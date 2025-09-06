গুজরাতের শক্তিপীঠে রোপওয়ে ভেঙে দুর্ঘটনা, মৃত 6

গুজরাতের শক্তিপীঠে রোপওয়ে ভেঙে দুর্ঘটনা, মৃত 6
পাহাড়ের উপরে নির্মাণের কাজ চলছিল । সেখানেই নির্মাণ সামগ্রী নিয়ে যাওয়ার কাজ হচ্ছিল ওই রোপওয়ের মাধ্যমে । তার মধ্যে হঠাৎ এই দুর্ঘটনা ।
Published : September 6, 2025 at 10:15 PM IST
পঞ্চমহল (গুজরাত), 6 সেপ্টেম্বর: রোপওয়ের তার ছিঁড়ে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা । মৃত্যু হল 6 জনের । শনিবার বিকেলে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে গুজরাতের পঞ্চমহল জেলার হালোল তালুকের শক্তিপীঠ পাগড় পাহাড়ে ।
পাহাড়ের উপরে নির্মাণ সামগ্রী বহনের জন্য ব্যবহৃত কার্গো রোপওয়ে ট্রলিটি তার ছিঁড়ে পড়ে যায় । তাতেই এই দুর্ঘটনা । পণ্যবাহী রোপওয়েটি মূলত মন্দির ট্রাস্ট, কর্মচারী এবং বিশেষ অতিথিরা ব্যবহার করতেন । রিপোর্ট অনুসারে, কারিগরি ত্রুটির কারণে টাওয়ারটি ধসের সময় কিছু কর্মচারী রোপওয়েতে ছিলেন । প্রাথমিক রিপোর্ট অনুসারে জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনায় ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে ।
পুলিশ জানিয়েছে যে, মৃতদের মধ্যে দু'জন অপারেটর, দু'জন কর্মচারী এবং আরও দু'জন ছিলেন । প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে জানা গিয়েছে, আজ বিকেলে কিছু শ্রমিক রোপওয়েতে চড়ছিলেন । সেই সময় রোপওয়ে টাওয়ারে কারিগরি ত্রুটির কারণে একটি দুর্ঘটনা ঘটে এবং টাওয়ারটি ভেঙে পড়ে । প্রাথমিক প্রতিবেদনে জানা গিয়েছে যে, এই ভয়াবহ দুর্ঘটনায় 6 জনের মৃত্যু হয়েছে ।
মৃতদেহগুলি তাৎক্ষণিকভাবে হালোল উপ-জেলা হাসপাতালে আনা হয়েছে । ঘটনার খবর পেয়ে হালোলের বিধায়ক এবং ডিওয়াইএসপি হাসপাতালে পৌঁছে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করছেন । হালোল শহরে যখন গণেশ বিসর্জন শোভাযাত্রা চলছিল, তখন এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে । ফলস্বরূপ, শহর এবং আশেপাশের এলাকায় ব্যাপক বিশৃঙ্খলা ও শোকের সৃষ্টি হয় ।
পাভাগড়ের মতো বিখ্যাত তীর্থস্থান হওয়ায়, এই দুর্ঘটনা ভক্ত, বিশ্বাসী এবং স্থানীয় মানুষের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে । পুরো ঘটনাটি জানার পর পুলিশ এবং দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ।
বিষয়টি নিয়ে পঞ্চমহলের কালেক্টর অজয় দাহিয়া জানান, পাভাগড়ে পণ্যবাহী রোপওয়ের তার ছিঁড়ে 6 জনের মৃত্যু হয়েছে। এই দুর্ঘটনাকে গুরুত্বের সঙ্গে নেওয়া হয়েছে । এই দুর্ঘটনার কারণ জানতে তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে ।
পঞ্চমহলের এসপি হরেশ দুধাত বলেন, "আজ পাভাগড়ে মন্দিরের উন্নয়নের জন্য ব্যবহৃত রোপওয়েটি হঠাৎ ভেঙে পড়ে । যার ফলে ঘটনাস্থলেই 6 জনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয় । বর্তমানে, ওই ব্যক্তিদের হাসপাতালে আনা হয়েছে এবং ময়নাতদন্ত প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে । দু'জন অপারেটর জম্মু ও কাশ্মীরের বাসিন্দা, একজন রাজস্থানের বাসিন্দা এবং বাকি তিনজন গুজরাতের বাসিন্দা । তবে তাঁরা কোথায় থাকেন তা জানতে তদন্ত চলছে । প্রাথমিকভাবে, তার ছিঁড়ে যাওয়ার কারণে রোপওয়েটি ভেঙে পড়েছিল । এফএসএল তদন্তের পরে দুর্ঘটনার কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাবে ।"