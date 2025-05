ETV Bharat / bharat

পার্থর বিরুদ্ধে বিচারে ছাড়পত্র দিক সরকার, নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের - PARTHA CHATTERJEE

প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় ( ইটিভি ভারত )

May 8, 2025

নয়াদিল্লি, 8 মে: প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় বিচারের জন্য প্রয়োজনীয় অনুমোদন দেওয়ার নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট ৷ বৃহস্পতিবার দেশের শীর্ষ আদালত পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে এই ছাড়পত্র দেওয়ার নির্দেশ দেয় ৷ 2022 সালের 23 জুলাই ইডি শিক্ষা দুর্নীতি মামলায় পার্থকে তাঁর বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে ৷ সেই থেকেই জেলেই আছেন তৃণমূলের প্রাক্তন মহাসচিব ৷

বিস্তারিত আসছে...

