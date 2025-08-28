ETV Bharat / bharat

মাকে কুপিয়ে দেহের পাশে বসে গান ধরল ছেলে ! - SON SINGING AFTER KILLING MOTHER

আর কী দেখতে হবে এ জীবনে ! গ্রামে শুধু এই আলোচনায় ঘোরাফেরা করছে ৷ মাকে খুন করে তারই পাশে বসে গান ? হতবাক সকলে ৷

SON SINGING AFTER KILLING MOTHER in chhattisgarh
খবর পেয়ে অভিযুক্তের বাড়িতে পুলিশ (ইটিভি ভারত)
Published : August 28, 2025 at 9:21 AM IST

যশপুর (ছত্তিশগড়), 28 অগস্ট: এমনও হয় ! যতদিন যাচ্ছে ততই আশ্চর্য সব ঘটনার সাক্ষী হচ্ছি আমরা ৷ ছত্তিশগড়ের যশপুর গ্রামের 26 অগস্টের ঘটনা তাতে নবতম সংযোজন বললেও ভুল হবে না ৷

মাকে কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে খুন ৷ তারপর তার দেহের পাশে বসে তারস্বরে গান গাইল ছেলে ৷ যশপুরের কুঙ্কুরি থানা এলাকায় এহেন ঘটনায় হতবাক সকলে ৷ বিষয়টি জানাজানি হতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায় ৷ খুনের অভিযোগে ছেলেকে গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ ৷ যদিও কেন সে এমন ঘটনা ঘটিয়েছে সেই বিষয়ে স্পষ্টত কিছু জানা যায়নি এখনও ৷

স্থানীয়দের বক্তব্য

প্রতিবেশী যুবকের এই কর্মকাণ্ড কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছেন না স্থানীয়রা ৷ তাঁরা জানান, মাকে হত্যার পর অভিযুক্ত ছেলে ঘরে বসে গান গাইতে থাকে । তার মায়ের দেহের টুকরো করা অবস্থায় ঘরের ভেতরে পড়ে ছিল । এই হত্যাকাণ্ডের কারণে এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে । এদিকে খবর পেয়ে পুলিশ দল ঘটনাস্থলে পৌঁছলে অভিযুক্ত যুবক ব্যাপক হট্টগোল করে । অনেক কষ্টে দীর্ঘ সময় পর পুলিশ অভিযুক্তকে নিজেদের হেফাজতে নেয় ।

SON SINGING AFTER KILLING MOTHER in chhattisgarh
ঘটনাস্থল থেকে খুনে অভিযুক্ত ছেলেকে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ (ইটিভি ভারত)

ছেলেই খুনি

জানা গিয়েছে, খুন হওয়া মহিলার নাম গুলা বাই যাদব । অভিযোগ করা হচ্ছে যে, 55 বছর বয়সী গুলা বাইকে খুন করেছে তাঁর বছর ত্রিশের ছেলে জিৎ রাম যাদব ৷ তবে হঠাৎ কেন ছেলেটি তার মাকে খুন করতে গেল সেই কারণ এখনও স্পষ্ট নয় ৷ এই বিষয়ে জানার জন্য অভিযুক্ত ছেলেকে পুলিশ ক্রমাগত জিজ্ঞাসাবাদ করছে বলে খবর ।

পুলিশের বক্তব্য

এই ঘটনায় কুঙ্কুরি পুলিশ জানিয়েছে যে, তারা যখন অভিযুক্ত ছেলের বাড়িতে তাকে গ্রেফতার করতে গিয়েছিল, তখন তার মানসিক অবস্থা দেখে স্বাভাবিক বলে মনে হয়নি । ঘরের ভিতরে তার মায়ের মৃতদেহ বিকৃত অবস্থায় মাটিতে পড়ে ছিল । খুনে ব্যবহৃত কুঠারটিও ঘটনাস্থলে রক্তে ভেজা অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে । প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, ছেলেটি মানসিক ভারসাম্যহীন । কারণ মাকে হত্যা করার পর সেখানে বসে গান গাওয়া কোনও স্বাভাবিক লোকের কাজ হতে পারে না ৷ যদিও সবটাই তদন্ত সাপেক্ষ বিষয় ৷ মৌখিক জিজ্ঞাসাবাদ ও ডাক্তারি পরীক্ষার পরে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে ।

SON SINGING AFTER KILLING MOTHER in chhattisgarh
খবর পেয়ে এলাকায় ভিড় জমিয়েছেন স্থানীয়রা (ইটিভি ভারত)

যশপুরের পুলিশ সুপার শশী মোহন সিং বলেন, "প্রাথমিকভাবে আমরা যে তথ্য পেয়েছি, তাতে মনে হচ্ছে অভিযুক্ত ছেলের মানসিক অবস্থা ভালো নয় । আমরা সকল দিক থেকে এই হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করছি । হত্যার আসল কারণ খুঁজে বের করা হচ্ছে । তদন্ত শেষ হওয়ার পর খুনের উদ্দেশ্য স্পষ্ট হবে ৷"

ঘটনার পর গ্রামের অবস্থা

খুনের পর গ্রামবাসীরা রীতিমতো আতঙ্কিত । তাদের সন্দেহ, খুনের পিছনে কোনও বড় কারণ থাকতে পারে । এলাকায় কান পাতলেই শুধু একটাই আলোচনা শোনা যাচ্ছে, কীভাবে একটি ছেলে তার নিজের মাকে এভাবে হত্যা করে তারপর সেখানে বসে গান গাইতে পারে ৷

