নয়াদিল্লি, 13 অগস্ট: বিহারে ভোটার তালিকা সংশোধনের নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে করা আবেদনগুলির উপর ফের শুনানি করল সুপ্রিম কোর্ট। দেশের শীর্ষ আদালত জানিয়েছে যে, ভোটার তালিকা সংশোধনে ভোটারদের কাছ থেকে চাওয়া নথির সংখ্যা 11টি, যেখানে ভোটার তালিকার সংক্ষিপ্ত সংশোধনে 7টি নথি বিবেচনা করা হয়েছিল। এতে এটাই প্রমাণ করে যে এটি ভোটারবান্ধব।
শুনানির সময়, বুধবার সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে যে বিহারে ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধন (SIR) এর জন্য ভোটারের কাছে 11টি নথির বিকল্প রয়েছে, যেখানে আগে করা সংক্ষিপ্ত সংশোধনে সাতটি নথি চাওয়া হয়েছিল, এটি স্পষ্টভাবে দেখায় যে প্রক্রিয়াটি ভোটারবান্ধব।
এর আগে, বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চ নির্বাচন কমিশনের 24 জুনের নির্বাচনমুখী রাজ্য বিহারে ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধন (SIR) পরিচালনার সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে দায়ের করা আবেদনগুলির শুনানি করে। বেঞ্চ বলেছে যে, আবেদনকারীদের যুক্তি থাকা সত্ত্বেও যে আধার গ্রহণ না করা অন্যায্য। তবে অন্যান্য নথির বিকল্পও দেওয়া হয়েছিল, মনে হচ্ছে প্রক্রিয়াটি আসলে সকলকে সঙ্গে নিয়ে চলবে।
বেঞ্চ বলেছে, 'রাজ্যে আগে করা সংক্ষিপ্ত সংশোধনীতে, নথির সংখ্যা ছিল সাতটি এবং SIR-এ এটি 11টি, যা দেখায় যে এটি ভোটারের জন্য ঠিক বা ন্যায্য। আমরা আপনার যুক্তি বুঝতে পারি যে আধার গ্রহণ না করা সঠিক নয়, তবে অন্যান্য নথির বিকল্পও দেওয়া হয়েছিল।' শীর্ষ আদালত বলেছে যে, ভোটারদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত 11টি নথির যেকোনও একটি জমা দিতে হবে। বিচারপতি বাগচীর মতে, সাধারণত বিভিন্ন সরকারি বিভাগের মতামত নেওয়ার পর নথির তালিকা তৈরি করা হয় যাতে সর্বাধিক ভোটারকে নিশ্চিত করা যায়।
এর আগে 12 অগস্ট শীর্ষ আদালত বলেছিল যে নাগরিক বা নাগরিক নয় যারা, তাদের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা বা বাদ দেওয়া নির্বাচন কমিশনের এখতিয়ারের মধ্যে। আদালত বিহারের ভোটার তালিকার SIR-এ নাগরিকত্বের প্রমাণ হিসাবে আধার এবং ভোটার কার্ড গ্রহণ না করার তার অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করে।
শীর্ষ আদালত পর্যবেক্ষণ, বিতর্কটি মূলত আস্থার অভাবে তৈরি হয়েছে। কারণ, নির্বাচন কমিশন দাবি করেছে যে নির্বাচনমুখী বিহারে মোট 7.9 কোটি ভোটারের মধ্যে, প্রায় 6.5 কোটি মানুষকে বা তাদের পিতামাতাকে 2003 সালের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কোনও নথিই জমা দিতে হয়নি।