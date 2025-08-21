নয়াদিল্লি, 21 অগস্ট: এক মাস ছ'দিন আগে ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশন থেকে পৃথিবীতে ফিরেছেন শুভাংশু শুক্লা ৷ এই সফল মহাকাশ অভিযানে উচ্ছ্বসিত ভারতীয় নভোশ্চর ৷ তিনি আশাবাদী, খুব শীঘ্রই ভারতের নিজস্ব ক্যাপসুল ও রকেটে এবং দেশের মাটি থেকে এরকম একটি অভিযান হবে ৷
ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ঘোষণা করেছেন, ইসরোর গগনযান অভিযানে শুভাংশুর অভিজ্ঞতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ৷ গত 15 জুলাই আইএসএস-এ অ্যাক্সিয়ম-4 মিশন থেকে পৃথিবীতে ফিরেছেন ভারতীয় বায়ুসেনার এই গ্রুপ ক্যাপ্টেন ৷ এরপর গত 18 অগস্ট তিনি দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ৷
বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠক করেন ভারতীয় মহাকাশচারী শুভাংশু শুক্লা ৷ তিনি ছাড়া বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং, ইসরোর চেয়ারম্যান ভি নারায়ণন, ভারতীয় বায়ুসেনার গ্রুপ ক্যাপ্টেন প্রশান্ত বি নায়ার ৷ অ্যাক্সিয়ম-4 মিশন নিয়ে শুভাংশু বলেন, "আমি সরকার, ইসরো এবং আমার সহকর্মীদের ধন্যবাদ জানাই ৷ আমরা ফ্যালকন 9-এ চড়ে ক্রিউ ড্র্যাগন মহাকাশযানে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে পৌঁছই ৷ ক্রিউ ড্র্যাগনের মতো তিনটি মহাকাশযান আছে যা মানুষকে মহাকাশে নিয়ে যেতে পারে ৷ আমি এই মিশনের পাইলটের ভূমিকায় ছিলাম ৷ ক্রিউ ড্র্যাগনে চারটি আসন ছিল ৷ ভারতীয় গবেষকরা যে সব পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা বলেছিলেন সেখানে আমরা সেসব করেছি ৷"
তিনি আশাবাদী, অ্যাক্সিয়ম-4 মিশনের অভিজ্ঞতা ভারতের নিজস্ব গগনযান মিশনে কাজে লাগবে ৷ শুক্লা বলেন, "যত খুশি প্রশিক্ষণ নিন না কেন, রকেটে বসলে এবং ইঞ্জিনটা যে মুহূর্তে জ্বলে উঠবে ও তাতে আগুন ধরলে, সেটা একেবারে অন্যরকম একটা অভিজ্ঞতা ৷"
Had a great interaction with Shubhanshu Shukla. We discussed a wide range of subjects including his experiences in space, progress in science & technology as well as India's ambitious Gaganyaan mission. India is proud of his feat.@gagan_shux pic.twitter.com/RO4pZmZkNJ— Narendra Modi (@narendramodi) August 18, 2025
আইএসএস-এর অভিজ্ঞতা নিয়ে শুভাংশুর কথায়, "আমি ভাবতেই পারিনি কেমন লাগবে ! প্রথম কয়েক সেকেন্ড তো আমি রকেটের পিছু পিছু ধাওয়া করছিলাম ৷ তারপর বিষয়টা বুঝে উঠতে বেশ কিছুটা সময় লেগে গেল ৷ তখন থেকে সমুদ্রে স্প্ল্যাশডাউন হওয়া পর্যন্ত অভিজ্ঞতা অবিশ্বাস্য ! এমন দুর্দান্ত অভিজ্ঞতা ভাষায় কীভাবে আপনাদের কাছে বর্ণনা করব, জানি না ৷ এর জন্য শব্দ খুঁজে পাওয়া কঠিন ৷"
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং মহাকাশ গবেষণা নিয়ে কংগ্রেসকে কটাক্ষ করে জানান, ভারতীয় মহাকাশ গবেষণার বয়স প্রায় 70 বছর ৷ 1969 সালে সরকারিভাবে ইসরো প্রতিষ্ঠা হয় ৷ তিনি বলেন, "কিন্তু এই সবকিছু গত কয়েক বছরে হয়েছে ৷ গত পাঁচ-ছ'দশকে কেন হল না ? বাকি দুনিয়া যে কৌশল অনুসরণ করেছে, আমরাও তাই করছি ৷"
ভারতের আসন্ন গগনযান যাত্রায় শুক্লার সঙ্গী গ্রুপ ক্যাপ্টেন প্রশান্ত বি নায়ার বলেন, "ক'মাস পরেই দীপাবলি ৷ এই সময় রামজি অযোধ্যায় পা রেখেছিলেন ৷ যদিও আমি শুক্লার থেকে বড় 'শুক্স', এখানে বসে আমি নিজেকে যদি লক্ষ্মণ বলি, আমি এই রামের জন্য লক্ষ্মণ হতে চাই ৷ কিন্তু মনে রাখতে হবে, রাম ও লক্ষ্মণ বানর সেনার থেকে অনেক সাহায্য পেয়েছিল ৷ সেটাই আমাদের দারুণ ইসরো টিম ৷ নাহলে এটা সম্ভব হত না ৷"
গত 26 জুন বিকেল 4টে নাগাদ শুভাংশু প্রথম ভারতীয় হিসাবে আইএসএস-এ পৌঁছে ইতিহাস তৈরি করেছেন ৷ স্পেসএক্সের ফ্যালকন-9 রকেটটি ফ্লোরিডার কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে দুপুর 12টা 01 মিনিটে অ্যাক্সিওম মিশনের মহাকাশচারীদের নিয়ে আইএসএসের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে ৷ ইসরোর গগনযান প্রজেক্টে তাঁর মহাকাশে পাড়ি দেওয়ার কথা রয়েছে ৷ আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা করছেন শুভাংশু শুক্লা এবং অন্যরা ৷