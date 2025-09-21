কফিন জড়িয়ে স্ত্রী, জুবিন দা ফিরতেই 'স্তব্ধ' অসম

কফিন জড়িয়ে স্ত্রী, জুবিন দা ফিরতেই 'স্তব্ধ' অসম
বিমানবন্দরে দেহ পৌঁছতেই কফিনের উপর আছড়ে পড়েন জুবিন পত্নী গরিমা ৷ কান্নায় ভেঙে পড়েন পথ চলতি সাধারণ মানুষ ৷ গোটা রাজ্য শোকস্তব্ধ ৷
Published : September 21, 2025 at 12:40 PM IST
গুয়াহাটি, 21 সেপ্টেম্বর: জনস্রোতের চাপে থমকে যাচ্ছে অ্যাম্বুলেন্সের চাকা ৷ লোকপ্রিয় গোপীনাথ বরদোলই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে শিল্পী জুবিনের বাড়ির উদ্দেশ্যে 25 কিলোমিটার পথ যেতে লেগে যেতে পারে অনেক ঘণ্টা ৷ ছেলেকে শেষবার দেখার জন্য বাড়িতে অপেক্ষায় 85 বছরের অসুস্থ বৃদ্ধ ৷
দু'দিন আগেই প্রিয় শিল্পী তথা সকলের কাছের মানুষ জুবিন গর্গকে হারিয়েছে অসম ৷ রবিবার সকালে ভূমিপুত্রের দেহ গুয়াহাটি বিমানবন্দরে পৌঁছতেই ভিড়ে স্তব্ধ হয়ে গেল রাস্তা ৷ লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ তাঁকে শেষবারের মতো দেখতে হাজির হন ৷ এদিন বিমানবন্দর থেকে কাহিলিপাড়ায় জুবিনের বাড়ি দেহ নিয়ে যাওয়ার জন্য শেষ যাত্রা শুরু হয় ৷
দিল্লি থেকে জুবিনের মরদেহ বহনকারী বিমান অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে লাগেজ অংশ থেকে কফিনটি বের করে রানওয়ের কাছে রাখা হয় ৷ স্ত্রী গরিমা সাইকিয়া গর্গ পৌঁছেই স্বামীর কফিন জড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে ভেঙে পড়েন ৷ এরপর ফুল দিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানান এবং কফিনে একটি অসমীয়া 'গামছা' রাখেন । বিমানবন্দরের কর্মী এবং একই ফ্লাইটে আসা যাত্রীরাও কান্নায় ভেঙে পড়েন । স্ত্রী গরিমা ছাড়াও রাজ্য সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা মরদেহ গ্রহণের জন্য বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন ।
পরে শেষযাত্রার জন্য কফিনটি গাঁদা ও জুঁই ফুলে সাজানো একটি অ্যাম্বুলেন্সে তোলা হয় ৷ স্ত্রী'র সঙ্গে শেষবারের মতো বিমানবন্দরের ভিআইপি গেট ছেড়ে বেরিয়ে যায় জুবিনের দেহ ৷ বিমানবন্দরের বাইরে ভিড়ের মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাওয়ার সময় হাজার হাজার ভক্তকে চিৎকার করে 'জয় জুবিন দা' বলতে শোনা যায় ৷ শিল্পীর গানও গাইছিলেন অনেকে ৷
ছোট থেকে বড়, চোখের জল মুছতে মুছতে সকলেই ফোন হাতে রাস্তায় ৷ কেউ আবার হাউ হাউ করে কাঁদছেন ৷ তার মাঝেই চলছে রাজ্যের কিংবদন্তি গায়কের দেহ বহনকারী অ্যাম্বুলেন্সে অহরহ ফুল বর্ষণ ৷
কেন জুবিন দা, কেন এত তাড়াতাড়ি আমাদের ছেড়ে চলে যেতে হল', এই বলে কান্নাকাটি করতে করতে তাদের গায়কের কাট-আউট এবং 'জেড জি (জুবিন গর্গ) ফরএভার' লেখা পোস্টারের সঙ্গে ঐতিহ্যবাহী অসমীয়া 'গামছা' ধরে থাকতে দেখা গিয়েছে ।
