানি ব্যবহারে একাংশ যানবাহনের ক্ষতির কথা তুলে ধরা হলেও সোমবার তা খারিজ করে শীর্ষ আদালত ।

REPRESENTATIVE IMAGE OF PETROL PUMP
প্রতীকী ছবি (আইএএনএস)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 1, 2025 at 7:35 PM IST

2 Min Read

নয়াদিল্লি, 1 সেপ্টেম্বর: পেট্রলে 20 শতাংশ ইথানল মেশানো বন্ধ হোক-এই দাবিতে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলা সোমবার খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট । মামলাকারীর অভিযোগ, লক্ষ লক্ষ চালক তাঁদের যানবাহনের জন্য উপযুক্ত নয় জেনেও এই জ্বালানি ব্যবহার করতে বাধ্য হচ্ছেন ।

প্রধান বিচারপতি বিআর গভাই এবং বিচারপতি কে বিনোদ চন্দ্রনের ডিভিশন বেঞ্চ আইনজীবী অক্ষয় মালহোত্রার দায়ের করা এই মামলার আবেদনে দেওয়া যুক্তিগুলির সঙ্গে একমত হননি। আইনজীবী দাবি করেন, দেশের সর্বত্র যাতে ইথানল-মুক্ত পেট্রল পাওয়া য়ায় তা নিশ্চিত করতে পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক নির্দেশ জারি করুক । সেই আবেদন খারিজ করে দেয় শীর্ষ আদালত ৷

কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে অ্যাটর্নি জেনারেল আর ভেঙ্কটরামানি আবেদনের বিরোধিতা করে দাবি করেন, EBP-20 আখ চাষীদের উপকার করে । তাঁর কথায়, "আমি কিছুটা দায়িত্বের সঙ্গে বলছি যে আবেদনকারীর নির্দিষ্ট স্বার্থ আছে । এই আবেদনের নেপথ্যে একটি লবি কাজ করছে । সরকার সবকিছু বিবেচনা করেছে ।" এরপরই বেঞ্চ এই আবেদন খারিজ করে দেয় ।

আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী শাদান ফরাসাত বলেন, "পেট্রল পাম্পগুলিতে এখন কেবল EBP-20 পাওয়া যাচ্ছে । তাও কোনও নোটিশ ছাড়াই । EBP-20 এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ যানবাহনের জন্য এটা কোনও সমস্যা নয় । কিন্তু এর জন্য উপযুক্ত এমন সবচেয়ে বেশি সংখ্যক যানবাহন এখনও তৈরি করা হয়নি ।"

শুনানির সময়, আবেদনকারীর পক্ষের প্রবীণ আইনজীবী শাদান ফরাসাত 2021 সালের নীতি আয়োগের একটি প্রতিবেদনের উল্লেখ করেন । আবেদনকারীর মতে, ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, পুরনো যানবাহন বিশেষ করে 2023 সালের আগে তৈরি গাড়ি ইথানল মিশ্রিত পেট্রলে চললে তাঁর মাইলেজ 6 শতাংশ হ্রাস পায় ৷ এই বিষয়ে উদ্বেগও প্রকাশ করা হয়েছিল রিপোর্টে।

এই জনস্বার্থ মামলায় সমস্ত পেট্রল পাম্পে ইথানলের পরিমাণ বাধ্যতামূলকভাবে উল্লেখ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যাতে গ্রাহকরা এটি স্পষ্টভাবে দেখতে পান এবং জ্বালানি সরবরাহের সময় তাদের যানবাহনে ইথানলের সামঞ্জস্যতা সম্পর্কে জানতে পারেন। আবেদনে আরও বলা হয়, লক্ষ লক্ষ গাড়িচালক পেট্রল পাম্পগুলিতে অসহায় অবস্থায় নিজের যানবাহনের জন্য ক্ষতিকর এই অসঙ্গত জ্বালানি কিনতে বাধ্য হচ্ছেন । এর ফলে ইঞ্জিনগুলি ক্ষয়ে যাচ্ছে । জ্বালানি দক্ষতা কমে যাচ্ছে এবং মেরামতের খরচ বৃদ্ধি পাচ্ছে । অন্যদিকে, আবেদনকারীর আরও দাবি, বীমা কোম্পানিগুলি ইথানল জ্বালানি ব্যবহারের জন্য গাড়ির ক্ষতির বিষয়টি কভার করে না । ফলে গ্রাহকরা ক্ষতিগ্রস্ত হন ।

