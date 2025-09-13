আত্মসমর্পণ করলেন কিষেণজির স্ত্রী, 43 বছর অধরা ছিলেন 'মোস্ট ওয়ান্টেড' মাও নেত্রী
1982 সাল থেকে সুজাথাক্কাকে খুঁজছিল পুলিশ। তাঁর মাথার দাম ছিল 1 কোটি টাকা! শনিবার তেলেঙ্গানা পুলিশের ডিজিপি-র উপস্থিতিতে আত্মসমর্পণ করেছেন তিনি৷
Published : September 13, 2025 at 6:04 PM IST
তেলেঙ্গানা, 13 সেপ্টেম্বর: আত্মসমর্পণ করেলেন 'মোস্ট ওয়ান্টেড' মাওবাদী নেত্রী এবং দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য তথা কিষেণজির স্ত্রী পোথু কল্পনা ইলিয়াস সুজাথাক্কা। তিনি তেলঙ্গানার জোগুলাম্বা গাদওয়াল এলাকার বাসিন্দা এবং বর্তমানে মাওবাদী দলের কেন্দ্রীয় কমিটির একমাত্র মহিলা নেত্রী। তেলেঙ্গানা পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেন তিনি ৷
জানা গিয়েছে, 1982 সাল থেকে সুজাথাক্কাকে খুঁজছিল পুলিশ। তাঁর মাথার দাম ছিল 1 কোটি টাকা! মাওবাদী নেতা কিষেণজি 2011 সালে পশ্চিমবঙ্গে এক এনকাউন্টারে নিহত হন। তারপর থেকে কিষেণজির স্ত্রী পোথু কল্পনা ইলিয়াস সুজাথাক্কা ওরফে পথৌলা পদ্মাবতীকে হন্যে খোঁজা শুরু করে পুলিশ৷ বর্তমানে তিনি ছত্তিশগড় দক্ষিণ সাব-জোনাল ব্যুরোর ইনচার্জ৷ মোট 106টি মামলার আসামি সুজাথাক্কার মাথার দাম হিসাবে 1 কোটি টাকা পুরস্কার ঘোষণাও করা হয়। নিষিদ্ধ সংগঠনের কাজের জন্য তেলঙ্গানা, ছত্তিশগড় এবং ওড়িশায় তিনি ছিলেন 'মোস্ট ওয়ান্টেড' তালিকায়। শনিবার তেলেঙ্গানা পুলিশের ডিজিপি-র উপস্থিতিতে আত্মসমর্পণ করেছেন পদ্মাবতী।
তিনি 1996 সাল থেকে একজন কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এর পর 2001 সালে তিনি রাজ্য কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব নেন। তারপর স্বাস্থ্যগত সমস্যার কারণে সুজাথাক্কা পদত্যাগ করেন। বলা হয়েছিল যে তাঁকে 25 লক্ষ টাকা পুরষ্কার দেওয়া হবে। তেলেঙ্গানা পুলিশের ডিজিপি জিতেন্দ্র ঘোষণা করেন, মাওবাদীদের স্বাভাবিক জীবনের মূলধারায় আসার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।
ডিজিপি জিতেন্দ্র জানান, গত বছর রাজ্যে এনকাউন্টারে 22 জন মাওবাদী নিহত হয়েছেন। এ বছর এখনও পর্যন্ত বিভিন্ন এনকাউন্টারে 10 জন মাওবাদী নিহত হয়েছেন। অপারেশন খাগারের পরিপ্রেক্ষিতে নিজেদের রক্ষা করার জন্য তারা আত্মসমর্পণ করছেন।
গোয়েন্দা বিভাগের ডিজি শিবধর রেড্ডি জানান, তেলেঙ্গানা কমিটিতে বর্তমানে 73 জন মাওবাদী রয়েছেন। তিনি বলেন, তাদের মধ্যে 11 জন রাজ্যের এবং 62 জন অন্যান্য রাজ্যের। যদি অন্যান্য রাজ্যে আত্মসমর্পণকারী মাওবাদীদের বিরুদ্ধে মামলা থাকে, তাহলে তাদের সঙ্গে কথা বলা হবে। আত্মসমর্পণকারী মাওবাদীদের সঙ্গে সহানুভূতিরপূর্ণ আচরণ করা হবে বলেও আশ্বাস দেন তিনি।
তেলঙ্গানা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, 2025 সালের জানুয়ারি থেকে এখনও পর্যন্ত মোট 404 জন মাওবাদী নেতা আত্মসমর্পণ করেছেন। শুধু তেলেঙ্গানায় নয়, চলতি বছরের জানুয়ারিতে মহারাষ্ট্রে আত্মসমর্পণ করেন কিষেণজির ভ্রাতৃবধূ। তাঁর স্বামী মাল্লোজুলা বেণুগোপাল রাও ওরফে সোনু ওরফে বিবেক ওরফে ভূপতি সিপিআই (মাওবাদী)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। মহারাষ্ট্রের বিদর্ভ অঞ্চলের 10 জন পিপল্স লিবারেশন গেরিলা আর্মির কমান্ডার তথা দণ্ডকারণ্য জোনাল কমিটির নেত্রী বিমলা চন্দ সিদাম ওরফে তারাক্কা আত্মসমর্পণ করেন।
