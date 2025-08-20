চেন্নাই, 20 অগস্ট: পথকুকুরদের নিয়ে বিতর্কের মাঝে কুকুরের কামড়ে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির ৷ বাড়ির সামনে রাস্তায় বসে ছিলেন ওই ব্যক্তি ৷ হঠাৎ প্রতিবেশীর পিটবুল কুকুর তাঁকে আক্রমণ করে ৷ পরে হাসপাতালে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয় ৷ পিটবুল হিংস্র প্রজাতির কুকুর বলে পরিচিত ৷ মঙ্গলবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে চেন্নাইয়ের জাফেরখানপেট এলাকায় ৷
মৃত ব্যক্তি করুণাকরণ (48) পেশায় রাঁধুনি ৷ ছ'মাস আগে তাঁর ডান পায়ে চোট লাগে ৷ সেই সমস্যা নিয়ে তিনি ভুগছিলেন ৷ এই শারীরিক অবস্থায় তিনি নিয়মিত রান্নার কাজ করতে যেতে পারছিলেন না ৷ গতকাল করুণাকরণ তাঁর বন্ধু জওহরের সঙ্গে রান্নার কাজে গিয়েছিলেন ৷ সেখান থেকে ফিরে বাড়ির ভিতরে না ঢুকে বাইরে বসে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন ৷
সেই সময় করুণাকরণের প্রতিবেশী পুনগোড়ি তাঁর পোষ্য পিটবুল কুকুরকে নিয়ে রাস্তায় বেরয় ৷ হঠাৎ কুকুরটি অসুস্থ করুণাকরণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ৷ তাঁর হাত, পা, এবং যৌনাঙ্গেও কামড়ে দেয় ৷ এমনকী পুনগোড়ি পোষ্য পিটবুলকে সরাতে গেলে তাঁকেও কামড়ে দেয় ৷
স্থানীয়রা সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসেন এবং করুণাকরণকে উদ্ধার করে 108 অ্যাম্বুল্যান্সে স্থানীয় কেকে নগর সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যান ৷ সেখানে চিকিৎসা চলাকালীন করুণাকরণের মৃত্যু হয় ৷ এই ঘটনায় এলাকার কুমারন নগর থানা হাসপাতালে গিয়ে তাঁর মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে দেয় ৷
পাশাপাশি পুলিশ রাস্তার সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করেছে ৷ কীভাবে ওই কুকুরটি করুণাকরণকে আক্রমণ করল এবং তাঁকে কামড়াল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ আদৌ পিটবুল কুকুরটিকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছিল কি না, রাস্তায় নিয়ে বেরনোর সময় তার মুখে মাস্ক পরানো ছিল কি না, এইসব বিষয়গুলি জানার চেষ্টা হচ্ছে ৷ পোষ্যের কামড়ে জখম পুনগোড়িও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷ কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে কুমারন নগর থানা ৷ পুলিশ জানিয়েছে, তিনি সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেই তাঁকে গ্রেফতার করবে পুলিশ ৷