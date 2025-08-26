ETV Bharat / bharat

আগামী দিনে মানুষ NASA নয়, ISRO নিয়ে কথা বলবে: শুভাংশু শুক্লা - SHUBHANSHU SHUKLA ON ISRO

মহাকাশ থেকে পৃথিবীতে ফিরে আসার পর শুভাংশু শুক্লা প্রথমবার তাঁর শহর লখনউতে পৌঁছেছেন। এখানে তাঁকে জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজনে স্বাগত জানানো হয়েছিল।

Shubhanshu Shukla
উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের সঙ্গে শুভাংশু শুক্লা (ছবি: এএনআই)
author img

By PTI

Published : August 26, 2025 at 12:02 AM IST

2 Min Read

লখনউ, 25 অগস্ট: আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন থেকে ফিরে আসা ভারতীয় নভোচারী শুভাংশু শুক্লা সোমবার তার নিজ শহর লখনউতে পৌঁছেছেন। এখানে তাকে জাঁকজমকপূর্ণ স্বাগত জানানো হয়েছে। তার সম্মানে অনেক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। গোমতী নগর এক্সটেনশন ক্যাম্পাস অডিটোরিয়ামে তাকে সম্মানিত করা হবে। এর পরে তিনি একটি সংবাদিক বৈঠক করবেন। বিকেলে তিনি যোগী আদিত্যনাথের সঙ্গে দেখা করেন। সন্ধ্যায় তাঁকে সম্মানিত করা হয়। এর আগে, বিমানবন্দরে তাঁর জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজনে স্বাগত জানানো হয়েছিল।

সোমবার লখনউয়ের লোকভবনে গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুক্লার সম্মানে আয়োজিত নাগরিক অভিনন্দন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছিলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী। তিনি বলেন, "শুভাংশু রাজ্যের প্রথম মহাকাশচারী। আমরা তাঁর কৃতিত্বের জন্য গর্বিত। এই অভিযানের মাধ্যমে, সমগ্র বিশ্ব মহাকাশ ক্ষেত্রে ভারতের শক্তি দেখেছে। আমরা ভবিষ্যতেও এই অভিজ্ঞতা থেকে উপকৃত হব। রাজ্য সরকার শুভাংশু শুক্লার নামে একটি বৃত্তি প্রকল্প শুরু করবে, যা আমাদের তরুণ প্রজন্মকে উপকৃত করবে।"

মুখ্যমন্ত্রী যোগী বলেন, "চার দশক পর ভারত মহাকাশ ভ্রমণের সুযোগ পেল। প্রতিটি ভারতীয় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে শুভাংশুর যাত্রা দেখছিলেন। শুভাংশুর বাবা সচিবালয় প্রশাসনের একজন কর্মচারী ছিলেন। তাঁর মূল্যবোধের কারণে ভারতের সম্মান বেড়েছে। এটি আমাদের জন্য গর্বের বিষয়। মহাকাশ ভ্রমণের সময় শুভাংশু 18 দিনে 300 বারেরও বেশি সমগ্র পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেছেন। লখনউতে এমন অনেক মানুষ আছেন যাঁরা তাদের পুরো জীবনে পুরো লখনউ ভ্রমণ করতে পারেননি। শুভাংশু পুরো পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেছেন। এটি আশ্চর্যজনক।"

ভারতীয় বায়ুসেনার গ্রুপ ক্যাপ্টেন এবং মহাকাশচারী শুভাংশু শুক্লা বলেন, "দুই বছর আগে পর্যন্ত আমাদের 'জাতীয় মহাকাশ দিবস' বলে কিছু ছিল না। গত দুই বছর ধরে আমরা 'জাতীয় মহাকাশ দিবস' উদযাপন করছি। কিন্তু, এবার জাতীয় মহাকাশ দিবসের জন্য যে উৎসাহ এবং উদ্দীপনা দেখেছি তা আমাকে পূর্ণ আত্মবিশ্বাস দিয়েছে। আগামী সময়ে মানুষ নাসা নয়, ইসরো নিয়ে কথা বলবে। এটি কেবল একটি স্বপ্ন নয়, বরং এমন কিছু যা অল্প সময়ের মধ্যে বাস্তবে পরিণত হবে।"

এর আগে সোমবার সকালে সিটি মন্টেসরি স্কুলে শুভাংশু বলেন, "সফল হওয়ার জন্য কেবল দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির প্রয়োজন। আমার সামগ্রিক অভিজ্ঞতায়, আমি মনে করি আমাদের ভবিষ্যৎ অত্যন্ত উজ্জ্বল। আমরা সঠিক সময়ে আছি, সঠিক সুযোগও রয়েছে। উচ্চাকাঙ্ক্ষী হোন। আমাদের একটি লক্ষ্য 2040 সালের মধ্যে চাঁদে অবতরণ।"