ইথানলে চলবে Honda-এর এই বাইক, টান পড়বে না পকেটে

নয়াদিল্লি, 1 সেপ্টেম্বর: পেট্রলে 20 শতাংশ ইথানল মেশানো বন্ধ হোক-এই দাবিতে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলা সোমবার খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট । মামলাকারীর অভিযোগ, লক্ষ লক্ষ চালক তাঁদের যানবাহনের জন্য উপযুক্ত নয় জেনেও এই জ্বালানি ব্যবহার করতে বাধ্য হচ্ছেন ।

প্রধান বিচারপতি বিআর গভাই এবং বিচারপতি কে বিনোদ চন্দ্রনের ডিভিশন বেঞ্চ আইনজীবী অক্ষয় মালহোত্রার দায়ের করা এই মামলার আবেদনে দেওয়া যুক্তিগুলির সঙ্গে একমত হননি। আইনজীবী দাবি করেন, দেশের সর্বত্র যাতে ইথানল-মুক্ত পেট্রল পাওয়া য়ায় তা নিশ্চিত করতে পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক নির্দেশ জারি করুক । সেই আবেদন খারিজ করে দেয় শীর্ষ আদালত ৷

কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে অ্যাটর্নি জেনারেল আর ভেঙ্কটরামানি আবেদনের বিরোধিতা করে দাবি করেন, EBP-20 আখ চাষীদের উপকার করে । তাঁর কথায়, "আমি কিছুটা দায়িত্বের সঙ্গে বলছি যে আবেদনকারীর নির্দিষ্ট স্বার্থ আছে । এই আবেদনের নেপথ্যে একটি লবি কাজ করছে । সরকার সবকিছু বিবেচনা করেছে ।" এরপরই বেঞ্চ এই আবেদন খারিজ করে দেয় ।

আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী শাদান ফরাসাত বলেন, "পেট্রল পাম্পগুলিতে এখন কেবল EBP-20 পাওয়া যাচ্ছে । তাও কোনও নোটিশ ছাড়াই । EBP-20 এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ যানবাহনের জন্য এটা কোনও সমস্যা নয় । কিন্তু এর জন্য উপযুক্ত এমন সবচেয়ে বেশি সংখ্যক যানবাহন এখনও তৈরি করা হয়নি ।"

শুনানির সময়, আবেদনকারীর পক্ষের প্রবীণ আইনজীবী শাদান ফরাসাত 2021 সালের নীতি আয়োগের একটি প্রতিবেদনের উল্লেখ করেন । আবেদনকারীর মতে, ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, পুরনো যানবাহন বিশেষ করে 2023 সালের আগে তৈরি গাড়ি ইথানল মিশ্রিত পেট্রলে চললে তাঁর মাইলেজ 6 শতাংশ হ্রাস পায় ৷ এই বিষয়ে উদ্বেগও প্রকাশ করা হয়েছিল রিপোর্টে।

এই জনস্বার্থ মামলায় সমস্ত পেট্রল পাম্পে ইথানলের পরিমাণ বাধ্যতামূলকভাবে উল্লেখ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যাতে গ্রাহকরা এটি স্পষ্টভাবে দেখতে পান এবং জ্বালানি সরবরাহের সময় তাদের যানবাহনে ইথানলের সামঞ্জস্যতা সম্পর্কে জানতে পারেন। আবেদনে আরও বলা হয়, লক্ষ লক্ষ গাড়িচালক পেট্রল পাম্পগুলিতে অসহায় অবস্থায় নিজের যানবাহনের জন্য ক্ষতিকর এই অসঙ্গত জ্বালানি কিনতে বাধ্য হচ্ছেন । এর ফলে ইঞ্জিনগুলি ক্ষয়ে যাচ্ছে । জ্বালানি দক্ষতা কমে যাচ্ছে এবং মেরামতের খরচ বৃদ্ধি পাচ্ছে । অন্যদিকে, আবেদনকারীর আরও দাবি, বীমা কোম্পানিগুলি ইথানল জ্বালানি ব্যবহারের জন্য গাড়ির ক্ষতির বিষয়টি কভার করে না । ফলে গ্রাহকরা ক্ষতিগ্রস্ত হন ।

ইথানলে চলবে Honda-এর এই বাইক, টান পড়বে না পকেটে

For All Latest Updates

TAGGED:

ETHANOL BLENDED PETROLE20 FUELইথানল মিশ্রিত পেট্রলEBPSC REJECTS PIL AGAINST E20 FUEL

Quick Links / Policies

ফিচার

নীল রঙের মুরগির ডিম দেখে অবাক সকলে, কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা ?

এবার থেকে 2টি হারে GST, মদ-সিগারেটে সর্বোচ্চ 40 শতাংশ কর

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

প্রথমবার ভোট দিতে চান 50-80'র প্রবীণরা ! এতদিন কোথায় ছিলেন ? উত্তর খুঁজছে কমিশন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.