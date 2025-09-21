ETV Bharat / bharat

কফিন জড়িয়ে স্ত্রী, জুবিন দা ফিরতেই 'স্তব্ধ' অসম

বিমানবন্দরে দেহ পৌঁছতেই কফিনের উপর আছড়ে পড়েন জুবিন পত্নী গরিমা ৷ কান্নায় ভেঙে পড়েন পথ চলতি সাধারণ মানুষ ৷ গোটা রাজ্য শোকস্তব্ধ ৷

জুবিন দা'কে হারিয়ে শোকস্তব্ধ অসম (পিটিআই)
গুয়াহাটি, 21 সেপ্টেম্বর: জনস্রোতের চাপে থমকে যাচ্ছে অ্যাম্বুলেন্সের চাকা ৷ লোকপ্রিয় গোপীনাথ বরদোলই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে শিল্পী জুবিনের বাড়ির উদ্দেশ্যে 25 কিলোমিটার পথ যেতে লেগে যেতে পারে অনেক ঘণ্টা ৷ ছেলেকে শেষবার দেখার জন্য বাড়িতে অপেক্ষায় 85 বছরের অসুস্থ বৃদ্ধ ৷

দু'দিন আগেই প্রিয় শিল্পী তথা সকলের কাছের মানুষ জুবিন গর্গকে হারিয়েছে অসম ৷ রবিবার সকালে ভূমিপুত্রের দেহ গুয়াহাটি বিমানবন্দরে পৌঁছতেই ভিড়ে স্তব্ধ হয়ে গেল রাস্তা ৷ লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ তাঁকে শেষবারের মতো দেখতে হাজির হন ৷ এদিন বিমানবন্দর থেকে কাহিলিপাড়ায় জুবিনের বাড়ি দেহ নিয়ে যাওয়ার জন্য শেষ যাত্রা শুরু হয় ৷

বিমানবন্দর থেকে শেষবার বাড়ির পথে জুবিন গর্গ (পিটিআই)

দিল্লি থেকে জুবিনের মরদেহ বহনকারী বিমান অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে লাগেজ অংশ থেকে কফিনটি বের করে রানওয়ের কাছে রাখা হয় ৷ স্ত্রী গরিমা সাইকিয়া গর্গ পৌঁছেই স্বামীর কফিন জড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে ভেঙে পড়েন ৷ এরপর ফুল দিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানান এবং কফিনে একটি অসমীয়া 'গামছা' রাখেন । বিমানবন্দরের কর্মী এবং একই ফ্লাইটে আসা যাত্রীরাও কান্নায় ভেঙে পড়েন । স্ত্রী গরিমা ছাড়াও রাজ্য সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা মরদেহ গ্রহণের জন্য বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন ।

স্বামীর সঙ্গে শেষ সাক্ষাতের পথে জুবিন পত্নী গরিমা (অসম সরকার)

পরে শেষযাত্রার জন্য কফিনটি গাঁদা ও জুঁই ফুলে সাজানো একটি অ্যাম্বুলেন্সে তোলা হয় ৷ স্ত্রী'র সঙ্গে শেষবারের মতো বিমানবন্দরের ভিআইপি গেট ছেড়ে বেরিয়ে যায় জুবিনের দেহ ৷ বিমানবন্দরের বাইরে ভিড়ের মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাওয়ার সময় হাজার হাজার ভক্তকে চিৎকার করে 'জয় জুবিন দা' বলতে শোনা যায় ৷ শিল্পীর গানও গাইছিলেন অনেকে ৷

ছোট থেকে বড়, চোখের জল মুছতে মুছতে সকলেই ফোন হাতে রাস্তায় ৷ কেউ আবার হাউ হাউ করে কাঁদছেন ৷ তার মাঝেই চলছে রাজ্যের কিংবদন্তি গায়কের দেহ বহনকারী অ্যাম্বুলেন্সে অহরহ ফুল বর্ষণ ৷

মোবাইলে প্রিয় শিল্পীর শেষযাত্রা ক্যামেরাবন্দি করছেন জুবিন ভক্তরা (অসম সরকার)

কেন জুবিন দা, কেন এত তাড়াতাড়ি আমাদের ছেড়ে চলে যেতে হল', এই বলে কান্নাকাটি করতে করতে তাদের গায়কের কাট-আউট এবং 'জেড জি (জুবিন গর্গ) ফরএভার' লেখা পোস্টারের সঙ্গে ঐতিহ্যবাহী অসমীয়া 'গামছা' ধরে থাকতে দেখা গিয়েছে ।

