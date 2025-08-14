নয়াদিল্লি, 14 অগস্ট: রেণুকাস্বামী খুনের মামলায় জামিন পেলেন না দক্ষিণী অভিনেতা দর্শন থুগুদীপা । সুপ্রিম কোর্টে অভিনেতার জামিন খারিজের আবেদন জানিয়েছিল কর্ণাটক সরকার । বৃহস্পতিবার তাতে সম্মতি দেয় দেশের শীর্ষ আদালত ।
গত বছর 9 জুন, 33 বছর বয়সি অটোচালক রেণুকাস্বামীর দেহ উদ্ধার ঘিরে শোরগোল পড়ে যায় রাজ্যে । তিনি অভিনেতা দর্শনের অনুরাগী ছিলেন । তাঁকে অপহরণের পর নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে । খুনে জড়িত থাকার অভিযোগে ঘটনার তিনদিনের মাথায় 11 জুন অভিনেতা দর্শন-সহ সাতজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ । গত বছর 13 ডিসেম্বর রেণুকাস্বামী খুনের মামলায় অভিনেতা দর্শন ও তাঁর সহ-অভিযুক্তদের জামিনের আবেদন মঞ্জুর করেছিল কর্ণাটক হাইকোর্ট ।
বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি আর মহাদেবনের বেঞ্চ হাইকোর্টের জামিনের রায় নাকচ করে দেয় । গত মাসে এই মামলার শুনানি শেষে রায়দান স্থগিত রেখেছিল বেঞ্চ ।
এদিন অভিনেতাকে জামিন মঞ্জুর করা নিয়ে কর্ণাটক হাইকোর্টের কড়া সমালোচনা করে বেঞ্চ । বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, যে কোনও ব্যক্তি যতই জনপ্রিয় বা প্রভাবশালী হোন না কেন, আইনের কাছে সবাই সমান ।
বেঞ্চ জানায়, কেন তাঁকে জামিন দেওয়া হল, তার কোনও বিশেষ কারণ জানাতে পারেনি হাইকোর্ট । আদালতের রায়ে গুরুতর আইনি খামতি রয়ে গিয়েছে ।
বেঞ্চের তরফে রায়টি পড়ে শোনান বিচারপতি মহাদেবন । তিনি বলেন, "এরকম একটি গুরুতর মামলায় অভিযুক্তের ভূমিকার প্রকৃতি ও গভীরতা বিচার না করেই তাঁকে জামিন দেওয়া হয়েছে । যান্ত্রিকভাবে আইনের দিক দিয়ে প্রাসঙ্গিক তথ্যগুলিকে বাদ দেওয়া হয়েছে ।"
বেঞ্চ আরও জানায়, এভাবে অভিযুক্তদের যে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে, তাতে ন্যায় বিচারের প্রতি বাস্তবিক এবং অনিবার্য হুমকির শঙ্কা রয়ে যাচ্ছে । পাশাপাশি বিচার প্রক্রিয়া পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে । যে ব্যক্তি যত ক্ষমতাধারী, জনপ্রিয় অথবা প্রভাবশালী হোন না কেন, আইনের কাছে সবাই সমান । বিচারপতি পারদিওয়ালা জানান, এদিনই বিস্তারিত রায় আপলোড করা হবে ।
শুনানির সময় বিচারপতি পারদিওয়ালা অভিযুক্ত দর্শনের পক্ষে প্রবীণ আইনজীবী সিদ্ধার্থ দাভেক প্রশ্ন করেন, "আপনার কী মনে হয়, হাইকোর্ট সাত জনকে রেহাই দিয়েছে ? হাইকোর্ট যেভাবে এই রায় দিয়েছে, তাতে খুব দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, আদালত কি একই রকম রায় বাকি সব জামিনের আবেদনের ক্ষেত্রেও দেয় ? এই মামলায় হাইকোর্টের দৃষ্টিভঙ্গিটা আমাদের কাছে যন্ত্রণাদায়ক ।" দেশের শীর্ষ আদালতের এই রায়কে স্বাগত জানিয়েছেন মৃত রেণুকাস্বামীর বাবা ।
গত বছরে কন্নড় অভিনেতা দর্শনের অনুরাগী খুনের ঘটনায় স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল পুরো কন্নড় ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি । পুলিশ সূত্রে খবর, 8 জুন অভিনেতা দর্শনের নির্দেশে অটোচালক রেণুকাস্বামীকে তাঁর চিত্রদুর্গ থেকে অপহরণ করা হয় । পরে তাঁকে বেঙ্গালুরুতে নিয়ে আসা হয় । সেখানে তাঁকে বেঁধে নৃশংসভাবে মারধর করা হয় । সঙ্গে বিদ্যুতের শকও দেয় অভিযুক্তরা । রেণুকাস্বামীর মৃত্যুর পর তাঁর দেহটি একটি নিকাশিনালার মধ্যে ফেলে দেয় অভিযুক্তরা । 9 জুন তাঁর দেহ উদ্ধার হয় ।