শিল্পীর শেষযাত্রায় ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে হিমসিম খেলেন অসম পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেল হরমিত সিং এবং গুয়াহাটির পুলিশ কমিশনার পার্থসারথি মহন্ত ৷ গায়কের প্রিয় গাড়ি, একটি খোলা জিপ, যা নিয়ে তিনি প্রায়শই তাঁর পরিবেশনাস্থলে যাতায়াত করতেন, সেটিও কনভয়ের অংশ ছিল ৷ সামনে তাঁর বিশাল প্রতিকৃতি স্থাপন করা হয়েছিল । জুবিনের সঙ্গীতশিল্পীদের দল সেই গাড়িতে ছিলেন ।
চোখের জল মোছার পাশাপাশি মোবাইল ফোনে প্রিয় জুবিন দা'র শেষযাত্রার সাক্ষী হন আট থেকে আশি ৷ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ তাদের প্রিয় গায়ককে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে গুয়াহাটিতে পৌঁছন ৷ জুবিন তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে 40টি ভাষা ও উপভাষায় 38 হাজারেরও বেশি গান গেয়ে তাদের মুগ্ধ করেছেন । সেই শিল্পীকে শেষদিনেও যোগ্য সম্মান দিতে দেখা গেল গোটা রাজ্যকে ৷ জনস্রোতই বলে দিয়েছে সাধারণ মানুষের কতটা কাছের ছিলেন ৷
শনিবার রাত থেকেই অর্জুন ভোগেশ্বর বরুয়া স্পোর্টস কমপ্লেক্সের বাইরে লোকজন জড়ো হতে শুরু করেছে ৷ সেখানেই জনসাধারণের শেষ শ্রদ্ধা জানানোর জন্য মরদেহ রাখা হবে ।
শিল্পীর কাহিলিপাড়ার বাসভবনে প্রায় দেড় ঘণ্টা রাখা হবে দেহ ৷ সেখানে তাঁর পরিবারের সদস্যরা শেষ শ্রদ্ধা জানাবেন ৷ যার মধ্যে তার 85 বছর বয়সী অসুস্থ বাবাও রয়েছেন, শেষ শ্রদ্ধা জানাতে পারবেন । সেখানে মিডিয়া-সহ লোকজনকে তাঁর বাসভবনের দিকে যাওয়ার রাস্তায় প্রবেশ করতে নিষেধ করা হয়েছে ৷ কারণ পরিবারের সদস্যরা গায়কের সঙ্গে শেষবারের মতো কাটানোর জন্য তাদের নিজস্ব কিছু মুহূর্ত অনুরোধ করেছেন ।
পরে, সোমবার সকাল 9টা থেকে সন্ধ্যা 7টা পর্যন্ত শ্রদ্ধা জানাতে তার মরদেহ অর্জুন ভোগেশ্বর বরুয়া স্পোর্টস কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হবে ৷ শেষকৃত্যের বিস্তারিত এখনও চূড়ান্ত হয়নি । অসম মন্ত্রিসভা রবিবার সন্ধ্যায় তার জন্য স্থান নির্ধারণের জন্য বৈঠক করবে ।
এর আগে, অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেছিলেন যে, গায়কের মরদেহ বহনকারী কফিনটি কোনও চার্টার্ড ফ্লাইটে রাখা যাবে না এবং নিয়মিত ফ্লাইটে দিল্লি থেকে গুয়াহাটিতে পাঠানো হয়েছিল । এদিন শিল্পীর মরদেহ বহনকারী বিমানটি ভোর সাড়ে চারটেয় নয়াদিল্লি ছেড়ে সকাল 7টায় গুয়াহাটিতে পৌঁছয় ।
মরদেহ শনিবার মধ্যরাতে সিঙ্গাপুর থেকে নয়াদিল্লির ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছয়, যেখানে একদিন আগে মারা যান শিল্পী ৷ মুখ্যমন্ত্রী দিল্লি বিমানবন্দরে গায়কের মরদেহ গ্রহণ করেন এবং শ্রদ্ধা জানান । তাঁর সঙ্গে ছিলেন কেন্দ্রীয় বিদেশ প্রতিমন্ত্রী পবিত্রা মার্গারিটা এবং জাতীয় রাজধানীতে নিযুক্ত অসম সরকারের ঊর্ধ্বতন আধিকারিকরা ।