শিল্পীর শেষযাত্রায় ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে হিমসিম খেলেন অসম পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেল হরমিত সিং এবং গুয়াহাটির পুলিশ কমিশনার পার্থসারথি মহন্ত ৷ গায়কের প্রিয় গাড়ি, একটি খোলা জিপ, যা নিয়ে তিনি প্রায়শই তাঁর পরিবেশনাস্থলে যাতায়াত করতেন, সেটিও কনভয়ের অংশ ছিল ৷ সামনে তাঁর বিশাল প্রতিকৃতি স্থাপন করা হয়েছিল । জুবিনের সঙ্গীতশিল্পীদের দল সেই গাড়িতে ছিলেন ।

শিল্পীর শেষযাত্রায় ভিড় নিয়ন্ত্রণে হিমসিম খেল পুলিশ (পিটিআই)

চোখের জল মোছার পাশাপাশি মোবাইল ফোনে প্রিয় জুবিন দা'র শেষযাত্রার সাক্ষী হন আট থেকে আশি ৷ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ তাদের প্রিয় গায়ককে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে গুয়াহাটিতে পৌঁছন ৷ জুবিন তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে 40টি ভাষা ও উপভাষায় 38 হাজারেরও বেশি গান গেয়ে তাদের মুগ্ধ করেছেন । সেই শিল্পীকে শেষদিনেও যোগ্য সম্মান দিতে দেখা গেল গোটা রাজ্যকে ৷ জনস্রোতই বলে দিয়েছে সাধারণ মানুষের কতটা কাছের ছিলেন ৷

চোখের জলে জুবিনকে বিদায় (পিটিআই)

শনিবার রাত থেকেই অর্জুন ভোগেশ্বর বরুয়া স্পোর্টস কমপ্লেক্সের বাইরে লোকজন জড়ো হতে শুরু করেছে ৷ সেখানেই জনসাধারণের শেষ শ্রদ্ধা জানানোর জন্য মরদেহ রাখা হবে ।

শিল্পীর কাহিলিপাড়ার বাসভবনে প্রায় দেড় ঘণ্টা রাখা হবে দেহ ৷ সেখানে তাঁর পরিবারের সদস্যরা শেষ শ্রদ্ধা জানাবেন ৷ যার মধ্যে তার 85 বছর বয়সী অসুস্থ বাবাও রয়েছেন, শেষ শ্রদ্ধা জানাতে পারবেন । সেখানে মিডিয়া-সহ লোকজনকে তাঁর বাসভবনের দিকে যাওয়ার রাস্তায় প্রবেশ করতে নিষেধ করা হয়েছে ৷ কারণ পরিবারের সদস্যরা গায়কের সঙ্গে শেষবারের মতো কাটানোর জন্য তাদের নিজস্ব কিছু মুহূর্ত অনুরোধ করেছেন ।

প্রচণ্ড রোদের মধ্যেও প্রিয় শিল্পীর জন্য অপেক্ষা করছেন ভক্তরা (ইটিভি ভারত)

পরে, সোমবার সকাল 9টা থেকে সন্ধ্যা 7টা পর্যন্ত শ্রদ্ধা জানাতে তার মরদেহ অর্জুন ভোগেশ্বর বরুয়া স্পোর্টস কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হবে ৷ শেষকৃত্যের বিস্তারিত এখনও চূড়ান্ত হয়নি । অসম মন্ত্রিসভা রবিবার সন্ধ্যায় তার জন্য স্থান নির্ধারণের জন্য বৈঠক করবে ।

এর আগে, অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেছিলেন যে, গায়কের মরদেহ বহনকারী কফিনটি কোনও চার্টার্ড ফ্লাইটে রাখা যাবে না এবং নিয়মিত ফ্লাইটে দিল্লি থেকে গুয়াহাটিতে পাঠানো হয়েছিল । এদিন শিল্পীর মরদেহ বহনকারী বিমানটি ভোর সাড়ে চারটেয় নয়াদিল্লি ছেড়ে সকাল 7টায় গুয়াহাটিতে পৌঁছয় ।

শিল্পীকে হারিয়ে শোকাহত সাধারণ মানুষ (পিটিআই)

মরদেহ শনিবার মধ্যরাতে সিঙ্গাপুর থেকে নয়াদিল্লির ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছয়, যেখানে একদিন আগে মারা যান শিল্পী ৷ মুখ্যমন্ত্রী দিল্লি বিমানবন্দরে গায়কের মরদেহ গ্রহণ করেন এবং শ্রদ্ধা জানান । তাঁর সঙ্গে ছিলেন কেন্দ্রীয় বিদেশ প্রতিমন্ত্রী পবিত্রা মার্গারিটা এবং জাতীয় রাজধানীতে নিযুক্ত অসম সরকারের ঊর্ধ্বতন আধিকারিকরা ।

অর্জুন ভোগেশ্বর বরুয়া স্পোর্টস কমপ্লেক্সে জুবিন অনুরাগীদের ভিড় (ইটিভি ভারত)

