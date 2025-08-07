নয়াদিল্লি, 7 অগস্ট: পোড়া নোটের বান্ডিল উদ্ধারের ঘটনায় সুপ্রিম কোর্টে বড় ধাক্কা খেলেন এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি যশবন্ত বর্মা ৷ তাঁর আবেদন যুক্তিগ্রাহ্য নয় বলে সাফ জানিয়ে দিল শীর্ষ আদালত ৷ এর আগে গত 30 জুলাই এই মামলার শুনানিতে আদালত তাঁকে প্রশ্ন করেছিল, অভ্যন্তরীণ তদন্তে তিনি দোষী প্রমাণিত হয়েছেন ৷ তারপরও কেন সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন ? ওই দিন এই মামলায় রায় ঘোষণা স্থগিত রেখেছিল বেঞ্চ ৷
চলতি বছরের মার্চে বিচারপতি যশবন্ত বর্মার দিল্লির বাড়ি থেকে প্রায় 15 কোটি টাকার পোড়া নোটের বান্ডিল উদ্ধার হয় ৷ এই ঘটনায় অভ্যন্তরীণ তদন্তে তিনি দোষী প্রমাণিত হন ৷ তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না তাঁকে বিচারপতির পদ থেকে ইস্তফা দিতে বলেন ৷ কিন্তু তিনি পদত্যাগ করতে রাজি হননি ৷ এমতাবস্থায় গত 8 মে বিচারপতির অপসারণের কথা জানিয়ে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি দেন তৎকালীন দেশের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না ৷ সংসদের চলতি বাদল অধিবেশনের প্রথম দিনে তাঁর অপসারণের প্রক্রিয়া শুরু হয় লোকসভা ও রাজ্যসভায় ৷
এদিকে অপসারণ প্রক্রিয়া শুরুর তিন দিন আগে 18 জুলাই অভিযুক্ত বিচারপতি যশবন্ত বর্মা তাঁর বিরুদ্ধে অভ্যন্তরীণ তদন্ত প্রক্রিয়াকে অবৈধ বলে দাবি করে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানান ৷ বৃহস্পতিবার এই মামলার শুনানি ছিল ৷ বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত ও বিচারপতি এজি মাসিহের বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, অভ্যন্তরীণ তদন্ত প্রক্রিয়ায় কোনও গাফিলতি নেই ৷ তাই তাঁরা এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতির এই আবেদন নাকচ করে দেন ৷
গত 8 মে দেশের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না তাঁর অপসারণ চেয়ে যে চিঠি লিখেছিলেন, সেই চিঠি খারিজের আবেদনও জানিয়েছিলেন বিচারপতি বর্মা ৷ এই আবেদনও খারিজ করে দেয় শীর্ষ আদালত ৷ দুই বিচারপতির বেঞ্চ এদিন সাফ জানায়, তাঁর আবেদন গ্রহণ করার কোনও যুক্তি নেই ৷ শীর্ষ আদালতের বক্তব্য, অভ্যন্তরীণ কমিটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্ত প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করেছে ৷ তবে এই ঘটনা সম্পর্কিত ভিডিয়ো ফুটেজ ও ফোটোগ্রাফ সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটে আপলোড করা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে বেঞ্চের ৷
এদিন রায় পড়ার সময় বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত বলেন, "আমরা মনে করি, ফোটো ও ভিডিয়োগুলি সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটে আপলোড করার প্রয়োজন ছিল না ৷ কিন্তু সেই সময় আপনি (বিচারপতি বর্মা) কোনও প্রশ্ন তোলেননি ৷ এই আপলোডিংয়ের বিষয়ে রিট পিটিশনে কোনও সুরাহার আবেদন জানানো হয়নি ৷"
সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ, তৎকালীন প্রধান বিচারপতির নিযুক্ত বিচারপতিদের কমিটি এবং অভ্যন্তরীণ তদন্ত প্রক্রিয়া নির্ধারিত নিয়ম-কানুন মেনেই হয়েছে ৷ এছাড়া রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর কাছে বিচারপতির অপসারণ চেয়ে চিঠি পাঠানো অসাংবিধানিক নয় ৷ শীর্ষ আদালতের অভ্যন্তরীণ তদন্ত প্রক্রিয়াটির আইনি বৈধতা রয়েছে ৷ এটি সংবিধানের বাইরে গিয়ে কোনও সমান্তরাল ব্যবস্থাপনা নয় ৷ এক্ষেত্রে বিচারপতি যশবন্ত বর্মার মৌলিক অধিকারও লঙ্ঘিত হয়নি ৷
এরই সঙ্গে শীর্ষ আদালত অভিযুক্ত বিচারপতিকে তাঁর বিরুদ্ধে অপসারণ প্রক্রিয়ায় যুক্তি দিয়ে লড়ার ছাড়পত্র দিয়েছে ৷ এর আগে আদালত দেশের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার ভূমিকাকে সমর্থন করে ৷ পাশাপাশি বিচারপতি যশবন্ত বর্মাকে ভর্ৎসনা করে জানানো হয়েছিল, দেশের প্রতি তাঁর নির্দিষ্ট কিছু কর্তব্য আছে ৷ এদিকে বিচারপতি যশবন্ত বর্মার সুপ্রিম কোর্টে এই আবেদনে আদালতের প্রক্রিয়ার অপমান করা হয়েছে ৷ এই অভিযোগে এফআইআর দায়েরের আবেদন জানিয়েছিলেন আইনজীবী ম্যাথিউজ জে নেদুমপারার ৷ সেই আবেদনও নাকচ করে দেয় আদালত ৷
বিচারপতি যশবন্ত বর্মা তাঁর আবেদনে জানিয়েছিলেন, অভ্যন্তরীণ তদন্ত কমিটি আগে থেকে তৈরি ধারণার উপর ভিত্তি করে এই তদন্ত করেছে ৷ তদন্ত শেষ করতে গিয়ে তাড়াহুড়ো করা হয়েছে ৷ তার জন্য প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতার সঙ্গে আপস করা হয়েছে ৷ বিচারপতিকে যথাযথভাবে মতামত জানানোর সুযোগ না দিয়েই প্যানেল এই তদন্ত শেষ করেছে ৷
প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না এই ঘটনার পর বিচারপতি যশবন্ত বর্মার বিরুদ্ধে তদন্ত করতে অভ্যন্তরীণ কমিটি গঠন করেন ৷ কমিটিতে ছিলেন হিমাচল প্রদেশ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি জিএস সান্ধাওয়ালিয়া, পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের বিচারপতি শীল নাগু এবং কর্ণাটক হাইকোর্টের বিচারপতির অনু শিবারমন ৷ কমিটি 29 মার্চ, 25 পাতার তদন্ত রিপোর্ট জমা দেয় ৷ এই রিপোর্ট অনুযায়ী দোষী সাব্যস্ত হন বিচারপতি যশবন্ত বর্মা ৷
প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না গঠিত অভ্যন্তরীণ কমিটি 10 দিন ধরে 55 জন সাক্ষ্যের বয়ান পরীক্ষা করে ৷ বিচারপতি বর্মার বাড়িতে গিয়ে অকুস্থল ঘুরে দেখেন কমিটির সদস্যরা ৷ সেই সময় বিচারপতি যশবন্ত বর্মা দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন ৷ এই ঘটনার পর তাঁকে এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি হিসাবে স্থানান্তরিত করা হয় ৷ এখন তিনি সেখানেই কর্মরত ৷ অভ্যন্তরীণ কমিটি রিপোর্টে জানিয়েছে, বিচারপতি যশবন্ত বর্মা ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা বাড়ির স্টোররুমে নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে রাখতেন ৷ এই স্টোররুম থেকে বিপুল আধপোড়া টাকার বান্ডিল পাওয়া গিয়েছে ৷ এই ঘটনা তাঁর অপসারণের জন্য যথেষ্ট ৷