নয়াদিল্লি, 8 অগস্ট: বিজেপির সঙ্গে যোগসাজশে ভোট চুরি করছে নির্বাচন কমিশন ৷ বৃহস্পতিবার কমিশনের বিরুদ্ধে এমনই অভিযোগ তুলেছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷ তাঁর তোলা এই অভিযোগকে গুরুতর বলে উল্লেখ করলেন প্রবীণ কংগ্রেস সাংসদ তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শশী থারুর ৷ এই অভিযোগের ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশনকে অবিলম্বে পদক্ষেপ করতে আর্জিও জানিয়েছেন শশী ৷
তিরুবনন্তপুরমের সাংসদ সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, "এই প্রশ্নগুলি খুবই গুরুতর ৷ সমস্ত ভোটার ও রাজনৈতিক দলের স্বার্থে এই প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়া উচিত ৷ আমাদের গণতন্ত্র অত্যন্ত মূল্যবান ৷ এর বিশ্বাসযোগ্যতাকে অযোগ্যতা, অসতর্কতা এবং ইচ্ছাকৃত কারচুপির মাধ্যমে নষ্ট করতে দেওয়া যায় না ৷" নির্বাচন কমিশনকে ট্যাগ করে তিনি লেখেন, "কমিশনের দ্রুত পদক্ষেপ করতে হবে ৷ নির্বাচন কমিশনের মুখপাত্রের উচিত দেশের কাছে এই সমস্ত প্রশ্নের জবাব দেওয়া ৷" এই বার্তার সঙ্গে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির প্রেস কনফারেন্সের ভিডিয়ো পোস্ট করেছেন শশী ৷
These are serious questions which must be seriously addressed in the interests of all parties & all voters. Our democracy is too precious to allow its credibility to be destroyed by incompetence, carelessness or worse, deliberate tampering. @ECISVEEP must urgently act &… https://t.co/RvKd4mSkae— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) August 8, 2025
নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ভোট চুরির অভিযোগ তুলে গতকাল একটি সাংবাদিক বৈঠক করেন রায়বরেলির সাংসদ রাহুল গান্ধি ৷ তিনি জানান, গত ছ'মাস ধরে কমিশনের দেওয়া বিপুল নথির বোঝা ঘেঁটে দেশে ভোট চুরির প্রমাণ জোগাড় করেছে কংগ্রেস ৷ বিজেপির সঙ্গে গোপন আঁতাঁতে এই কাজ করে চলেছে দেশের ভোট পরিচালন সংস্থা ৷ দিল্লির ইন্দিরা ভবনে সাংবাদিক বৈঠকে রীতিমতো অনলাইন প্রেজেন্টেশন দিয়ে সেই 'প্রমাণ' দেশের সামনে তুলে ধরেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷ কর্ণাটকের বেঙ্গালুরু সেন্ট্রাল লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত একটি বিধানসভায় কী কী উপায়ে কত ভোট চুরি হয়েছে, সেই খতিয়ান দেন প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি ৷ দুপুরে সাংবাদিক বৈঠকের পর রাতে নিজের নতুন বাংলোয় বিরোধী ইন্ডিয়া শিবিরের নৈশভোজেও তিনি এই প্রেজেন্টেশন তুলে ধরেন ৷
এর আগে অপারেশন সিঁদুর-সহ আরও বেশ কয়েকটি ইস্যুতে দলের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হয়েছিল শশী থারুরের ৷ এমনটাই মনে করেছিল রাজনৈতিক মহলের একটা বড় অংশ ৷ কিন্তু রাহুল গান্ধির নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ভোট চুরির অভিযোগে কংগ্রেসকেই সমর্থন করলেন কেরলের সাংসদ ৷ 22 এপ্রিল পহেলগাঁওয়ে হামলা এবং তারপর অপারেশন সিঁদুরের প্রচারে 33টি দেশে বিশেষ প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার ৷ এই প্রতিনিধি দলগুলির মধ্যে একটিতে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুরকে বেছে নেয় বিজেপি সরকার ৷
প্রাথামিকভাবে কংগ্রেসের পাঠানো তালিকায় শশীর নাম ছিল না ৷ পরে তাঁকেই একটি দলের নেতৃত্ব দেওয়া নিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে থারুরের মতপার্থক্যের শুরু ৷ অপারেশন সিঁদুর নিয়েও কংগ্রেসের সঙ্গে একমত পোষণ করতে পারেননি দলের প্রবীণ সাংসদ ৷ শুধু তাই নয়, অপারেশন সিঁদুর নিয়ে লোকসভায় চর্চার সময় কংগ্রেসের বক্তাদের তালিকায় তাঁর নামও রাখেনি দল ৷ স্বভাবতই শশীর রাজনৈতিক জীবন কোনও পরিবর্তনের পথে হাঁটবে কি না তা নিয়েও চর্চা চলছে ৷ এমনই আবহে ভোট চুরির প্রশ্নে কংগ্রেসকেই সমর্থন করলেন বিদেশ মন্ত্রকের এই প্রাক্তন প্রতিমন্ত্রী ৷