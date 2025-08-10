Essay Contest 2025

ভুয়ো থানা খুলে প্রতারণা, নয়ডায় গ্রেফতার বীরভূমের বিভাস - FAKE POLICE STATION

নিয়োগ দুর্নীতিতে সিবিআইয়ের মুখোমুখি হয়েছিলেন একদা অনুব্রত-ঘণিষ্ট এই নেতা ৷ সরকারি আধিকারিকদের ছদ্মবেশ ও জাল নথিও ব্যবহার করার অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে ৷

FAKE POLICE STATION
ভুয়ো থানা খুলে প্রতারণা (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 10, 2025 at 8:38 PM IST

2 Min Read

নয়ডা, 10 অগস্ট: নিয়োগ দুর্নীতে নাম জড়িয়েছিল ৷ একাধিকবার সিবিআইয়ের জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখিও হয়েছিলেন একদা অনুব্রত ঘণিষ্ট এই নেতা ৷ পরে অবশ্য তৃণমূল ছেড়ে নিজেই একটি ধর্মীয় সংগঠন খুলে বসেন ৷ এবার ভুয়ো পুলিশ স্টেশন চালানোর অভিযোগে উত্তরপ্রদেশ পুলিশের হাতে গ্রেফতার হলেন বীরভূমের সেই বিভাস চৌধুরী ৷

নয়ডায় 'ইন্টারন্যাশনাল পুলিশ অ্যান্ড ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো' নামে একটি ভুয়ো থানা রমরমিয়ে চলছিল ৷ রবিবার সেখান থেকেই ছয়জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তার মধ্যে রয়েছে এই বিভাস চৌধুরীও ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, এরা সরকারি আধিকারিকদের ছদ্মবেশ ও জাল নথিও ব্যবহার করত।

নয়ডায় ফেজ-3 থানার একজন আধিকারিক জানিয়েছেন, এই গ্রুপের সদস্যরা তাদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনুদান সংগ্রহের জন্য সরকারি কর্মচারীর ছদ্মবেশে ঘুরত ৷ নিজেদের আসল দেখানোর জন্য বেশ কিছু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নথিও দেখাত তারা ৷ পুলিশের লোগো ব্যবহার করে প্রতারণা ও জালিয়াতির অভিযোগে তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

সেন্ট্রাল নয়ডার ডিসিপি শক্তি মোহন অবস্থি বলেন, "এরা সকলেই গত 4 জুন তাদের ভুয়ো অফিস খোলার জন্য একটি বাড়ি ভাড়া নিয়েছিল ৷ সেখানে একটি বোর্ড লাগিয়ে এক সপ্তাহ ধরে কাজও করছিল। অভিযোগ পাওয়ার পর তদন্তে দেখা যায়, তারা 'ইন্টারন্যাশনাল পুলিশ অ্যান্ড ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো'-এর নামে নিজেদেরকে সমান্তরাল পুলিশ ব্যবস্থা হিসেবে তুলে ধরে মানুষকে বিভ্রান্ত করছিল।" ডিসিপি আরও বলেন, "অভিযুক্তদের ব্যবহৃত পুলিশের লোগোটি আসলটির সঙ্গে অনেকাংশেই মিলে যায় ৷ তাদের লোগোর কোনও কপিরাইট, ট্রেডমার্ক বা রেজিস্টেশন পাওয়া যায়নি ৷ মূলত মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্যই এই লোগো ব্যবহার করেছে তারা।"

পুলিশ আরও জানিয়েছে এরা সকলেই বাংলার বাসিন্দা ৷ তাদের কাছ থেকে 17টি স্ট্যাম্প, নয়টি মোবাইল ফোন, নয়টি পরিচয়পত্র, ছয়টি চেক বই, একটি প্যান কার্ড, একটি ভোটার আইডি কার্ড, ছয়টি এটিএম কার্ড, তিনটি ভিজিটিং কার্ড, মন্ত্রক থেকে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট, কম্পিউটার এবং চারটি আন্তর্জাতিক পুলিশ এবং অপরাধ তদন্ত ব্যুরোর বোর্ড উদ্ধার করা হয়েছে বলেও জানান শক্তি মোহন অবস্থি। পুলিশ তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রেকর্ড তদন্ত করছে ৷ তারা অর্থ পাচারের মতো অপরাধের সঙ্গে জড়িত কি না, তাও খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে পুলিশ।

উল্লেখ্য, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং তৃণমূল বিধায়ক তথা প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি মানিক ভট্টাচার্যের গ্রেফতারির পরই এই বিভাস চৌধুরীর নাম আসে তদন্তকারীদের হাতে। এক সময় বেসরকারি বিএড এবং ডিএলএড কলেজ সংগঠনের সভাপতি ছিলেন নলহাটির ওই বাসিন্দা। মানিকের গ্রেফতারির পরই ইডি আমহার্স্ট স্ট্রিটে বিভাসের একটি ফ্ল্যাটে তল্লাশি চালায় ৷ তার আগে বীরভূমে বিভাসের বাড়ি এবং আশ্রমেও তল্লাশি অভিযান চালিয়েছিল সিবিআই।

