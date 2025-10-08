বাজি কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণ, ঝলসে মৃত্যু 6 জনের

বাজি কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণ, ঝলসে মৃত্যু 6 জনের
Published : October 8, 2025 at 3:18 PM IST
আমালাপুরম (অন্ধপ্রদেশ), 8 অক্টোবর: বাজি কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণে 6 জনের মৃ্ত্যু ! অন্ধপ্রদেশের বিআর আম্বেদকর কোনাসীমা জেলার রায়াভরমের একটি কারখানায় বুধবার এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে ৷ 6 জনের মৃত্যুর পাশাপাশি দু'জন আহতও হয়েছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ ৷ তাঁদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷
ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইড়ু ৷ প্রশাসনের কর্তাদের সঙ্গেও কথা বলেছেন তিনি ৷ কেন এই ঘটনাটি ঘটল, তা খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ পাশাপাশি আহতদের চিকিৎসা থেকে শুরু অন্য প্রয়োজনীয় কাজ যাতে দ্রুত শেষ করা যায় সেই নির্দেশও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ আশপাশে থাকা হাসপাতালের চিকিৎসকদেরও যে কোনও পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য আগাম তৈরি থাকতে বলা হয়েছে ৷ এছাড়া অন্য বাজি কারখানা গুলি কী অবস্থায় আছে, তাও খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সরকারের তরফে ৷
পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, কারখানায় দীর্ঘদিন ধরেই অব্যবস্থা চলছিল ৷ বাজি কারখানা চালাতে গেলে সুরক্ষার ব্যবস্থা যে রকম হওয়া দরকার এখানে সেটা ছিল না ৷ তার জেরেই আগুন লাগে ৷ আর তা নিয়ন্ত্রণ করাও সম্ভব হয়নি ৷ জেলার পুলিশ সুপার রাহুল মীনা জানিয়েছেন, মৃতদের পরিচয় জানার কাজ শুরু হয়েছে ৷ তবে কারখানাটি যে অবৈধ নয় সেই প্রমাণ ইতিমধ্য়েই পেয়েছে পুলিশ ৷
এখানেই তদন্তকারীদের প্রশ্ন, এত অব্যবস্থা থাকার পর কী করে লাইসেন্স পেল এই কারখানাটি ৷ কার কার গাফিলতি আছে তাও খতিয়ে দেখার কাজ শুরু হয়েছে ৷ কারাখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলছেন তদন্তকারীরা ৷ দুর্ঘটনার সময় যাঁরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের থেকেও কীভাবে ঘটনা ঘটল তা জানার কাজ শুরু হয়েছে ৷ তদন্তের ব্যাপারে সাহায্য নেওয়া হবে ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞদেরও ৷