সূর্যের অবস্থান পরিবর্তনে ধনতেরসে ধামাকা, 12 রাশির জীবন ওলট-পালট
সূর্য যে কোনও রাশিতে প্রায় এক মাস অবস্থান করে, যার ফলে 12 রাশির জীবনে ঘটবে বিরাট পরিবর্তন ৷ একঝলকে দেখে নিন জ্যোতিষীর গণনা ৷
Published : October 12, 2025 at 3:02 PM IST
হায়দরাবাদ, 12 অক্টোবর: শাস্ত্রে সকল গ্রহেরই গুরুত্ব রয়েছে। আর গ্রহ, নক্ষত্রের কারণে মানুষের জীবনে বিশেষ প্রভাব পড়ে। গ্রহদের রাশিচক্রে প্রবেশ বা প্রস্থান 12টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনে। আজকের প্রতিবেদন সূর্যের রাশি পরিবর্তনে কোন রাশির জীবনে কী প্রভাব পড়বে তা নিয়ে ৷ জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, সূর্যকে গ্রহদের রাজা হিসাবে বিবেচনা করা হয়, যা সকলের জীবনে প্রভাব ফেলে। এবছর ধনতেরাসে সূর্য তার রাশি বদলাচ্ছে, যার ফলে 12 রাশির জীবনে নানা প্রভাব পড়তে চলেছে ৷
লখনউয়ের জ্যোতিষী উমাশঙ্কর মিশ্র জানিয়েছেন, গ্রহদের রাজা সূর্য আগামী সপ্তাহে, অর্থাৎ 17 অক্টোবর রাত 1টা 53 মিনিটে অর্থাৎ 18 তারিখ তুলা রাশিতে প্রবেশ করবেন। সেদিন রয়েছে ধনতেরাস বা ধনত্রয়োদশী ৷ তাঁর কথায়, "সূর্য এক মাস একটি রাশিতে অবস্থান করেন। সূর্য বর্তমানে কন্যা রাশিতে অবস্থান করছেন ৷ কিন্তু, আগামী 18 অক্টোবর মাঝরাতে জায়গা পরিবর্তন করে তুলা রাশিতে প্রবেশ করবেন। মনে করা হয়, এটি আত্মবিশ্বাস, স্বাস্থ্য, প্রতিপত্তি, সাফল্য এবং রাজকীয়তার কারণ হিসাবে বিবেচিত হয়। এটি বিশ্বাস করা হয় যে সূর্যের প্রভাব সাহস, নেতৃত্ব এবং সম্মান প্রদান করে ৷ দীপাবলির আগে সূর্যের রাশি পরিবর্তনের ফলে কোন রাশিরা উপকৃত হবেন ? উমাশঙ্কর মিশ্রের গণনা অনুযায়ী তা জেনে নেওয়া যাক।
জ্যোতিষীর কথা অনুযায়ী, তুলা রাশিতে সূর্যের অবস্থান বেশ দুর্বল বলে মনে করা হয় ৷ তাই কিছু সতর্কতা প্রয়োজন। সূর্য তুলা রাশিতে প্রবেশ করার সময় ন'টি রাশির জাতকদের বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে হবে। তাঁদের জন্য সম্মান, চাকরি, ব্যবসা এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়গুলি কিছুটা ঝামেলার মধ্যে যেতে পারে। একঝলকে দেখে নিন, তুলা রাশিতে সূর্যের গোচরের প্রভাব ৷
মেষ রাশি-
তুলা রাশিতে সূর্যের গোচর মেষ রাশির জন্য মিশ্র প্রভাব ফেলতে পারে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে হবে ৷ আপনার স্ত্রীর সঙ্গে ধীর, স্থির হয়ে কথা বলতে হবে। গোচরের প্রভাবে এই সময়ে মতবিরোধও বাড়িয়ে তুলতে পারে। অবিবাহিত ব্যক্তিদের প্রেম করে বিয়ের সম্ভাবনা থাকতে পারে। এই সময়ে আর্থিক অবস্থা স্বাভাবিক থাকবে। এই সময় সম্মান এবং সাফল্য বয়ে আনার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে, হ্যাঁ ব্যয় একটি উদ্বেগের বিষয় হবে এইসময় ৷ যার জন্য মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। এই সময়ে টুকটাক বেড়াতে যাওয়ারও সম্ভাবনা থাকবে ৷
প্রতিকার: সূর্যদেবকে সিঁদুর মিশ্রিত জল নিবেদন করুন।
বৃষ রাশি-
বৃষ রাশিতে সূর্যের গোচর শুভ হতে পারে। এই সময়ে, আপনি আরও বেশি লাভের সুযোগ পেতে পারেন। গোচরের প্রভাবে আপনার সঙ্গে যার বিরোধ রয়েছে তা কমতে থাকবে। সূর্যের রাশি পরিবর্তনের ফলে আপনার স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। কোনও বড় স্বাস্থ্য সমস্যা সম্ভাবনা নেই। তবে, এই সময়কালে আপনি দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা থেকে মুক্তি পেতে পারেন।
প্রতিকার: প্রতিদিন গায়ত্রী মন্ত্র পাঠ করুন, এতে উপকার পাবেন।
মিথুন রাশি-
