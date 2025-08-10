নয়াদিল্লি, 10 অগস্ট: ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধন নিয়ে উত্তাল জাতীয় রাজনীতি ৷ এরই মধ্য়ে নির্বাচন কমিশন জানাল বিশেষ সংশোধনের পর কাদের নাম বাদ গিয়েছে তা আলাদা তালিকা প্রকাশ করে জানানো হবে না ৷ কেন বাদ গেল তাও বলবে না তারা ৷ তবে যাঁদের নাম গিয়েছে তাঁদের কাছে নোটিশ যাবে ৷ তাঁরা আবেদনের সুযোগও পাবেন ৷ তাঁদের অন্ধকারে রেখে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে না ৷
শনিবার সুপ্রিম কোর্টে জমা দেওয়া হলফনামায় কমিশন এই ধরনের নানা তথ্য জানিয়েছে ৷ তাতে আরও বলা হয়েছে, বিহারে এখন মোট 7.24 কোটি ভোটার রয়েছেন ৷ বিশেষ সংশোধনের পর বাদ গিয়েছে 65 লাখ নাম ৷ কমিশনের দাবি, এঁদের অনেকেই প্রয়াত হয়েছেন ৷ বাকিরা এখন আর বিহারের বাসিন্দা নন ৷
এসআইআর নিয়ে শেষ কয়েকদিন ধরে বিস্তর জলঘোলা হয়েছে ৷ এরই মধ্যে 1 অগস্ট বিশেষ সংশোধনের পর তালিকা প্রকাশ করেছে কমিশন ৷ তারপর থেকে প্রতিবাদ আরও জোরালো হয়েছে ৷ সুপ্রিম কোর্টে মামলাও দায়ের হয়েছে ৷ আবেদনকারী জানতে চেয়েছিলেন, কেন 65 লক্ষ ভোটারের নাম বাদ গেল ৷ শুনানিতে এই বিষয়টি ওঠার পর দেশের নির্বাচন আয়োজনের নিয়ামক সংস্থা হলফনামা দিল ৷ আপাতত শীর্ষ আদালতের বিচারপতি সূর্য কান্তর ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার শুনানি চলছে ৷
হলফনামায় কমিশনের তিন দাবি
হলফনামায় কমিশনের তরফে আলাদা করে তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে ৷ সেখানে বলা হয়েছে, আগাম নোটিশ না দিয়ে কারও নাম চূড়ান্ত তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হবে না ৷ সকলে আবেদনের সুযোগ পাবেন ৷ শেষমেশ কমিশন যদি কারও নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় সেটিও কোনও প্রশাসনিক সংস্থার মাধ্যমে ভোটারকে জানানো হবে ৷ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে যাতে এ নিয়ে কোনও সংশয় না থাকে তা নিশ্চিত করবে কমিশন ৷ তাছাড়া কোনও ভোটারকে আবেদন করার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নথি সংগ্রহ করতে হবে ৷ তার জন্য নির্দিষ্ট সময়ও দেওয়া হবে ৷ হলফনামার অন্য় একটি অংশে কমিশন জানিয়েছে, কোনও বৈধ ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়নি ৷ 1950 সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইন অনুযায়ী সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷
চাপ বাড়াচ্ছে বিরোধীরা
লোকসভায় খানিক হোঁচট খাওয়া বিজেপি গত বছরখানেক ধরে একাধিক বিধানসভা নির্বাচনে ভালো ফল করেছে ৷ লোকসভার মাত্র কয়েকমাস বাদে হওয়া হরিয়ানা বিধানসভার ফল অবাক করে দিয়েছিল রাজনৈতিক মহলকে ৷ এই নির্বাচনে বিজেপির হয়ে বাজি ধরেননি প্রায় কোনও ভোট বিশেষজ্ঞ ৷ তার অন্যতম কারণ লোকসভায় কংগ্রেসের চমকপ্রদ ফলাফল ৷ তবে সেই ধাক্কা কাটিয়ে উঠে বিজেপি দারুণ ফল করে বিধানসভায় ৷ বিরোধীদের দাবি ভোটার তালিকায় কারচুপি করেই জিতেছি বিজেপি ৷ মহারাষ্ট্রেও একই ঘটনা ঘটেছে ৷ সেথানে লোকসভায় কংগ্রেস থেকে শুরু করে উদ্ধব ঠাকরের শিবসেনা এবং শরদ পাওয়ারের এনসিপি ভালো ফল করে ৷ কিন্তু এনডিএ সব হিসেব উল্টে দেয় বিধানসভায় ৷ বিরোধীদের অবস্থা এতটাই খারাপ হয়েছে যে তারা বিরোধী দলনেতাও পাইনি ৷ গত 60 বছরে এমন কোনও ঘটনা ঘটেনি মহারাষ্ট্র বিধানসভায় ৷
এমনই নানা উদাহরণ তুলে বিরোধীরা কমিশনের সঙ্গে বিজেপির যোগসাজশ নিয়ে সরব হয়েছে ৷ গত সপ্তাহে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি দাবি করেন, ছ'মাস ধরে বিপুল নথির বোঝা ঘেঁটে দেশে ভোট চুরির প্রমাণ জোগাড় করেছে কংগ্রেস ৷ বিজেপির সঙ্গে গোপন আঁতাঁতে এই কাজ করে চলেছে নির্বাচন কমিশন ৷ বৃহস্পতিবার দিল্লির ইন্দিরা ভবনে সাংবাদিক বৈঠকে রীতিমতো অনলাইন প্রেজেন্টেশন দিয়ে সেই 'প্রমাণ' দেশের সামনে তুলে ধরলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷
রাজীব-তনয়ের অভিযোগ, কোথাও একই ভোটারের নাম রয়েছে একাধিক রাজ্যের ভোটার তালিকায় ৷ কোথাও এক কামরার ফ্ল্যাটে রয়েছে 80 জন ভোটারের নাম ৷ এদিকে সেখানে গিয়ে কংগ্রেস কর্মীরা কাউকে খুঁজে পাননি ! নিয়ম বলছে, 6 নম্বর ফর্ম পূরণ করে নতুন ভোটারদের তালিকায় নাম তুলতে হয় ৷ দেখা যাচ্ছে 90 বছর বা 72 বছর বয়সি প্রৌঢ় বা প্রৌঢ়ারা ফর্ম পূরণ করেছেন ৷ তাও আবার এক নয়, একাধিক ফর্ম পূরণ করে দু'বার করে ভোট দিয়েছেন ৷ আবার ভোটার তালিকায় নাম থাকলেও ঠিকানার জায়গায় শূন্য লেখা ৷ এমন ভোটারেরও সন্ধান মিলেছে ৷ কারও কারও ক্ষেত্রে পিতার নামের জায়গায় ইংরেজির নানা অক্ষর এলোমেলোভাবে বসানো হয়েছে ৷ এরকমই বিস্তর অভিযোগ প্রেজেন্টেশনে তুলে ধরেন রাহুল ৷