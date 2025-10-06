জাতীয় সুরক্ষা আইনে কেন গ্রেফতার ? সোনামের মামলায় সুপ্রিম-প্রশ্নের মুখে কেন্দ্র

জাতীয় সুরক্ষা আইনে কেন গ্রেফতার ? সোনামের মামলায় সুপ্রিম-প্রশ্নের মুখে কেন্দ্র
কেন্দ্রীয় সরকারের পাশাপাশি লাদাখ প্রশাসন এবং জেল কর্তৃপক্ষকেও নোটিশ পাঠিয়েছে আদালত ৷ গ্রেফতারির বিরোধিতা করে সর্বোচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন সোনামের স্ত্রী গীতাঞ্জলি ৷
Published : October 6, 2025 at 2:35 PM IST
নয়াদিল্লি, 6 অক্টোবর: জাতীয় সুরক্ষা আইনে সোনাম ওয়াংচুকের গ্রেফতারি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের প্রশ্নের মুখে পড়ল কেন্দ্রীয় সরকার ৷ কেন্দ্রের পাশাপাশি লাদাখ প্রশাসন ও যোধপুর জেল কর্তৃপক্ষকে সোমবার নোটিশ পাঠাল শীর্ষ আদালত ৷
কিছুদিন আগে পরিবেশ কর্মীকে গ্রেফতার করা হয় ৷ তাঁর বিরুদ্ধে জাতীয় সুরক্ষা আইনে মামলা করা হয় ৷ বিরোধিতা করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন সোনামের স্ত্রী গীতাঞ্জলি আংমো ৷ সোমবার সেই মামলার শুনানি হয় বিচারপতি অরবিন্দ কুমার এবং বিচারপতি এনভি আনজারিয়ার ডিভিশন বেঞ্চে ৷ সোনামের স্ত্রীর হয়ে সওয়াল করেন প্রবীণ আইনজীবী কপিল সিবাল এবং বিবেক তনখা ৷ এদিনের শুনানিতে ডিভিশন বেঞ্চ নোটিশ জারির সিদ্ধান্ত নেয় ৷ সোনামকে কেন এনএসএ বা জাতীয় সুরক্ষা আইনে গ্রেফতার করা হয়েছে তা সংশ্লিষ্টদের জানাতে হবে ৷
রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে লাদাখে আন্দোলন শুরু করেছেন সোনাম ৷ তিনি অনশনে বসার সিদ্ধান্ত নেন ৷ তাঁর সঙ্গে অনশনে অংশ নেওয়া কয়েকজন অসুস্থ হয়ে পড়েন ৷ সেই খবর জানাজানি হতেই লাদাখে হিংসা ছড়িয়ে পড়ে ৷ বেশ কয়েকজনের প্রাণ যায় ৷ অনশন প্রত্যাহার করে নেন সোনাম ৷ তবে হিংসার ঘটনায় তাঁর ভূমিকা আছে বলে দাবি উঠতে থাকে ৷ পাশাপাশি তাঁর সংস্থা বিদেশ থেকে অর্থ নেওয়ার ক্ষেত্রে আইন ভেঙেছে বলেও অভিযোগ প্রকাশ্যে আসে ৷ তাঁকে গ্রেফতার করা হতে পারে আশঙ্কা তৈরি হয় ৷ শেষমেশ গ্রেফতার হন তিনি ৷
এরপর গবেষক তথা সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুকের দ্রুত মুক্তির দাবিতে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হলেন স্ত্রী গীতাঞ্জলি আংমো ৷ লাদাখের অশান্তিতে প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে গত শুক্রবার জাতীয় সুরক্ষা আইন (এনএসএ)-এর আওতায় সোনমকে গ্রেফতার করা হয় ৷ এই মুহূর্তে রাজস্থানের যোধপুর জেলে রয়েছেন তিনি ৷ সোনমের গ্রেফতারিকে চ্যালেঞ্জ করে আইনজীবী সারভাম রিতম খাড়ের মাধ্যমে শীর্ষ আদালতে আর্জি জানান স্ত্রী ৷ আবেদন পত্রে, স্বামীর দ্রুত মুক্তিরও দাবি জানিয়েছেন তিনি ৷ পাশাপাশি, সোনমের বিরুদ্ধে কেন জাতীয় সুরক্ষা আইন আনা হল, সেই নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন ৷ এমনকী, এক সপ্তাহ হওয়ার পরও তাঁর কাছে সোনমের শারীরিক অবস্থা এবং আটকের কারণ সম্পর্কে কোনও তথ্য নেই বলে অভিযোগ করেছেন গীতাঞ্জলি ৷ এবার নোটিশ পাঠিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বক্তব্য জানতে চাইল শীর্ষ আদালত ৷