তুলা রাশিতে সূর্যের গোচর মিথুন রাশির জাতক-জাতিকাদের কাছে স্বাভাবিকের চেয়ে ভালো হবে। আপনি নতুন চাকরির সুযোগও পাবেন। এই সময়ে আপনি আপনার পরিবারের জন্য গাড়ি-সহ যানবাহন বা বাড়ির ভিতরের সাজসজ্জার জিনিসপত্র কিনতে পারেন। এই সময়কালে আপনার প্রতিপত্তিও বৃদ্ধি পাবে। তবে, আপনার রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। ধৈর্য ধরুন এবং বিচক্ষণতার সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিন। উচ্চশিক্ষায় সাফল্য পাবেন এমন শিক্ষার্থীদের জন্য এটি একটি ভালো সময় হবে। আপনি ধর্মীয় উদ্দেশে দীর্ঘ ভ্রমণও করতে পারেন।
প্রতিকার: আদিত্য হৃদয় স্তোত্র পাঠ করা আপনার জন্য উপকারী হবে।
কর্কট রাশি-
কর্কট রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য সূর্যের এই গোচর কিছুটা ঝামেলার হতে পারে। এই সময় পারিবারিক কলহেরও লক্ষণ রয়েছে। সম্ভাব্য চাকরি স্থানান্তর-সহ কেরিয়ারের সমস্যা দেখা দিতে পারে। আপনি হঠাৎ আর্থিক লাভের অভিজ্ঞতাও পেতে পারেন, যা আপনার আর্থিক পরিস্থিতির উন্নতি করবে। তবে, আপনার ব্যয় নিয়ন্ত্রণে রাখা দরকার। এই সময়ে আপনার মায়ের স্বাস্থ্যেরও যত্ন নেওয়া দরকার। তবে, এই সময়কালে আপনার জীবন স্বাভাবিক থাকবে।
প্রতিকার: সূর্যাষ্টকম পাঠ করা আপনার জন্য শুভ ও ফলপ্রসূ হবে।
সিংহ রাশি-
তুলা রাশিতে সূর্যের গোচর সিংহ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য উপকারী হতে পারে। পারিবারিক সহায়তা পাওয়া যাবে। ভাগ্য আপনার পক্ষে থাকবে। আপনার আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে থাকবে। এই সময়ে আপনি দূরে ভ্রমণের সুযোগ পেতে পারেন, তবে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। আপনার সাহস এবং বীরত্বও বৃদ্ধি পাবে। এই সময়কালে আপনার কাজের দক্ষতা উন্নত হবে এবং আপনার ব্যবসাও এগিয়ে যাবে। কেরিয়ারে কিছু চ্যালেঞ্জ দেখা দিতে পারে। আপনি স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন হন ৷
প্রতিকার: গায়ত্রী মন্ত্র জপ করা আপনার জন্য ফলপ্রসূ হবে।
কন্যা রাশি-
তুলা রাশিতে সূর্যের গোচর আপনার জন্য স্বাভাবিক থাকবে। আপনি আপনার পরিবারের সঙ্গে বাইরে বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা করতে পারেন। এই সময়ের মধ্যে দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত কাজগুলিও সম্পন্ন হতে পারে। আপনি কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছ থেকে সহায়তা পেতে পারেন। তবে, কর্মক্ষেত্রে আপনার কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। আপনি নতুন চাকরি খোঁজার কথাও বিবেচনা করতে পারেন। ব্যয় বাড়তে পারে। আপনাকে স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া প্রয়োজন।
প্রতিকার: প্রতিদিন সূর্যদেবকে জল অর্পণ করুন, এতে উপকার পাবেন।
তুলা রাশি
এই মাসে সূর্য আপনার রাশিচক্রের মধ্যে গোচর করছে। অতএব, আপনার কিছু সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। এই সময়ে আপনার অহঙ্কার অনুভব হতে পারে। এই সময়কালে ব্যবসায়িক অংশীদারদের সঙ্গে মতবিরোধ বাড়তে পারে। অতএব, আপনাকে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। এই সময়ে আপনার আয় বৃদ্ধি পেতে পারে। আপনি কাজের জন্য ভ্রমণও করতে পারেন। তবে, এই সময়ে রাগের বশে কাজ করা এড়িয়ে চলুন, কারণ এটি সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। এটি আপনার স্বাস্থ্যের উপরও প্রভাব ফেলতে পারে। অতএব, সাবধানতা অবলম্বন করুন।
প্রতিকার: গরুকে গম এবং গুড় খাওয়ানো আপনার জন্য উপকারী হবে।
বৃশ্চিক রাশি-
