নয়াদিল্লি, 27 অগস্ট: কোনও পুরুষ এবং মহিলা দীর্ঘদিন ধরে সহবাস করলে সেই সম্পর্ককে বিবাহ বলে অনুমান করা যায় ৷ তৃতীয় পক্ষ যতক্ষণ না পর্যন্ত এই দু'জনের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক নেই দাবি করে অকাট্য প্রমাণ দিচ্ছে ততক্ষণ সংশ্লিষ্ট নারী ও পুরুষের সম্পর্ককে বৈবাহিক মনে না করার কোনও কারণ থাকতে পারে না ৷ সম্পত্তির উত্তারিধকার নিয়ে দায়ের হওয়া একটি মামলার পরিপ্রেক্ষিতে সোমবার এমনই জানাল সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সঞ্জয় কারোল এবং বিচারপতি প্রশান্ত কুমার মিশ্রর ডিভিশন বেঞ্চ ৷
কর্ণাটকের বাসিন্দা দাসাভোবি নামে এক ব্যক্তির সম্পত্তির মালিক কে হবেন তা নিয়ে গোলমালের সৃষ্টি হয়েছে ৷ ভেঙ্কাটাপ্পা ও সিদ্দামা নামে দুই ভাইবোনের দাবি তাঁরা দাসাভোবির প্রথম স্ত্রী ভিম্মাক্কার সন্তান ৷ দাসাভোবির সম্পত্তির অর্ধেক তাঁদের পাওয়া উচিত ৷ এ ব্যাপারে আপত্তি আছে দ্বিতীয় স্ত্রী চৌদাম্মা ও তাঁর ছেলে বালাচরনাপ্পার ৷
ভেঙ্কটাপ্পাদের দাবি, তাঁদের মা দীর্ঘদিন দাসাভাোবির স্ত্রী হিসেবে তাঁর বাড়িতে ছিলেন ৷ সে সময় ভেঙ্কাটাপ্পা ও সিদ্দামার জন্ম হয় ৷ পরে চৌদ্দামাকে বিয়ে করে বাড়িতে এনে দুই সন্তান-সহ ভিমাক্কাকে বের করে দেন বাসাভোবি ৷ তারপর থেকে তিনজন ভিম্মাক্কার গ্রামের বাড়িতে থাকতেন ৷ বাসাভোবি তাঁদের সঙ্গে মাঝেমধ্যে দেখাও করতে আসতেন ৷ এমতাবস্থায় সম্পত্তির দাবি জানিয়েছেন ভাই ও বোন ৷
মামলার শুনানিতেই সর্বোচ্চ আদাালত জানিয়েছে, পুরুষ ও মহিলা অনেকদিন একসঙ্গে থাকলে তাঁদের বিবাহিত বলেই ধরে নিতে হবে ৷ এর আগে 2010 সালের অক্টোবর মাসে কর্ণাটক হাইকোর্ট ভেঙ্কাটাপ্পা ও সিদ্দামাদকে সম্পত্তির ভাগ দেওয়ার রায় দেয় ৷ সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে শীর্ষ আদালতে মামলা করেন চৌদ্দামা ৷ পরবর্তী সময়ে তাঁর মৃত্যু হয় ৷ তাঁর হয়ে এক ব্যক্তি মামলা চালিয়ে যাচ্ছিলেন ৷ এবার সেই মামলা খারিজ করল সর্বোচ্চ আদালত ৷
শুনানিতে বেশ কয়েকটি পুরনো মামলার প্রসঙ্গ উঠে আসে ৷ 1978 সালের একটি মামলায় সর্বোচ্চ আদালত বলেছিল, স্বামী ও স্ত্রী হিসেবে দুটি মানুষ একসঙ্গে অনেক দিন থাকলে তাঁদের সম্পর্ককে বৈবাহিক বলে মনে না করার কোনও কারণ নেই ৷ তবে যদি দেখা যায় ওই পুরুষ তাঁর আগের স্ত্রী বা আইনি উত্তারাধিকারীকে ঠকাচ্ছেন তাহলে বৈবাহিক সম্পর্কের বিষয়টি নিয়ে আরও বিস্তারিত চর্চার প্রয়োজন হতে পারে ৷
এদিন পরাধীন ভারতের সর্বোচ্চ আইনি প্রতিষ্ঠান প্রিভি কাউন্সিলে দায়ের হওয়া দুটি মামলার কথাও এজলাসে ফিরে আসে ৷ 1927 সালের এই ধরনের একটি মামলায় কাউন্সিল জানিয়েছিল, পুরুষ ও নারী বছরের পর বছর একসঙ্গে থাকার মানে তাঁদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক আছে ৷ ওই মহিলা পুরুষের উপপত্নীও নন ৷ কোনও জোরালো প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত ওই দু'জনকে স্বামী ও স্ত্রী বলে অনুমান করে নেওয়ার মধ্যে ভুল কিছু নেই ৷ এর দু'বছর পর মানে 1929 সালে মহব্বত আলি ও মহম্মদ ইব্রাহিম এবং অন্যদের মামলাতেও কাউন্সিল জানায়, একসঙ্গে এতদিন থাকাকে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বলে ধরে নেওয়া উচিত ৷ এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মহিলাকে ওই ব্যক্তির উপপত্নী ভাবারও কোনও যুক্তি নেই ৷