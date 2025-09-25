জেলে পাঠানোর শঙ্কা ওয়াংচুকের, লেহ হিংসার ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত চাইল কেডিএ

জেলে পাঠানোর শঙ্কা ওয়াংচুকের, লেহ হিংসার ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত চাইল কেডিএ
লেহ-তে হিংসার ঘটনার জন্য সোনম ওয়াংচুককে দায়ী করেছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ এদিকে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছে কার্গিল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট ৷ তারা তদন্তের দাবি তুলেছে ৷
লেহ, 25 সেপ্টেম্বর: রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে হিংসার ঘটনায় প্ররোচনা দিয়েছেন সোনম ওয়াংচুক ৷ এই মর্মে বিবৃতি প্রকাশ করেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ৷ কিন্তু এভাবে সুকৌশলে অশান্তির দায় তাঁর উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং লাদাখের প্রকৃত সমস্যাগুলি এড়িয়ে যেতে চাইছে সরকার, পাল্টা অভিযোগ করলেন লাদাখ আন্দোলনের অন্যতম প্রধান মুখ সোনম ৷ তিনি গত 10 সেপ্টেম্বর থেকে অনশন শুরু করেছিলেন ৷ বুধবার সকালে অশান্তির ঘটনার পর অনশন ভেঙে ফেলেন ৷
এদিকে বৃহস্পতিবার সকালে তাঁর সংস্থার বিরুদ্ধে এফসিআরএ আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে এফআইআর দায়ের করে সিবিআই ৷ সন্ধ্যায় ওয়াংচুকের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার বৈদেশিক অনুদান গ্রহণের এফসিআরএ লাইসেন্স বাতিল করে অমিত শাহের মন্ত্রক ৷ গতকাল রাজধানী লেহ-তে অশান্তির ঘটনায় 5 জনের মৃত্যু হয়েছে এবং আহতের সংখ্যা প্রায় 80 ৷
মন্ত্রকের বিবৃতির প্রেক্ষিতে সোনম ওয়াংচুক জানিয়েছেন, উসকানি দেওয়ার অভিযোগে সরকার যদি তাঁকে কঠোর পাবলিক সেফটি আইনে (পিএসএ)-তে গ্রেফতার করতে চায়, তাহলে তিনি তার জন্য প্রস্তুত ৷ সমাজকর্মী বলেন, "কখনও বলছে আমি প্ররোচনা দিয়েছি, কখনও কংগ্রেস ৷ যাই হোক না কেন, এভাবে এই অঞ্চলের আসল সমস্যাগুলিকে সরিয়ে বলির পাঁঠা খোঁজার চেষ্টা চলছে ৷ এতে কোনও সমাধান হবে না ৷ তারা হয়তো চালাকি করে অন্য কারও উপর এর দায় চাপিয়ে দেবে ৷ কিন্তু ওরা জ্ঞানী নয় ৷ এই সময় আমাদের সকলের জ্ঞানের প্রয়োজন, চালাকি নয় ৷ কারণ, তরুণরা (লাদাখের) হতাশ হয়ে গিয়েছেন ৷"
তাঁকে জেলে পাঠানো প্রসঙ্গে সোনম বলেন, "আমি যেটুকু বুঝতে পারছি, আমার বিরুদ্ধে পিএসএ-তে মামলা দায়ের করে দু'বছরের জন্য আমায় জেলে রাখার বন্দোবস্ত হচ্ছে ৷ আমি এর জন্য প্রস্তুত ৷ কিন্তু স্বাধীন সোনম ওয়াংচুক বাইরে থেকে যত না সমস্যা হচ্ছে, তার থেকে জেলে পাঠালে পরিস্থিতি আরও জটিল হতে পারে ৷"
এদিকে লাদাখের কার্গিল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স (কেডিএ) গতকাল বিক্ষোভকারী ও পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনীর জওয়ানদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি তুলেছে ৷ তারা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসনের ভূমিকার কড়া সমালোচনা করে জানায়, প্রশাসন যেন সাধারণ মানুষকে তন্ত্রমন্ত্রে বশ ও হয়রান করার চেষ্টা বন্ধ করে ৷
