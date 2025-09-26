লাদাখ অশান্তিতে প্ররোচনা ! গ্রেফতার সোনম ওয়াংচুক

লাদাখ অশান্তিতে প্ররোচনা ! গ্রেফতার সোনম ওয়াংচুক
লাদাখের রাজ্যের স্বীকৃতি ফেরানোর দাবিতে আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা সোনম ওয়াংচুককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ লেহ-তে হিংসার ঘটনার দু'দিন পর তিনি গ্রেফতার হলেন ৷
Published : September 26, 2025 at 4:21 PM IST
লেহ, 26 সেপ্টেম্বর: আশঙ্কা সত্যি হল ! শুক্রবার জাতীয় সুরক্ষা আইন (এনএসএ)-এর আওতায় গ্রেফতার হলেন সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুক ৷ সরকারি সূত্রে খবর, এদিন দুপুর 2.30 মিনিট নাগাদ লাদাখের ডিজিপি এসডি সিং জামওয়ালের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দিল ওয়াংচুককে গ্রেফতার করে হেফাজতে নিয়েছে ৷ তাঁর বিরুদ্ধে কী কী অভিযোগ দায়ের হয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট জানা যায়নি ৷
লাদাখকে ষষ্ঠ তফশিলের অন্তর্ভুক্ত করে রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে গত পাঁচ বছর ধরে আন্দোলন করছে লেহ অ্যাপেক্স বডি (এলএবি) ও কার্গিল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স (কেডিএ) ৷ এলএবি-র সদস্য পরিবেশবিদ সোনম ওয়াংচুক এই দাবিতে গত বছর অনশন করেছিলেন ৷ দাবিদাওয়া নিয়ে পায়ে হেঁটে 'দিল্লি চলো' পদযাত্রা করেছেন তিনি ও তাঁর নেতৃত্বে লাদাখের প্রতিনিধিরা ৷
এবারও 10 সেপ্টেম্বর থেকে অনশন শুরু করেন সোনম ৷ এর মধ্যে গত বুধবার অর্থাৎ 24 সেপ্টেম্বর লাদাখের রাজধানী লেহ-তে হঠাৎ বিক্ষোভে নামে তরুণরা ৷ বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ গুলি চালায় ৷ কাঁদানে গ্যাসের শেল ছোড়ে ৷ আধাসামরিক বাহিনী নামে ৷ রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় লেহ ৷ পুলিশ ও বাহিনীর সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধে মৃত্যু হয় 5 জনের ৷ আহতের সংখ্যা প্রায় 80 ৷ এদিনই বিকেলের দিকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে বলে দাবি করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ৷ লাদাখে জারি হয় কার্ফু ৷
এই অবস্থায় 15 দিনের মাথায় অনশন ভাঙেন সোনম ওয়াংচুক ৷ তিনি বিক্ষুব্ধদের কাছে শান্তি বজায় রাখার আবেদন জানান ৷ এদিকে হিংসার ঘটনার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক আন্দোলনের অন্যতম প্রধান মুখ ওয়াংচুককেই দায়ী করে ৷
কেন্দ্রীয় সরকার বিবৃতিতে জানায়, ষষ্ঠ তফশিলের অন্তর্ভুক্ত করা এবং লাদাখকে রাজ্যের স্বীকৃতি দেওয়ার দাবিতে সোনম ওয়াংচুক 10 সেপ্টেম্বর থেকে অনশন শুরু করেছিলেন ৷ এটা ভালোভাবেই জানা আছে, এই এক ইস্যুতে অ্যাপেক্স বডি লেহ এবং কার্গিল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্সের সঙ্গে সরকার সক্রিয়ভাবে আলোচনা করছে ৷ উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটির মাধ্যমে তাদের সঙ্গে অনেকগুলি বৈঠক হয়েছে ৷ এমনকী সাব-কমিটি এবং নেতাদের সঙ্গেও একাধিক অ-সরকারি বৈঠক হয়েছে ৷
6 অক্টোবর হাই-পাওয়ার্ড কমিটির সঙ্গে পরবর্তী বৈঠকের দিন স্থির হয়েছে ৷ তার আগে 25 ও 26 সেপ্টেম্বর লাদাখের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক হওয়ার কথা ৷ কিন্তু এসব সত্ত্বেও ওয়াংচুক অনশন করেছেন ৷ তিনি যে দাবিগুলি নিয়ে অনশন করছেন, সেগুলি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটির আলোচনার অবিচ্ছেদ্য অংশ ৷ অনেক নেতা তাঁকে অনশন ভাঙার আর্জি জানিয়েছেন ৷ কিন্তু তিনি এই অনশন চালিয়ে গিয়েছেন ৷ মানুষকে বিভ্রান্ত করেছেন ৷ আরব বসন্তের অনুকরণে বিক্ষোভে প্ররোচনা দিয়েছেন সোনম ওয়াংচুক ৷ সম্প্রতি নেপালের জেন জি আন্দোলনের প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন তিনি ৷ তাঁর উস্কানিতেই অশান্তির ঘটনা ঘটেছে ৷
এরপর গতকালই পরিবেশকর্মী তথা আন্দোলনের অন্যতম মুখ সোনম আশঙ্কা করেছিলেন, পাবলিক সেফটি অ্যাক্টের আওতায় তাঁকে গ্রেফতার করা হতে পারে ৷ তাঁকে 2 বছরের জন্য জেলে রাখার পরিকল্পনা করছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ৷ তাঁর সেই আশঙ্কা সত্যি হল 24 ঘণ্টার মধ্যে ৷