ধুলে (মহারাষ্ট্র), 18 অগস্ট: দিন কুড়ি পর পদক্ষেপ বন দফতরের কর্মীদের ৷ গত 29 জুলাই, নাগপঞ্চমী উপলক্ষে মহারাষ্ট্রের এক যুবক গোখরো সাপের জন্মদিন পালন করেন ৷ এই দৃশ্য দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে সোশাল মিডিয়ায় ৷ তাতে দেখা গিয়েছে, বার্থ-ডে কেক রয়েছে সাপটির সামনে ৷ জ্বলছে, ফায়ারিং ক্যান্ডেল ৷ আর গোখরোটিকে ঘিরে যুবক থেকে কয়েকজন কিশোর বলে চলেছে, 'হ্যাপি বার্থ-ডে টু ইউ' ৷ পরবর্তীতে কেকটিকে সাপটির সামনে তুলে ধরতেই তাতে ছোবল দিয়েছে 'ফণাধারী' ৷
ভিউ পাওয়ার জন্য এই দৃশ্য সোশাল মিডিয়ায় তা ছড়িয়ে দিয়েছে আশপাশের তরুণরা ৷ মহারাষ্ট্রের ধুলের শিরপুর তালুকের বন্যপ্রাণীর সঙ্গে এমন আচরণের খবর পৌঁছয় বন বিভাগের কাছে ৷ দিন কুড়ির আগের এই ঘটনার পদক্ষেপ স্বরূপ গত পরশু অর্থাৎ 16 তারিখ নাগাদ যুবকের বাড়িতে হাজির হয় বন বিভাগ ৷ বন বিভাগের এক ঊর্ধ্বতন আধিকারিক কিরণ গিরওয়ালে জানান, মামলা দায়ের করে যুবককে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে ৷ ধৃত যুবকের নাম রাজ সাহেবরাও ওয়াঘ ৷
পুলিশ জানিয়েছে, গত 29 জুলাই নাগপঞ্চমী উপলক্ষে গ্রামের কাছ থেকে সাপটিকে ধরে ওই যুবক ৷ তারপর জন্মদিন উদযাপন করেছিল ৷ সাপটিকে ধরার জন্য অভিযুক্ত যে দু'টি প্লাস্টিকের বাক্স রেখেছিল তা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ৷ সঙ্গে ধৃতের মোবাইল ফোনটিও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে 1972 সালের বন্যপ্রাণী সুরক্ষা আইনের 9 এবং 51 (1) ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদের সময় রাজ ওয়াঘ স্বীকার করেছে, বাড়িতে জন্মদিন উদযাপন করার পর সে সাপটিকে জঙ্গলে ছেড়ে দিয়েছে ৷ বর্তমানে, অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে শিরপুর আদালতে পেশ করা হয়েছে। কিরণ গিরওয়ালে জানিয়েছেন, আদালত তাকে 2 দিনের বন হেফাজতে পাঠিয়েছে ৷
উল্লেখ্য, ক্রমশই প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে ৷ আমাদের লোভের বলি হয়ে আসছে শত, সহস্র বন্যপ্রাণ। আমরা নিজেদের সুখের সীমাকে গগনচুম্বী করতে গিয়ে কেড়ে নিচ্ছি বহু জীবের ঘর। একের পর এক বন জঙ্গল সাফ হয়ে যাচ্ছে ৷ এমন নির্বিচারে গাছ কেটে ফেলার খবর প্রায়শই শিরোনামে উঠে আসে ৷ মানুষ আজ হাতি-সহ বিভিন্ন বন্যপ্রাণীদের থাকার জায়গা দখল করে নিয়েছে, আর তাই খাবারের খোঁজে বাসস্থানের তাগিদে তাদেরও আসতে হয় লোকালয়ে। আর তাতেই ঘটে যাচ্ছে বিপদ।