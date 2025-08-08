নয়াদিল্লি, 8 অগস্ট: ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনকে 'প্রাতিষ্ঠানিক চুরি' হিসেবে ব্যাখ্যা করলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি ৷ শুক্রবার রাহুল এও দাবি করেছেন, নির্বাচন কমিশন কার্যত গরিবের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার লক্ষ্যে এই চুরি চালানোর জন্য বিজেপির সঙ্গে প্রকাশ্যে যোগসাজশ করছে।
বৃহস্পতিবার ইন্ডিয়া জোটের নৈশভোজে একইভাবে কমিশের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছিলেন রাহুল গান্ধি ৷ সেখানেও তিনি তথ্য তুলে ধরে জোট শরিকদের বোঝানোর চেষ্টা করেন কীভাবে ভোট চুরি করছে কমিশন ৷ এদিন রাহুল গান্ধির ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশিত একটি ভিডিয়োতে এমনই একের পর এক বিস্ফোরক অভিযোগ করতে দেখা গিয়েছে ৷
ওই ভিডিয়োতেই তিনি আরও দাবি করেছেন, "বিহারে SIR করা হয়েছে কারণ, কমিশন জানে যে আমরা তাদের চুরি ধরে ফেলেছি ৷" রাহুলের অভিযোগ, নির্বাচন কমিশন এবং বিজেপি ভোট চুরি করার জন্য কার্যত জোটবদ্ধ করেছেন। দেশজুড়ে বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকায় ভোট চুরি মডেল ব্যবহারের অভিযোগ তুলে সাংবাদিক সম্মেলন করার পরদিন, রাহুল কংগ্রেসের করা এক তদন্ত এবং 2024 সালের লোকসভা নির্বাচনের কর্ণাটকের একটি বিধানসভা বিভাগের তথ্য বিশ্লেষণের ইঙ্গিত দিয়ে ফের ভিডিয়ো প্রকাশ করেন।
তদন্তের কথা বলে রাহুল গান্ধি ভিডিয়োতে ফের তাঁর দাবির পুনরাবৃত্তি করেন ৷ তাঁর দাবি, কর্ণাটকের বেঙ্গালুরু সেন্ট্রাল লোকসভা আসনের মহাদেবপুরা বিধানসভা কেন্দ্রে পাঁচ ধরণের কারচুপির মাধ্যমে এক লক্ষেরও বেশি ভোট চুরি করা হয়েছে। তিনি বলেন, "2024 সালের লোকসভা নির্বাচনে মহাদেবপুরা বিধানসভা কেন্দ্রে 100250টি ভোট চুরি করা হয়েছিল। আমি নিশ্চিত যে, ভারতে এমন 100টিরও বেশি আসন রয়েছে, যা এখানে ঘটেছে তা সেই আসনগুলিতেও ঘটেছে ৷" ওই ভিডিয়োতে তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে, "বিজেপির যদি 10-15টি আসন কম থাকত, তাহলে মোদি প্রধানমন্ত্রী হতেন না ৷ এটি ইন্ডিয়া জোটের সরকার হত ৷"
রাহুল গান্ধি দাবি করেছেন, মহাদেবপুরা আসনে 100250টি ভোট চুরি হয়েছে, যার মধ্যে 11965 জন নকল ভোটার, 40009 জন ভুয়ো এবং অবৈধ ঠিকানা-সহ, 10452 জন বাল্ক ভোটার বা একক ঠিকানার একাধিক ভোটার, 4132 জন অবৈধ ছবি-সহ ভোটার এবং 33692 জন ভোটার নতুন ভোটারদের ফর্ম 6 অপব্যবহার করেছেন। তিনি স্ক্রিনে উদাহরণ-সহ প্রতিটি ধরণের কারসাজির বর্ণনাও দিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন, গুরকিরাত সিং ডাং চারটি ভিন্ন বুথে চারবার ভোটার তালিকা অনুযায়ী হাজির হয়েছেন। রাহুলের দাবি, 40009 জন ভোটারের বাড়ি কোনও নম্বর ছিল না।
তাঁর কথায়, "সত্যি কথা হল ভারতে, নির্বাচন কমিশন এবং বিজেপি নির্বাচন চুরি করার জন্য যোগসাজশ করছে। পুরো প্রমাণ কালো এবং সাদা সকলের সামনে রয়েছে ৷ SIR একটি প্রাতিষ্ঠানিক চুরি। কমিশন প্রকাশ্যে বিজেপির সঙ্গে যোগসাজশ করছে এই চুরি করার জন্য। SIR-এর উদ্দেশ্য হল দরিদ্রদের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া ৷" তিনি আরও বলেন, "এই তদন্তে আমরা কেবল ভোটার সংযোজনের দিকে নজর দিয়েছি। তবে সম্ভবত ভোটার সংযোজনের চেয়ে ভোটার বাদ দেওয়ার সংখ্যা অনেক বেশি ৷ সময় আসবে, আমরা আপনাদের ধরব তখন আপনারা রেহাই পাবেন না। ভোটার চুরির তথ্য প্রকাশ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ৷"