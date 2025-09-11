বিচারপতি সৌমেন সেনকে মেঘালয় হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি করার সুপারিশ সুপ্রিমকোর্ট কলেজিয়ামের

বিচারপতি সৌমেন সেনকে মেঘালয় হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি করার সুপারিশ সুপ্রিমকোর্ট কলেজিয়ামের
কলকাতা হাইকোর্টে প্রায় এক দশকের বেশি বিচারপতির দায়িত্ব পালনের পর সুপ্রিম কোর্ট সৌমেন সেনকে মেঘালয় হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি করার সুপারিশ করেছে।
Published : September 11, 2025 at 11:39 PM IST
কলকাতা, 11 সেপ্টেম্বর: কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌমেন সেনকে মেঘালয় হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি করার সুপারিশ করল সুপ্রিমকোর্ট কলেজিয়াম। বিচারপতি সৌমেন সেন 1965 সালের 27 জুলাই কলকাতায় জন্মেছিলেন। 1990 সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক ও প্রথম স্থান নিয়ে আইন পাস করেন। 1991 সালে রাজ্য বার কাউন্সেলে আইনজীবী হিসেবে নাম নথিভুক্ত করেন। দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে আইনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কলকাতা হাইকোর্ট-সহ বিভিন্ন আদালতে আইনজীবী হিসেবে প্র্যাকটিস করেছেন। তারপর 2011 সালের 13 এপ্রিল কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হন।
কলকাতা হাইকোর্টে প্রায় এক দশকের বেশি বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব পালনের পর সুপ্রিম কোর্ট তাঁকে মেঘালয় হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগের সুপারিশ করেছে। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি হিসেবে যুক্ত ছিলেন কোর্টের একাধিক কমিটিতে।
বিচারপতি হিসেবে কলকাতা হাইকোর্টে সাম্প্রতিক কালে ওয়াকাপ সংশোধনীকে কেন্দ্র করে রাজ্যে যে অশান্তির পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল সেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে একটি জনস্বার্থ মামলায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি সেন। মূলত মুর্শিদাবাদের অশান্ত এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়োগের পরেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। পাশাপাশি, তিনি রাজ্যকে প্রয়োজনে গোটা রাজ্যের যে সমস্ত জায়গায় অশান্তি তৈরি হয়েছে কেন্দ্রিয় বাহিনী মোতায়েন করার পরামর্শ দিয়েছিলেন।
বিচারপতি হিসেবে তাঁর কাজে তৈরি হয়েছিল বিতর্ক। বিচারপতি সৌমেন সেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে একটি মামলার সূত্রে বিতাণ্ডায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। সেই মামলা গড়িয়েছিল শীর্ষ আদালতে।
স্কুলের শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত একটি মামলায় তাঁর দেওয়া নির্দেশের ওপর বিচারপতি সৌমেন সেন স্থগিতাদেশ দেওয়ায় প্রকাশ্য আদালতে ক্ষোভে ফেটে পড়েছিলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় এজলাসে বসেই জানিয়েছিলেন প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোম্পানি লিপ্স এন্ড বাউন্স জড়িয়ে পড়ায় একাধিকবার বিচারপতি সিনহা ওই কোম্পানির বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। সেই জন্যে বিচারপতি সৌমেন সেন বিচারপতি অমৃতা সিনাকে নিজের চেম্বারে ডেকে বলেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এখন উদীয়মান একজন নেতা। তাঁর বিরুদ্ধে কোনও নির্দেশ দেওয়ার আগে বিচারপতি সিনহা যেন সচেতন থাকেন। পাশাপাশি বিচারপতি সৌমেন সেন সেই মামলায় স্থগিতাদেশ দেওয়ারও কথা বলেছিলেন বিচারপতি অমৃতা সিনহাকে বলে অভিযোগ তুলেছিলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়।