বৃশ্চিক রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য, তুলা রাশিতে সূর্যের গোচর স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি অনুকূল হবে। তবে, আপনার সঙ্গীর সঙ্গে আপনার সম্পর্কের অবনতি হতে পারে। এটি এড়াতে, আপনার সম্পর্কের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় রাখুন। এই সময়কালে শত্রুরা দুর্বল থাকবে। আপনি আপনার বিরোধীদের উপর জয়লাভ করবেন। এখনই আপনার কাজে কোনও অবহেলা এড়িয়ে চলুন, অন্যথায় দুর্দান্ত সুযোগগুলি হাতছাড়া হতে পারে। এই মাসে কাউকে টাকা ধার দেওয়া এড়িয়ে চলুন। এই সময়ে আপনার ব্যয়ও বাড়তে পারে। অতিরিক্ত ব্যয় আর্থিক চাপের কারণ হতে পারে। এই সময়কালে আপনার স্বাস্থ্যেরও সম্পূর্ণ যত্ন নেওয়া প্রয়োজন।
প্রতিকার: সূর্যাষ্টকম পাঠ করা আপনার জন্য উপকারী হবে।
ধনু রাশি-
সূর্যের এই গোচর ধনু রাশির জন্য উপকারী হবে। এই সময়কালে আপনার সামাজিক পরিধি প্রসারিত হবে এবং আপনার সম্মান ও সম্মান বৃদ্ধি পাবে। প্রেমের সম্পর্ক ভালো থাকবে। আপনার সম্পর্ক সুখী হবে। আপনার আর্থিক অবস্থারও উন্নতি হবে। এই সময়ে আয়ের নতুন উৎস তৈরি হবে। ব্যয়ও বৃদ্ধি পাবে, তবে আপনার আয় ভালো থাকবে, যাতে আপনার কোনও অসুবিধা না হয়। যাঁরা চাকরি করেন তাঁদের আয় বৃদ্ধি পেতে পারে। এই সময়কালে আপনার স্বাস্থ্য ভালো থাকবে।
প্রতিকার: দেবাদিদেব মহেশ্বরের উপাসনা আপনার জন্য উপকারী হবে।
মকর রাশি-
তুলা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য তুলা রাশিতে সূর্যের গোচর স্বাভাবিক থাকবে। ব্যক্তিগত জীবনে, আপনার সঙ্গীর সঙ্গে যোগাযোগের সময় সতর্ক থাকুন। অশ্লীল ভাষা ব্যবহার এড়িয়ে চলুন। আপনার কাজ অনুকূল হবে। ব্যবসা ভালো হবে এবং আর্থিক লাভের সুযোগ থাকবে, তবে লোভ এড়িয়ে চলুন। লোভ ক্ষতির কারণ হতে পারে। ব্যবসায়িক অংশীদারদের সঙ্গে বিরোধও সম্ভব। এই গোচরের সময়, পরিবারের সদস্যরা স্বাস্থ্যগত সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন, যার জন্য আপনার মনোযোগ প্রয়োজন।
প্রতিকার: আপনার বাবা-মায়ের পা ছুঁয়ে দিন শুরু করুন।
কুম্ভ রাশি
তুলা রাশিতে সূর্যের গমনের এই সময়টি অনুকূল থাকবে। এই সময়ে ভাগ্য বৃদ্ধি পেতে পারে। আপনি আপনার সঙ্গীর কাছ থেকে সহায়তা পাবেন, যা আপনার সম্পর্কে সুখ আনবে। এই সময়ে আপনার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে। অসমাপ্ত কাজগুলি সম্পন্ন হতে পারে। আপনি একটি বড় মাইলফলকও অর্জন করতে পারেন। ব্যবসায় ভালো লাভ হবে। আপনি কোনও শুভ অনুষ্ঠানেও অংশগ্রহণ করতে পারেন। আপনি ধর্মীয় তীর্থযাত্রায় যাওয়ার সুযোগও পেতে পারেন। শিক্ষার্থীদের জন্য এটি একটি ভালো সময় হবে। তারা পরীক্ষায় সাফল্য পাবে। এই সময়কালে আপনার কোনও স্বাস্থ্য সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে না।
প্রতিকার: প্রতি রবিবার উপবাস করা এবং গরুকে গুড় খাওয়ানো উপকারী হবে।
মীন রাশি
মীন রাশির জন্য সূর্যের এই গোচর কিছুটা ঝামেলাপূর্ণ এবং চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। আপনার প্রেমের জীবনে আপনার সঙ্গীর সঙ্গে সমন্বয় বজায় রাখুন। এই পরিস্থিতিতে আপনাকে খুব সতর্ক থাকতে হবে। আর্থিক বিষয়ে মনোযোগ দিতে হবে। গাড়ি চালানোর সময় আপনাকে বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে হবে। এই সময়ে আপনার কারও সঙ্গে তর্কও হতে পারে। চুপ করে থাকা এই বিবাদগুলি এড়িয়ে চলা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। আপনি ঋণ পেতে সফল হতে পারেন। আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। আপনার হজমের সমস্যা হতে পারে।
প্রতিকার: সূর্যাষ্টকম পাঠ করা আপনার জন্য ভালো হবে।