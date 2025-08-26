ETV Bharat / bharat

‘সুদর্শন চক্র’ প্রকল্পে তিন বাহিনীর ব্যাপক সমন্বয় প্রয়োজন: সিডিএস চৌহান - CDS CHAUHAN ON SUDARSHAN CHAKRA

ভারতের প্রতিরক্ষা ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সাইবার এবং কোয়ান্টাম-এর মতো প্রযুক্তির গুরুত্ব উল্লেখ করেছেন সিডিএস জেনারেল অনিল চৌহান।

CDS Chauhan
ভারতের সেনা সর্বাধিনায়ক (সিডিএস) জেনারেল অনিল চৌহান (ছবি: পিটিআই)
author img

By PTI

Published : August 26, 2025 at 7:15 PM IST

2 Min Read

মহৌ (মধ্যপ্রদেশ), 26 অগস্ট: ভারতের সেনা সর্বাধিনায়ক (সিডিএস) জেনারেল অনিল চৌহান মঙ্গলবার বলেছেন যে 'সুদর্শন চক্র' আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জন্য একটি শক্তিশালী পরিকাঠামো তৈরি করতে হবে। এর মধ্যে একটি দুর্ভেদ্য কৌশলগত ঢাল তৈরির জন্য ক্ষেপণাস্ত্র এবং নজরদারি ব্যবস্থার মতো গুরুত্বপূর্ণ তিন সামরিক বাহিনীর সমন্বয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

মধ্যপ্রদেশের মহৌতে আর্মি ওয়ার কলেজে আয়োজিত 'রণ সংবাদ' সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে জেনারেল চৌহান বলেন, "এই প্রকল্পের জন্য জাতীয় পর্যায়ের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন হবে।" তিনি ইঙ্গিত দেন যে, এই ব্যবস্থাটি ইজরায়েলের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা 'আয়রন ডোম'-এর আদলে তৈরি করা হবে, যা একটি কার্যকর ক্ষেপণাস্ত্র বিরোধী ঢাল হিসেবে পরিচিত।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি 15 অগস্ট ভারতের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ও অসামরিক কেন্দ্রগুলিকে রক্ষা করার জন্য এবং শত্রুর যেকোনও হুমকির বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক প্রতিক্রিয়া জানাতে একটি দেশীয় আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তৈরির প্রকল্প ঘোষণা করেছেন। পাকিস্তান ও চিন থেকে তৈরি নিরাপত্তা সংক্রান্ত সমস্যাগুলি নিয়ে উদ্বেগের মধ্যে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

ভারতের সেনা সর্বাধিনায়ক (সিডিএস) চৌহান বলেন, "এই প্রকল্পের জন্য সামরিক বাহিনীকে (স্থল, বায়ু, নৌবাহিনী) সাবমেরিন এবং মহাকাশ থেকে বিশেষ নজরদারি এবং পুনরুদ্ধার (আইএসআর) প্রক্রিয়াকে একত্রিত করতে হবে। বিভিন্ন ব্যবস্থাকে একত্রিত করার জন্য তিনটি বাহিনীর (স্থল, বায়ু, নৌবাহিনী) ব্যাপক প্রচেষ্টার প্রয়োজন হবে। এর পাশাপাশি বিরাট এলাকাকে নজরদারির আওতায় আনতে হবে যাতে সঠিক পরিস্থিতির মূল্যায়ন সম্ভব হয়। ভারতীয় সেনাবাহিনী আত্মনির্ভরশীলতা এবং যৌথ যুদ্ধ মহড়ার মাধ্যমে এটি করতে সক্ষম হবে, যাতে বিভিন্ন সম্পদের মাধ্যমে প্রতিটি যুদ্ধে জয়লাভ করা যায়।"

CDS Chauhan
সিডিএস অনিল চৌহান (ছবি প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের এক্স হ্যান্ডেল থেকে সংগৃহীত)

ভারতের সেনা সর্বাধিনায়ক (সিডিএস) চৌহান ভবিষ্যতের যুদ্ধে বিজয় নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত সামরিক ক্ষেত্রে দ্রুত এবং সিদ্ধান্তমূলক যৌথ প্রতিক্রিয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে ভবিষ্যতের যুদ্ধের উপর প্রযুক্তির প্রভাব দেখা যাবে এবং প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা এবং সমন্বিত প্রচেষ্টা আসন্ন যুদ্ধগুলিতে জয়ের মূল চাবিকাঠি প্রমাণিত হবে।

সিডিএস জেনারেল অনিল চৌহান মঙ্গলবার বলেন, "যৌথ যুদ্ধ মহড়া ভারতের সামরিক সক্ষমতার রূপান্তরের ভিত্তি। যৌথ যুদ্ধ মহড়া সম্প্রসারণ এবং এর পরিচালনা ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সাইবার এবং কোয়ান্টাম-এর মতো ক্রমাগত বিকশিত প্রযুক্তি গ্রহণ করা প্রয়োজন।" একটি শক্তিশালী অসামরিক-সামরিক একীকরণের জন্য, তিনি সুদর্শন চক্র (ভারতের নিজস্ব আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা) বিকাশের গুরুত্বের উপর জোর দেন, যা 'আত্মরক্ষা এবং প্রত্যাঘাত' উভয় ক্ষেত্রেই কাজ করবে।

  1. সতর্ক শত্রু-দেশ ! ভারতের Agni 5 মিসাইলের নাগালে প্রায় গোটা এশিয়া
  2. আকাশপথে হামলা প্রতিরোধে বড় পদক্ষেপ, ওড়িশা উপকূলে সফল এয়ার ডিফেন্স পরীক্ষা

