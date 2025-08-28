যশপুর (ছত্তিশগড়), 28 অগস্ট: এমনও হয় ! যতদিন যাচ্ছে ততই আশ্চর্য সব ঘটনার সাক্ষী হচ্ছি আমরা ৷ ছত্তিশগড়ের যশপুর গ্রামের 26 অগস্টের ঘটনা তাতে নবতম সংযোজন বললেও ভুল হবে না ৷
মাকে কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে খুন ৷ তারপর তার দেহের পাশে বসে তারস্বরে গান গাইল ছেলে ৷ যশপুরের কুঙ্কুরি থানা এলাকায় এহেন ঘটনায় হতবাক সকলে ৷ বিষয়টি জানাজানি হতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায় ৷ খুনের অভিযোগে ছেলেকে গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ ৷ যদিও কেন সে এমন ঘটনা ঘটিয়েছে সেই বিষয়ে স্পষ্টত কিছু জানা যায়নি এখনও ৷
স্থানীয়দের বক্তব্য
প্রতিবেশী যুবকের এই কর্মকাণ্ড কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছেন না স্থানীয়রা ৷ তাঁরা জানান, মাকে হত্যার পর অভিযুক্ত ছেলে ঘরে বসে গান গাইতে থাকে । তার মায়ের দেহের টুকরো করা অবস্থায় ঘরের ভেতরে পড়ে ছিল । এই হত্যাকাণ্ডের কারণে এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে । এদিকে খবর পেয়ে পুলিশ দল ঘটনাস্থলে পৌঁছলে অভিযুক্ত যুবক ব্যাপক হট্টগোল করে । অনেক কষ্টে দীর্ঘ সময় পর পুলিশ অভিযুক্তকে নিজেদের হেফাজতে নেয় ।
ছেলেই খুনি
জানা গিয়েছে, খুন হওয়া মহিলার নাম গুলা বাই যাদব । অভিযোগ করা হচ্ছে যে, 55 বছর বয়সী গুলা বাইকে খুন করেছে তাঁর বছর ত্রিশের ছেলে জিৎ রাম যাদব ৷ তবে হঠাৎ কেন ছেলেটি তার মাকে খুন করতে গেল সেই কারণ এখনও স্পষ্ট নয় ৷ এই বিষয়ে জানার জন্য অভিযুক্ত ছেলেকে পুলিশ ক্রমাগত জিজ্ঞাসাবাদ করছে বলে খবর ।
পুলিশের বক্তব্য
এই ঘটনায় কুঙ্কুরি পুলিশ জানিয়েছে যে, তারা যখন অভিযুক্ত ছেলের বাড়িতে তাকে গ্রেফতার করতে গিয়েছিল, তখন তার মানসিক অবস্থা দেখে স্বাভাবিক বলে মনে হয়নি । ঘরের ভিতরে তার মায়ের মৃতদেহ বিকৃত অবস্থায় মাটিতে পড়ে ছিল । খুনে ব্যবহৃত কুঠারটিও ঘটনাস্থলে রক্তে ভেজা অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে । প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, ছেলেটি মানসিক ভারসাম্যহীন । কারণ মাকে হত্যা করার পর সেখানে বসে গান গাওয়া কোনও স্বাভাবিক লোকের কাজ হতে পারে না ৷ যদিও সবটাই তদন্ত সাপেক্ষ বিষয় ৷ মৌখিক জিজ্ঞাসাবাদ ও ডাক্তারি পরীক্ষার পরে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে ।
যশপুরের পুলিশ সুপার শশী মোহন সিং বলেন, "প্রাথমিকভাবে আমরা যে তথ্য পেয়েছি, তাতে মনে হচ্ছে অভিযুক্ত ছেলের মানসিক অবস্থা ভালো নয় । আমরা সকল দিক থেকে এই হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করছি । হত্যার আসল কারণ খুঁজে বের করা হচ্ছে । তদন্ত শেষ হওয়ার পর খুনের উদ্দেশ্য স্পষ্ট হবে ৷"
ঘটনার পর গ্রামের অবস্থা
খুনের পর গ্রামবাসীরা রীতিমতো আতঙ্কিত । তাদের সন্দেহ, খুনের পিছনে কোনও বড় কারণ থাকতে পারে । এলাকায় কান পাতলেই শুধু একটাই আলোচনা শোনা যাচ্ছে, কীভাবে একটি ছেলে তার নিজের মাকে এভাবে হত্যা করে তারপর সেখানে বসে গান গাইতে পারে ৷