সমাজকর্মী সোনমের পাশে দাঁড়িয়েছে কেডিএ ৷ মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে তাঁদের 'লাদাখের হিরো' বলে উল্লেখ করেছে রাজনৈতিক দল ৷ কেডিএ-র কো-চেয়ারম্যান আসগর আলি কারবালাই সাংবাদিকদের বলেন, "পরিস্থিতিকে ঠিকমতো সামলানোর বদলে বিশাল বাহিনী নিয়ে আসে প্রশাসন ৷ কিন্তু বিক্ষোভকারীদের কাছে কোনও অস্ত্র ছিল না ৷ আমরা এই হিংসার ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত দাবি করছি ৷ যাঁরা গুলি চালানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাঁদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে ৷ যা হয়েছে, তা দুর্ভাগ্যজনক ৷ সরকার বিক্ষোভ নিয়ন্ত্রণে যা করেছে, তা আমাদের ক্ষতে নুন ছেটানোর মতো ৷"
লাদাখের রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে গত চার বছর ধরে আন্দোলন করছে লেহ অ্যাপেক্স বডি এবং কেডিএ ৷ কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কয়েক দফা আলোচনাও হয়েছে ৷ কিন্তু তাতে কোনও সুরাহা হয়নি ৷
2019 সালের 5 অগস্ট সংসদের দুই কক্ষে আইন পাশ করে জম্মু ও কাশ্মীরের পাশাপাশি লাদাখকে কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলে রূপান্তরিত করে বিজেপি সরকার ৷ পরে সরকারের তরফে দাবি করা হয়, রাজ্য়ের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়া হবে ৷ কিন্তু 5 বছর কেটে গেলেও তা হয়নি ৷
এই অবস্থায় লাদাখকে সংবিধানের ষষ্ঠ তফশিলের অন্তর্ভুক্ত করে রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে সেপ্টেম্বরে নতুন করে অনশন শুরু করেন সোনাম ওয়াংচুক ৷ তাতে 15 জন অংশ নেন ৷ এর মধ্যে দু'জনের শারীরিক পরিস্থিতির অবনতি হয় ৷ তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে ৷ গতকাল তাঁরা শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করছিলেন বলে জানিয়েছেন সোনম ওয়াংচুক ৷
লাদাখের নেতা কারবালাই সাংবাদিকদের আরও বলেন, "কেন্দ্রশাসিত রাজ্যের প্রশাসন এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক- দু'তরফই হিংসার ঘটনার জন্য সমান দায়ী ৷ আমরা বিগত পাঁচ বছর ধরে শান্তিপূর্ণভাবে বিক্ষোভ চালিয়ে যাচ্ছি ৷ আমরা রাজ্যের স্বীকৃতি ফেরত চাই, ষষ্ঠ তফশিলের অন্তর্ভুক্ত হতে চাই, পাবলিক সার্ভিস কমিশন এবং লেহ ও কার্গিলের জন্য পৃথক লোকসভা আসনের দাবি তুলেছি ৷ আমরা অনশন করেছি ৷ বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছি এবং মিছিলও ৷ কিন্তু সরকারের ব্যর্থতায় এখানকার তরুণদের দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে ৷ স্থানীয় তরুণদের জন্য কোনও চাকরি নেই ৷ ইচ্ছাকৃত আলোচনা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷"
তিনি জানান, গত 27 মে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে শেষ আলোচনা হয় ৷ এরপর ফের এক মাসের মধ্যে বৈঠকের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল ৷ কিন্তু প্রথমে কার্গিল ও পরে লেহ-তে একের পর এক অনশনের পরেও সরকার নীরব থেকেছে ৷
গত 10 সেপ্টেম্বর ফের অনশন শুরু করেন সোনম ওয়াংচুক ৷ এই আবহে দ্রুত বৈঠক ডাকার বদলে 11 দিনের অনশনের পর কেন্দ্রীয় সরকার 6 অক্টোবর বৈঠকের তারিখ স্থির করে, জানান কারবালাই ৷ তিনি বলেন, "অনশনে দু'জন প্রবীণ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন ৷ তাঁদের হাসপাতালে পাঠানো হয় ৷ স্বভাবত মানুষ উদ্বিগ্ন ছিল ৷ ওরা ওয়াংচুক এবং অন্যদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে নিজেদের বাঁচাতে চাইছে ৷ এটা কেন্দ্রশাসিত প্রশাসন ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের ব্যর্থতা ৷ এই হিংসার জন্য সোনমের উপর যে অভিযোগ চাপানো হয়েছে, তা খারিজ করছি আমরা ৷" সাংসদ হানিফা জান জানান, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক পরবর্তী বৈঠকের দিন জানাতে পারছিল না ৷ এতে লাদাখের মানুষ নিজেদের অবহেলিত বলে বোধ করেছে ৷