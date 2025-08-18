নয়াদিল্লি, 18 অগস্ট : রবিবার সকালে রাজকীয় অভ্যর্থনায় দেশে ফিরেছেন 'মহাকাশ নায়ক' শুভাংশু। তাঁকে স্বাগত জানাতে বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং এবং দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্ত-সহ ইসরোর কর্মকর্তারা । তারপর দিন অর্থাৎ সোমবার ভারতের গর্ব শুভাংশু শুক্লা দেখা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে ৷ এদিন মোদির বাসভবনে পৌঁছন শুভাংশু ৷ ইতিহাস সৃষ্টিকারী মহাকাশচারীকে দেখতেই কাছে এগিয়ে যান প্রধানমন্ত্রী ৷
সংবাদসংস্থা এএনআইয়ের তরফে পোস্ট করা ভিডিয়োয় দেখা গিয়েছে, মোদির বাসভবনে শুভাংশু প্রবেশের পরই দু'জনে করমর্দন করেন ৷ দু'জনের মধ্যে বেশ খানিকক্ষণ আলোচনা ও অনেক কথাও হয় ৷ তারপরই মহাকাশজয়ী শুভাংশুর পিঠ চাপড়ে দিয়ে, কাঁধে হাত রাখেন ৷ পাশাপাশি, আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে শুভাংশু যে ভারতীয় পতাকাটি নিয়ে গিয়েছিলেন, সেটি প্রধানমন্ত্রীকে উপহারস্বরূপ দিয়েছেন বলে জানানো হয়েছে । শুভাংশুর উপহার পেয়ে হাসিমুখ প্রধানমন্ত্রীর ।
এদিনের সাক্ষাতে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মহাকাশযাত্রার অভিজ্ঞতার কথাও জানিয়েছেন শুভাংশু । আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে (International Space Station) 18 দিন কেমন কাটিয়েছে তাও মোদিকে জানিয়েছেন ভারতীয় বায়ুসেনার গ্রুপ ক্যাপ্টেন ৷ উল্লেখ্য, রবিবার সকালে ভারতে ফেরার আগে ইনস্টাগ্রামে আবেগঘন বার্তা দিয়েছিলেন মহাকাশচারী গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু। তিনি লিখেছিলেন, "আমি ভারতে ফিরে আসছি।" বিমানে বসেই ইনস্টাগ্রামে লেখা সেই নোটে শুভাংশু তাঁর মনের নানা অনুভূতির কথা ভাগ করে নেন।
উল্লেখ্য, গত 25 জুন ফ্লোরিডা থেকে স্পেসএক্সের উৎক্ষেপণের পর ইতিহাস তৈরি করেন ভারতীয় নভশ্চর শুভাংশু শুক্লা। রাকেশ শর্মার মহাকাশে পা-রাখার 41 বছর কোনও ভারতীয় পাড়ি দেন সেখানে ৷ 26 জুন অ্যাক্সিয়ম-4 মিশনের অংশ হিসাবে পেগি হুইটসন, স্লাভোস উজনানস্কি-উইসনিয়েস্কি এবং টিবর কাপুর সঙ্গে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে (ISS) পৌঁছন শুভাংশু । 18 দিন কাটিয়ে গত 15 জুলাই সান দিয়েগোর উপকূলে ফিরে আসে শুভাংশুদের ড্রাগন স্পেসক্র্যাফট । এতদিন ছিলনে টেক্সাসের হিউস্টনের কোয়ারান্টাইনে ৷
গতকাল ফিরেছেন দেশে ৷ আর আজ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাত করেন মহাকাশচারী শুভাংশু ৷ গত এক বছরে লখনউয়ের ছেলে শুভাংশু নাসা, অ্যাক্সিওম এবং স্পেসএক্স-এর বিভিন্ন কেন্দ্রে কঠোর প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। অ্যাক্সিওম-4 মিশনের অংশ হিসেবে তাঁর এই মহাকাশযাত্রা শুধু তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের বড় সাফল্য নয়, ভারতের সাফল্য এমনই মনে করেন মহাকাশচারী, যা তিনি আইএসএস থেকে ফিরতেই জানিয়েছিলেন ৷