বদলি চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ পড়ুয়া, আইআইটি খড়গপুরকে নোটিশ সুপ্রিম কোর্টের

বদলি চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ পড়ুয়া, আইআইটি খড়গপুরকে নোটিশ সুপ্রিম কোর্টের
এক ছাত্র অসুস্থতার কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির দিল্লি শাখায় বদলি চেয়ে আবেদন জানিয়েছিলেন ৷ কর্তৃপক্ষ তাতে রাজি হয়নি ৷ এরপরই আদালতের দ্বারস্থ হন ওই পড়ুয়া ৷
Published : September 27, 2025 at 8:51 PM IST
নয়াদিল্লি, 27 সেপ্টেম্বর: দেশের অন্যতম সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আইআইটি খড়গপুরকে নোটিশ পাঠাল সুপ্রিম কোর্ট ৷ সঙ্গে আইআইটি দিল্লি ও রাজধানীর এইমসকেও নোটিশ পাঠিয়েছে দেশের শীর্ষ আদালত ৷
এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রথম বর্ষের স্থাপত্য বিদ্যার এক ছাত্র 'বর্ডারলাইন পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার'-এ ভুগছেন ৷ এমতাবস্থায় তিনি খড়গপুর থেকে দিল্লির আইআইটিতে স্থানান্তর চেয়ে খড়গপুরের কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন ৷ কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাঁর বদলির আবেদন খারিজ করে দিয়েছে ৷ তাই তিনি আদালতের দ্বারস্থ হন ৷ এই প্রেক্ষিতে দেশের শীর্ষ আদালত আইআইটি খড়গপুরের কাছে মতামত জানতে চেয়েছে ৷
বিচারপতি বিভি নাগারত্ন এবং বিচারপতি আর মহাদেবনের বেঞ্চে এই মামলাটির শুনানি ছিল ৷ আবেদনকারী জানিয়েছেন, তাঁকে খড়গপুর থেকে দিল্লির শাখায় বদলি করতে অস্বীকার করেছে কর্তৃপক্ষ ৷ যদিও তিনি নিয়ম মাফিক প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়াগুলি সম্পন্ন করেছেন ৷ তাঁর আইনজীবীর বক্তব্য শোনার পর বেঞ্চ আইআইটি খড়গপুর, আইআইটি দিল্লি এবং এইমস কর্তৃপক্ষকে নোটিশ পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয় ৷ 10 অক্টোবরের মধ্যে তাদের বক্তব্য আদালতে জানাতে হবে ৷
মামলাকারী আবেদনে জানিয়েছেন, তিনি বর্ডারলাইন পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডারে ভুগছেন ৷ এই সংক্রান্ত সমস্ত প্রয়োজনীয় নথি তাঁর কাছে রয়েছে ৷ এই রোগের চিকিৎসায় বিশেষ থেরাপির প্রয়োজন হয়, যা এইমস দিল্লিতে পাওয়া সম্ভব ৷ এছাড়া এই অবস্থায় বাবা-মায়ের নিরন্তর পর্যবেক্ষণে থাকা প্রয়োজন ৷এই পরিস্থিতিতে আইআইটি খড়গপুর তাঁকে প্রতিষ্ঠানের দিল্লি শাখায় স্থানান্তরের অনুমতি দিচ্ছে না ৷ তাই তিনি জীবনদায়ী চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন ৷ এদিকে অন্য পড়ুয়ারা যখন চিকিৎসাজনিত কারণে খড়গপুর থেকে অন্য শাখায় যাওয়ার আবেদন জানাচ্ছেন, তাতে ছাড়পত্র দিচ্ছে না কর্তৃপক্ষ ৷ সুতরাং, এই বৈষম্যমূলক আচরণ পরিষ্কার করে দেখিয়ে দিচ্ছে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি পড়ুয়াদের প্রতি তাঁর দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে ৷
পড়ুয়াটি আরও জানান, একটি জটিল চিকিৎসার কারণে 2019 সাল থেকে তিনি বর্ডারলাইন পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডারে ভুগতে শুরু করেন ৷ এর আগে চণ্ডীগড়ের একটি হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা হয়েছে ৷ এই অবস্থায় তাঁর দিল্লিতে স্থানান্তর একান্ত জরুরি বলে জানিয়েছেন ৷ এদিকে, সম্প্রতি একের পর এক ছাত্রের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় খবরের শিরোনামে উঠে আসে আইআইটি খড়গপুর ৷ চলতি বছরে এখনও পর্যন্ত ছ'জন ছাত্রের মৃত্যু হয়েছে ৷ এবার আরও এক পড়ুয়ার মামলায় সুপ্রিম নোটিশ পেল আইআইটি খড়গপুর ৷