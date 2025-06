ETV Bharat / bharat

'মূল্যবোধের আত্মসমর্পণ' গাজা ও ইরানের বিষয়ে ভারতের নীরবতায় ক্ষুব্ধ সোনিয়ার - SONIA GANDHI CRITICISES MODI GOVT

নয়াদিল্লি, 21 জুন: কণ্ঠস্বর হারিয়ে ফেলেছে ভারত ৷ সঙ্গে, আত্মসমর্পণ করে দিয়েছে মূল্যবোধেরও ৷ ইরান ও গাজায় ইজরায়েলি হামলা নিয়ে ভারতের অবস্থান প্রসঙ্গে শনিবার এমনই কটাক্ষ করলেন কংগ্রেস সংসদীয় দলের চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধি ৷

'দ্য হিন্দু'-তে 'It Is still not too late for India's voice to be heard' শীর্ষক প্রতিবেদনে কংগ্রেস নেত্রী জানান, ইজরায়েল ও প্যালেস্তাইনের মধ্যে বরাবর শান্তিপূর্ণ ও দীর্ঘস্থায়ী স্বাধীনতার কল্পনা করে এসেছে ভারত ৷ অথচ, নরেন্দ্র মোদির সরকার সেই প্রতিশ্রুতি পরিত্যাগ করেছেন বলে অভিযোগ ৷ নরেন্দ্র মোদির পাশাপাশি 'দ্য হিন্দু'-তে লেখা তাঁর প্রতিবেদনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকেও আক্রমণ করেন সোনিয়া গান্ধি ৷

প্রাক্তন কংগ্রেস সভানেত্রী লেখেন, "প্রথমে গাজার ধ্বংসযজ্ঞ এবং এখন বিনা প্ররোচনায় ইরানের উপর হামলা সম্পর্কে নয়াদিল্লির এই নিস্তবদ্ধতা, দেশের নৈতিক ও কূটনৈতিক ঐতিহ্যের বিচ্যুতির প্রতিফলন ৷ এই পদক্ষেপ শুধুমাত্র কণ্ঠস্বর হারিয়ে ফেলা নয়, মূল্যবোধেরও আত্মসমর্পণ ৷" তবে, এখনও সময় রয়েছে বলে মত কংগ্রেস সাংসদের ৷ তাঁর কথায়, "ভারতের স্পষ্টভাবে কথা বলা উচিত ৷ সেই সঙ্গে, একজন দায়িত্বশীলের মতো কূটনৈতিক পথে আলোচনার মাধ্যমে পশ্চিম এশিয়ায় সংঘাতের বাতাবরণকে প্রশমিত করা ৷"

ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধিকরণে বাধা দেওয়ার লক্ষ্যে গত 13 জুন ইরানের রাজধানী তেহরানে পরমাণু কেন্দ্র এবং সেনাঘাঁটিতে আকাশপথে হামলা চালায় ইজরায়েল ৷ প্রতিবেদনে সেই প্রসঙ্গে কংগ্রেস সভানেত্রী লেখেন, "ইরান এবং দেশটির সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে বেআইনি ও উদ্বেগপূর্ণ হামলা চালিয়েছে ইজরায়েল ৷ ফলস্বরূপ, বিশ্ব আরও একবার একতরফা সামরিক সংঘাতের বিপজ্জনক পরিণতি প্রত্যক্ষ করতে চলেছে ৷" তিনি জানান, এই হামলার তীব্র প্রতিবাদ করেছে কংগ্রেস ৷ বিশ্বজুড়ে এই হামলার এক ভয়ানক প্রভাব পড়তে চলেছে ৷

কংগ্রেস নেত্রীর কথায়, "সাম্প্রতিক সময়ে সাধারণ মানুষ ও আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার উপর একের পর এক নৃশংস আক্রমণ করছে ইজরায়েল ৷ হামলায় ব্যাপক অস্থিরতা তৈরি হয়েছে ৷ ভবিষ্যতেও এর ফল ভোগ করতে হবে ৷" সোনিয়া গান্ধির অভিযোগ, প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর নেতৃত্বে শান্তি নষ্ট করে চরমপন্থাকে মদত দেওয়ার দীর্ঘ এবং দুর্ভাগ্যজনক রেকর্ড তৈরি করেছে ইজরায়েল ৷ আসলে আলোচনার পরিবর্তে উত্তেজনা বৃদ্ধিতে বিশ্বাসী নেতানিয়াহু বলে দাবি কংগ্রেস নেত্রীর ৷