লখনউ, 25 অগস্ট: আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন থেকে ফিরে আসা ভারতীয় নভোচারী শুভাংশু শুক্লা সোমবার তার নিজ শহর লখনউতে পৌঁছেছেন। এখানে তাকে জাঁকজমকপূর্ণ স্বাগত জানানো হয়েছে। তার সম্মানে অনেক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। গোমতী নগর এক্সটেনশন ক্যাম্পাস অডিটোরিয়ামে তাকে সম্মানিত করা হবে। এর পরে তিনি একটি সংবাদিক বৈঠক করবেন। বিকেলে তিনি যোগী আদিত্যনাথের সঙ্গে দেখা করেন। সন্ধ্যায় তাঁকে সম্মানিত করা হয়। এর আগে, বিমানবন্দরে তাঁর জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজনে স্বাগত জানানো হয়েছিল।

সোমবার লখনউয়ের লোকভবনে গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুক্লার সম্মানে আয়োজিত নাগরিক অভিনন্দন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছিলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী। তিনি বলেন, "শুভাংশু রাজ্যের প্রথম মহাকাশচারী। আমরা তাঁর কৃতিত্বের জন্য গর্বিত। এই অভিযানের মাধ্যমে, সমগ্র বিশ্ব মহাকাশ ক্ষেত্রে ভারতের শক্তি দেখেছে। আমরা ভবিষ্যতেও এই অভিজ্ঞতা থেকে উপকৃত হব। রাজ্য সরকার শুভাংশু শুক্লার নামে একটি বৃত্তি প্রকল্প শুরু করবে, যা আমাদের তরুণ প্রজন্মকে উপকৃত করবে।"

মুখ্যমন্ত্রী যোগী বলেন, "চার দশক পর ভারত মহাকাশ ভ্রমণের সুযোগ পেল। প্রতিটি ভারতীয় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে শুভাংশুর যাত্রা দেখছিলেন। শুভাংশুর বাবা সচিবালয় প্রশাসনের একজন কর্মচারী ছিলেন। তাঁর মূল্যবোধের কারণে ভারতের সম্মান বেড়েছে। এটি আমাদের জন্য গর্বের বিষয়। মহাকাশ ভ্রমণের সময় শুভাংশু 18 দিনে 300 বারেরও বেশি সমগ্র পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেছেন। লখনউতে এমন অনেক মানুষ আছেন যাঁরা তাদের পুরো জীবনে পুরো লখনউ ভ্রমণ করতে পারেননি। শুভাংশু পুরো পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেছেন। এটি আশ্চর্যজনক।"

ভারতীয় বায়ুসেনার গ্রুপ ক্যাপ্টেন এবং মহাকাশচারী শুভাংশু শুক্লা বলেন, "দুই বছর আগে পর্যন্ত আমাদের 'জাতীয় মহাকাশ দিবস' বলে কিছু ছিল না। গত দুই বছর ধরে আমরা 'জাতীয় মহাকাশ দিবস' উদযাপন করছি। কিন্তু, এবার জাতীয় মহাকাশ দিবসের জন্য যে উৎসাহ এবং উদ্দীপনা দেখেছি তা আমাকে পূর্ণ আত্মবিশ্বাস দিয়েছে। আগামী সময়ে মানুষ নাসা নয়, ইসরো নিয়ে কথা বলবে। এটি কেবল একটি স্বপ্ন নয়, বরং এমন কিছু যা অল্প সময়ের মধ্যে বাস্তবে পরিণত হবে।"

এর আগে সোমবার সকালে সিটি মন্টেসরি স্কুলে শুভাংশু বলেন, "সফল হওয়ার জন্য কেবল দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির প্রয়োজন। আমার সামগ্রিক অভিজ্ঞতায়, আমি মনে করি আমাদের ভবিষ্যৎ অত্যন্ত উজ্জ্বল। আমরা সঠিক সময়ে আছি, সঠিক সুযোগও রয়েছে। উচ্চাকাঙ্ক্ষী হোন। আমাদের একটি লক্ষ্য 2040 সালের মধ্যে চাঁদে অবতরণ।"

For All Latest Updates

TAGGED:

SHUBHANSHU SHUKLAISRONASAশুভাংশু শুক্লাSHUBHANSHU SHUKLA ON ISRO

Quick Links / Policies

ফিচার

দেশের বৃহত্তম ভূ-গর্ভস্থ মেট্রো ইয়ার্ড নিয়ে তৈরি জয়হিন্দ বিমানবন্দর, নয়া ইতিহাসের অপেক্ষায় তিলোত্তমা

এবার থেকে 2টি হারে GST, মদ-সিগারেটে সর্বোচ্চ 40 শতাংশ কর

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

প্রথমবার ভোট দিতে চান 50-80'র প্রবীণরা ! এতদিন কোথায় ছিলেন ? উত্তর খুঁজছে কমিশন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.