মহৌ (মধ্যপ্রদেশ), 26 অগস্ট: ভারতের সেনা সর্বাধিনায়ক (সিডিএস) জেনারেল অনিল চৌহান মঙ্গলবার বলেছেন যে 'সুদর্শন চক্র' আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জন্য একটি শক্তিশালী পরিকাঠামো তৈরি করতে হবে। এর মধ্যে একটি দুর্ভেদ্য কৌশলগত ঢাল তৈরির জন্য ক্ষেপণাস্ত্র এবং নজরদারি ব্যবস্থার মতো গুরুত্বপূর্ণ তিন সামরিক বাহিনীর সমন্বয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

মধ্যপ্রদেশের মহৌতে আর্মি ওয়ার কলেজে আয়োজিত 'রণ সংবাদ' সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে জেনারেল চৌহান বলেন, "এই প্রকল্পের জন্য জাতীয় পর্যায়ের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন হবে।" তিনি ইঙ্গিত দেন যে, এই ব্যবস্থাটি ইজরায়েলের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা 'আয়রন ডোম'-এর আদলে তৈরি করা হবে, যা একটি কার্যকর ক্ষেপণাস্ত্র বিরোধী ঢাল হিসেবে পরিচিত।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি 15 অগস্ট ভারতের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ও অসামরিক কেন্দ্রগুলিকে রক্ষা করার জন্য এবং শত্রুর যেকোনও হুমকির বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক প্রতিক্রিয়া জানাতে একটি দেশীয় আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তৈরির প্রকল্প ঘোষণা করেছেন। পাকিস্তান ও চিন থেকে তৈরি নিরাপত্তা সংক্রান্ত সমস্যাগুলি নিয়ে উদ্বেগের মধ্যে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

ভারতের সেনা সর্বাধিনায়ক (সিডিএস) চৌহান বলেন, "এই প্রকল্পের জন্য সামরিক বাহিনীকে (স্থল, বায়ু, নৌবাহিনী) সাবমেরিন এবং মহাকাশ থেকে বিশেষ নজরদারি এবং পুনরুদ্ধার (আইএসআর) প্রক্রিয়াকে একত্রিত করতে হবে। বিভিন্ন ব্যবস্থাকে একত্রিত করার জন্য তিনটি বাহিনীর (স্থল, বায়ু, নৌবাহিনী) ব্যাপক প্রচেষ্টার প্রয়োজন হবে। এর পাশাপাশি বিরাট এলাকাকে নজরদারির আওতায় আনতে হবে যাতে সঠিক পরিস্থিতির মূল্যায়ন সম্ভব হয়। ভারতীয় সেনাবাহিনী আত্মনির্ভরশীলতা এবং যৌথ যুদ্ধ মহড়ার মাধ্যমে এটি করতে সক্ষম হবে, যাতে বিভিন্ন সম্পদের মাধ্যমে প্রতিটি যুদ্ধে জয়লাভ করা যায়।"

CDS Chauhan
সিডিএস অনিল চৌহান (ছবি প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের এক্স হ্যান্ডেল থেকে সংগৃহীত)

ভারতের সেনা সর্বাধিনায়ক (সিডিএস) চৌহান ভবিষ্যতের যুদ্ধে বিজয় নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত সামরিক ক্ষেত্রে দ্রুত এবং সিদ্ধান্তমূলক যৌথ প্রতিক্রিয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে ভবিষ্যতের যুদ্ধের উপর প্রযুক্তির প্রভাব দেখা যাবে এবং প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা এবং সমন্বিত প্রচেষ্টা আসন্ন যুদ্ধগুলিতে জয়ের মূল চাবিকাঠি প্রমাণিত হবে।

সিডিএস জেনারেল অনিল চৌহান মঙ্গলবার বলেন, "যৌথ যুদ্ধ মহড়া ভারতের সামরিক সক্ষমতার রূপান্তরের ভিত্তি। যৌথ যুদ্ধ মহড়া সম্প্রসারণ এবং এর পরিচালনা ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সাইবার এবং কোয়ান্টাম-এর মতো ক্রমাগত বিকশিত প্রযুক্তি গ্রহণ করা প্রয়োজন।" একটি শক্তিশালী অসামরিক-সামরিক একীকরণের জন্য, তিনি সুদর্শন চক্র (ভারতের নিজস্ব আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা) বিকাশের গুরুত্বের উপর জোর দেন, যা 'আত্মরক্ষা এবং প্রত্যাঘাত' উভয় ক্ষেত্রেই কাজ করবে।

  1. সতর্ক শত্রু-দেশ ! ভারতের Agni 5 মিসাইলের নাগালে প্রায় গোটা এশিয়া
  2. আকাশপথে হামলা প্রতিরোধে বড় পদক্ষেপ, ওড়িশা উপকূলে সফল এয়ার ডিফেন্স পরীক্ষা

For All Latest Updates

TAGGED:

SUDARSHAN CHAKRAINDIAN AIR DEFENCE SYSTEMCDS CHAUHANসিডিএস জেনারেল অনিল চৌহানCDS CHAUHAN ON SUDARSHAN CHAKRA

Quick Links / Policies

ফিচার

দেশের বৃহত্তম ভূ-গর্ভস্থ মেট্রো ইয়ার্ড নিয়ে তৈরি জয়হিন্দ বিমানবন্দর, নয়া ইতিহাসের অপেক্ষায় তিলোত্তমা

এবার থেকে 2টি হারে GST, মদ-সিগারেটে সর্বোচ্চ 40 শতাংশ কর

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

প্রথমবার ভোট দিতে চান 50-80'র প্রবীণরা ! এতদিন কোথায় ছিলেন ? উত্তর খুঁজছে কমিশন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.